Πέθανε ο Chris Rea, εμβληματικός τραγουδοποιός της rock και των blues, σε ηλικία 74 ετών

Την είδηση επιβεβαίωσε σήμερα (22 Δεκεμβρίου) η οικογένειά του, με εκπρόσωπο της συζύγου και των δύο παιδιών του να δηλώνει: «Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Chris».

«Έφυγε ήρεμα νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο, έπειτα από σύντομη ασθένεια, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του», πρόσθεσαν.

Γεννημένος στο Middlesbrough, ο Rea κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του το 1978 και γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως τα "Fool (If You Think It’s Over)", "On The Beach", "Josephine" και "The Road To Hell (Part 2)". Ωστόσο, το κομμάτι με το οποίο θα ταυτιστεί περισσότερο είναι το "Driving Home For Christmas" του 1988.

Στην καριέρα του κυκλοφόρησε περισσότερα από 25 στούντιο άλμπουμ, εκ των οποίων τα The Road To Hell (1989) και Auberge (1991) έφτασαν στην κορυφή του UK Albums Chart, ενώ η μουσική του κινούνταν ανάμεσα στο blues, την ποπ και τη soul.

Ο Chris Rea γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1951 στο Middlesbrough, ένα από τα επτά παιδιά μιας οικογένειας με Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε στην οικογενειακή επιχείρηση παγωτών. Έμαθε μόνος του κιθάρα, αναπτύσσοντας ένα χαρακτηριστικό slide guitar ύφος, αλλά δεν ακολούθησε επαγγελματικά τη μουσική μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των ’20 του, όταν εντάχθηκε στο συγκρότημα Magdalene, που είχε ιδρύσει ο μελλοντικός τραγουδιστής των Deep Purple, David Coverdale.

Το πρώτο του σόλο single, "So Much Love", κυκλοφόρησε το 1974, όμως η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε το 1978 με το "Fool (If You Think It’s Over)", που του χάρισε και υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη.

Η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδός του ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, με μια σειρά έξι άλμπουμ στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Το "Driving Home For Christmas" ηχογραφήθηκε αρχικά το 1986 και προοριζόταν για τον Van Morrison, όμως τελικά έγινε επιτυχία για τον ίδιο τον Rea δύο χρόνια αργότερα, όταν συμπεριλήφθηκε στη συλλογή New Light Through Old Windows (1988).

Την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του, ο Rea αποκάλυψε ότι βρισκόταν υπό απαγόρευση οδήγησης όταν έγραψε το τραγούδι. «Είναι ένα τραγούδι γεμάτο απογοήτευση, αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρο και παρηγορητικό», είχε εξηγήσει. «Είναι αστείο, γιατί μόλις μου είχαν αφαιρέσει το δίπλωμα όταν το έγραψα. Παρ’ όλα αυτά, ένιωθα καλά εκείνη την περίοδο και ο κόσμος λέει ότι αυτό το μεταδοτικό, feel-good συναίσθημα ακούγεται στο τραγούδι».

Για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 1994 διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του παγκρέατος, της χοληδόχου κύστης και μέρους του ήπατος. Το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ έναν χρόνο αργότερα κατέρρευσε πάνω στη σκηνή σε συναυλία στην Οξφόρδη.

Ο Chris Rea αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Joan, με την οποία ήταν μαζί από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, καθώς και τις κόρες τους, Josephine και Julia.