Οι Megadeth κυκλοφορούν το "Let There Be Shred!" από το επερχόμενο τελευταίο τους άλμπουμ

Λίγο πριν πέσει οριστικά η αυλαία, οι Megadeth επιλέγουν να μιλήσουν με τον μόνο τρόπο που ήξεραν ποτέ: με θόρυβο, ταχύτητα και πείσμα. Το τρίτο single από το επερχόμενο –και τελευταίο– άλμπουμ τους, “Let There Be Shred”, κυκλοφόρησε και μοιάζει περισσότερο με δήλωση χαρακτήρα παρά με απλό προπομπό δίσκου.

Στο συνοδευτικό video, η μπάντα εμφανίζεται επί το έργο, χωρίς αφηγήσεις και περιττά concept. Κι εκεί, ανάμεσα σε riffs και σόλο, ο Dave Mustaine επιδίδεται σε πολεμικές τέχνες, σαν να θέλει να υπενθυμίσει ότι αυτό το τέλος δεν θα είναι ήσυχο, ούτε νοσταλγικό. Είναι μαχητικό. Σαν άνθρωπος που ξέρει ότι κλείνει ένας κύκλος, αλλά αρνείται να χαμηλώσει ταχύτητα.

Είχαν προηγηθεί τα “Tipping Point” και “I Don’t Care”, κομμάτια που έδειχναν ήδη τις προθέσεις: ωμό thrash, καθαρό βλέμμα, καμία διάθεση για εξηγήσεις. Το νέο single συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, με έμφαση στο shred ως φιλοσοφία και όχι απλώς ως τεχνική. Δεν πρόκειται για επίδειξη δεξιοτεχνίας· πρόκειται για αποχαιρετισμό χωρίς συμβιβασμούς.

Το άλμπουμ Megadeth θα είναι το τελευταίο της μπάντας μετά από περισσότερα από σαράντα χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία. Μετά την κυκλοφορία του θα ακολουθήσει παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία, κλείνοντας έναν κύκλο που καθόρισε το thrash metal όσο λίγοι. Και το κλείσιμο θα είναι συμβολικό: μια διασκευή στο "Ride The Lightning", από τον δεύτερο δίσκο των Metallica.

Ένα τραγούδι-φάντασμα από το παρελθόν, που επιστρέφει όχι για να ξύσει παλιές πληγές, αλλά για να τις αναγνωρίσει. Όχι συμφιλιωτικά, αλλά έντιμα. Οι Megadeth δεν αποχαιρετούν χαμογελώντας. Αποχαιρετούν όπως έζησαν: με ένταση, αντίσταση και πλήρη επίγνωση του βάρους της ιστορίας τους.