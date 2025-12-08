Η Gretel κάνει το επόμενο βήμα με το "Darkness Be My Friend"

Υπάρχουν εκείνοι οι καλλιτέχνες που γράφουν τραγούδια για να περιγράψουν τον κόσμο. Και υπάρχουν κι άλλοι, όπως η Gretel, που γράφουν επειδή ο κόσμος (ή έστω η σκοτεινή του εκδοχή) τους κοιτάζει κατάματα και απαιτεί απάντησεις. Το νέο της single, "Darkness Be My Friend", που κυκλοφορεί μέσω Breadcrumb Records/AWAL, μοιάζει με μια συνομιλία με το σκοτάδι, όχι σαν εχθρό, αλλά σαν προσωπικό σύμμαχο.

Το κομμάτι γεννήθηκε, όπως αποκαλύπτει η ίδια, μέσα σε μια από τις πιο ακατέργαστες και αμφίθυμες στιγμές της δημιουργικής της πορείας. «Το έγραψα την ημέρα πριν μπούμε ξανά στο στούντιο για να ηχογραφήσουμε το νέο project με έναν τρόπο που μου ήταν εντελώς άγνωστος», λέει. «Φοβόμουν και δεν ήξερα αν είχα αυτό που χρειάζεται. Ήταν σκοτεινό, αλλά ήταν και συναρπαστικό.»

Αυτή η μετάβαση σε live recording (μια μέθοδο πιο εκτεθειμένη, πιο απαιτητική, σχεδόν τελετουργική) την έφερε αντιμέτωπη όχι μόνο με τους ήχους αλλά και με τον εαυτό της. «Η διαδικασία με προκάλεσε όσο τίποτα ως μουσικό, και τώρα θέλω να πάω ακόμη πιο μακριά, να γίνω πιο τολμηρή, πιο σύνθετη. Νιώθω σαν να γεννήθηκα μόλις τώρα», εξηγεί στο ΔΤ. Και αυτή η εξομολόγηση εκτός από promo, είναι και μια δήλωση ταυτότητας.

Το "Darkness Be My Friend" έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων singles της Gretel, "Maybelline" και "Unbloom", και ολοκληρώνει μια άτυπη τριλογία μετάβασης από την ευθραυστότητα, στη μεταμόρφωση, και τώρα στη συμφιλίωση με τις σκιές της ζωής.

Αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι ότι η Gretel επιστρέφει μεταμορφωμένη. Ίσως πιο ωμή, πιο αληθινή, και πιο επικίνδυνα ζωντανή από ποτέ.