Εκατοντάδες μουσικοί ζητούν από την οργάνωση Live Nation να σταματήσει δραστηριότητες στο Ισραήλ

Το Musicians for Palestine συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 2021, κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δημιουργώντας ένα grassroots δίκτυο καλλιτεχνών και εργαζομένων της μουσικής βιομηχανίας. Το δίκτυο αυτό προχώρησε στη δημοσίευση μιας δήλωσης υπέρ του πολιτιστικού μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Πάνω από 7.000 μουσικοί κινητοποιήθηκαν υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία, αρνούμενοι να εμφανιστούν σε πολιτιστικούς θεσμούς που είναι συνένοχοι στη γενοκτονία.

Η πιο πρόσφατη ανοιχτή επιστολή τους, ως συνέχεια και αποτέλεσμα της απήχησης της δήλωσης του 2021–22, εστιάζει στην επιχειρησιακή παρουσία της Live Nation στο Ισραήλ μέσω της θυγατρικής της, Live Nation Israel. Η παρέμβαση αυτή ευθυγραμμίζεται με το Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) — ιδρυτικό μέλος του κινήματος Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) — το οποίο καλεί σε άσκηση πίεσης προς τον οργανισμό μέσω «στοχευμένων, στρατηγικών μποϊκοτάζ», με στόχο την αναγνώριση του ρόλου της Live Nation στην καταπίεση των Παλαιστινίων και την προώθηση ηθικών πολιτικών προγραμματισμού και συνεργασιών.

Πολλοί από τους καλλιτέχνες που υπογράφουν την επιστολή έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί με τη Live Nation Entertainment, δηλώνουν όμως ξεκάθαρα τη στήριξή τους σε «αρχές και πρωτοβουλίες που διεκδικούν αξιοπρεπή αμοιβή για όλους, σεβασμό στις τοπικές σκηνές και το τέλος της εταιρικής μονοπώλησης».

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί όσο η Live Nation Israel εξωραΐζει τον γενοκτονικό ισραηλινό στρατό που έχει σκοτώσει περισσότερους από 70.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα. Ανταποκρινόμαστε σε μακροχρόνια παλαιστινιακά αιτήματα για λογοδοσία, έπειτα από χρόνια artwashing του ισραηλινού απαρτχάιντ και πλέον της γενοκτονίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Στη συνέχεια προστίθεται: «Καλούμε τη Live Nation Entertainment να ανταποκριθεί σε όλα τα έγκυρα αιτήματα των Παλαιστινίων, αποσύροντας τη Live Nation Israel, υιοθετώντας πολιτικές που διασφαλίζουν ότι ο προγραμματισμός και οι συνεργασίες της δεν είναι συνένοχες σε καταπίεση οπουδήποτε, και σεβόμενη τις κατευθυντήριες γραμμές της παλαιστινιακής κοινωνίας των πολιτών. Οι χώροι και τα φεστιβάλ της Live Nation: παρακαλούμε να υιοθετήσετε και να τηρήσετε αυτές τις απαιτήσεις».

Κλείνοντας, η επιστολή σημειώνει: «Δεν μπορούμε πλέον να επιτρέπουμε η μουσική μας να χρησιμοποιείται για το artwashing του απαρτχάιντ, της γενοκτονίας ή οποιασδήποτε μορφής καταπίεσης ενάντια σε οποιονδήποτε λαό. Μας κινεί ένα κοινό όραμα για έναν πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο. Ελάτε μαζί μας».