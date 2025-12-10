Oι Senser έρχονται τον Μάρτιο στo AN Club

Οι Senser δημιουργήθηκαν το 1989 μέσα από την underground ενέργεια των αυτοοργανωμένων φεστιβάλ, των πάρτι καταλήψεων και της acid rave σκηνής, διαμορφώνοντας μια εκρηκτική μίξη από beats, ρίμες και βαριές κιθάρες, με ένα καλειδοσκόπιο μουσικών επιρροών. Πειραματιζόμενοι χωρίς φόβο, γέννησαν ένα πολιτικοποιημένο και καινοτόμο ήχο, μια δύναμη που αψήφησε τα μουσικά ιδιώματα και συνεχίζει να βρίσκει απήχηση έως και σήμερα.

Το 1994, υπέγραψαν με την Ultimate Records / A&M, κυκλοφορώντας το ντεμπούτο τους Stacked Up, το οποίο γνώρισε παγκόσμια αποδοχή. Το άλμπουμ εκτοξεύτηκε στα βρετανικά charts φτάνοντας στο Νο4, πουλώντας πάνω από 250.000 αντίτυπα και εδραιώνοντας τη θέση τους στον χώρο της alternative μουσικής.

Η εκρηκτική τους σκηνική παρουσία τους οδήγησε σε μερικά από τα πιο θρυλικά φεστιβάλ στον κόσμο, όπως το Glastonbury (1992-1995, 1998), το Reading (1993, 1994), το Download (2010), το Hellfest (2013) και το Pukkelpop, καθηλώνοντας το κοινό σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Rage Against the Machine, Henry Rollins, The Levellers, Skunk Anansie και Tool, οι Senser έχτισαν τη φήμη ενός αμείλικτου live συγκροτήματος που στέλνει ένα ακατάπαυστο μήνυμα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του Stacked Up, οι Senser προχώρησαν σε μια remastered επανέκδοση του άλμπουμ με τίτλο Stacked Up XX, υπό την καθοδήγηση του θρυλικού μηχανικού ήχου John Dent (Bob Marley, The Clash, Motörhead, The Prodigy), χαρίζοντας νέα ζωή σε έναν δίσκο-ορόσημο.

Το 2025 σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή των Senser με το έκτο στούντιο άλμπουμ τους “Sonic Dissidence”. Πιστός στο απόλυτα ανεξάρτητο πνεύμα τους, ο δίσκος είναι εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενος, σε δική τους παραγωγή και κυκλοφορία μέσω της Imprint Music. Παραμένοντας σταθεροί στο μείγμα-σήμα κατατεθέν τους από rock, metal, hip hop και alternative electronica, προσφέρουν ένα άλμπουμ που παγιώνει τη θέση τους ως πρωτοπόρων του υβριδικού crossover ήχου. Το “Sonic Dissidence” αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο συμπυκνωμένη και αδιάλλακτη δήλωσή τους. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς συμβιβασμούς. 100% Senser.

ΙΝΦΟ: SENSER Live in Athens

For the 1st time after 12 years

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Doors open: 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

€24 (early birds)

€27 (προπώληση)

€30 (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων:

• More.com

• Metal Era (Εμμ. Μπενάκη 22, Εξάρχεια)

• Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)