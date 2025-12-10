Οι Dry Cleaning επιστρέφουν με το "Let Me Grow and You’ll See The Fruit"

Οι Dry Cleaning κυκλοφόρησαν το “Let Me Grow and You’ll See The Fruit”, ένα κομμάτι από το επερχόμενο βρετανικό άλμπουμ τους Secret Love, που αναμένεται στις 9 Ιανουαρίου 2026 μέσω της 4AD. Το “Let Me Grow and You’ll See The Fruit” ήταν από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για το Secret Love και αντλεί έμπνευση από το folk συγκρότημα των 60s Pentangle, την ταινία 2001: A Space Odyssey, τον αρχαίο Ρωμαίο ποιητή Βιργίλιο και τη μουσικό Robyn Rocket. Η στιχουργός Florence Shaw σημειώνει: «Το τραγούδι μιλάει για υπερ-εστίαση και μοναξιά. Είναι εξομολογητικό, σαν καταχώρηση σε ημερολόγιο, γραμμένο σε στυλ ροής συνείδησης».

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα χορευτικό βίντεο σε χορογραφία των BULLYACHE, αυτή τη φορά με τον μουσικό του experimental jazz και metal από το Σικάγο, Bruce Lamont, στο επίκεντρο. Το σαξόφωνό του διατρέχει μεγάλο μέρος του “Let Me Grow…”.

Ο διάδοχος των New Long Leg (2021) και Stumpwork (2022) γεννήθηκε στα στούντιο πρόβας του Peckham, όπου και τα τέσσερα μέλη έγραφαν, έπαιζαν και αντιδρούσαν το ένα στο άλλο μέσα στο ίδιο δωμάτιο: στους Dry Cleaning, μουσική και στίχοι σχηματίζουν ένα αδιαχώριστο, γενετικό σύνολο. Το Secret Love εξελίχθηκε μέσα από δημιουργικές συνεδρίες στο Loft, το στούντιο του Jeff Tweedy στο Σικάγο, αλλά και μέσα από εκρηκτικές ηχογραφήσεις με τον Alan Duggan και τον Daniel Fox των Gilla Band στα Sonic Studios στο Δουβλίνο, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες αισθητηριακές ποιότητες κάθε χώρου· και τελικά με την Cate Le Bon στο Black Box.

Ύστερα από συνεντεύξεις με διάφορους υποψήφιους παραγωγούς, το συγκρότημα διάλεξε την Cate Le Bon, η οποία έχει δουλέψει και σε άλμπουμ των Deerhunter, Devendra Banhart, Wilco και Horsegirl. «Το να βρίσκομαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί τους και να ακούω αυτή τη ζωντάνια και τη ζωτική δύναμη που υπάρχει ανάμεσά τους, είναι μια τόσο μοναδική εμπειρία», λέει η ίδια στο ΔΤ.