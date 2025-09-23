Η εμπειρία των Daft Punk έρχεται στο Fortnite

Το The Daft Punk Experience είναι ένα νέο, καθηλωτικό tribute που έρχεται στο Fortnite για να γιορτάσει τον εμπνευσμένο ήχο και το όραμα του γαλλικού ντουέτου. Πρόκειται για έναν πλήρως διαδραστικό κόσμο-παιδική χαρά, που περιλαμβάνει πολλαπλά δωμάτια με διαφορετικούς τρόπους να ζήσει κανείς τη μουσική των Daft Punk. Με 31 κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μουσική εμπειρία στην ιστορία του Fortnite. Τα εγκαίνια γίνονται στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 2:00 μ.μ. ET, με το pre-event lobby να ανοίγει στις 1:30 μ.μ. ET.

Οι παίκτες μεταφέρονται μέσα από μια γαλαξιακή πύλη που εμφανίζεται σε μονόλιθο του Battle Royale ή μπορούν να μπουν ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το πλακίδιο "Daft Punk Experience" απευθείας από το Discover. Στο κέντρο της εμπειρίας βρίσκεται ένας dance floor hub, όπου οι εκδηλώσεις ξεκινούν με ένα supercut από το θρυλικό Alive tour και το άλμπουμ Alive 2007.

Το Daft Punk Experience δίνει την ευκαιρία σε θαυμαστές και παίκτες να μπουν σε αυτό το ρετρο-φουτουριστικό σύμπαν που τιμά την ιστορία των Daft Punk, φτιαγμένη για τον ψηφιακό κόσμο. Στο Dream Chamber Studios μπορείς να κάνεις remix σε παλιά τους κομμάτια και να δημιουργήσεις mashups, στο Robot Rock Arena να εξολοθρεύσεις ορδές ρομπότ με ένα soundwave laser, στο Around the World να φτιάξεις ένα LEGO music video, ενώ στο Daft Club να χορεύεις μέχρι το ξημέρωμα. Στον χώρο υπάρχουν και αντικείμενα σχεδιασμένα από τους Hervet Manufacturier, μακροχρόνιους συνεργάτες των Daft Punk.

Παράλληλα, ένα νέο Bundle θα διατίθεται στο Fortnite Shop από τις 25 Σεπτεμβρίου, στις 8 μ.μ. ET. Περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό κράνος GM08, outfit και αξεσουάρ (σε εκδοχή Fortnite και LEGO), το κράνος TB3 με outfit και αξεσουάρ (επίσης σε Fortnite και LEGO μορφές), καθώς και όργανα και το “Get Lucky (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers)” ως Jam Track.