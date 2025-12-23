Η Lady Gaga φέρνει το "Harlequin Live" στο YouTube ανήμερα Χριστούγεννα

Η Lady Gaga ετοιμάζει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο για τους fans της. Το concert film Lady Gaga in Harlequin Live: One Night Only κάνει πρεμιέρα την Παραμονή των Χριστουγέννων, μεταφέροντας στη μικρή οθόνη μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση από το Belasco Theatre του Λος Άντζελες.

Η ταινία καταγράφηκε το 2024, σε μια βραδιά όπου η Gaga ερμήνευσε ολόκληρο το Harlequin, το companion album της για το φιλμ Joker: Folie à Deux, στο οποίο πρωταγωνιστεί ως Harley Quinn. Η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει στο YouTube την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στις 4 μ.μ. τοπικά στις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι εδώ θα τη δούμε ξημερώματα Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, στις 02:00.

Το Harlequin διεκδικεί το βραβείο Best Traditional Pop Album στα Grammy Awards 2026. Η Lady Gaga έχει ήδη κερδίσει δύο φορές τη συγκεκριμένη κατηγορία, το 2015 και το 2022, για τα Cheek to Cheek και Love for Sale, τις συνεργασίες της με τον αείμνηστο Tony Bennett.

Συνολικά, η Gaga είναι υποψήφια σε επτά κατηγορίες στα επερχόμενα Grammys, ανάμεσά τους το Album of the Year για το Mayhem, καθώς και τα Record και Song of the Year για το single "Αbracadabra".