Lifetime Achievement Grammys 2026: Aπό τον Fela Kuti στη Whitney Houston, η Ιστορία παίρνει βραβείο

Τα Grammys του 2026 τιμούν έξι εμβληματικές μορφές της μουσικής, αναγνωρίζοντας μια κληρονομιά που ξεπερνά εποχές, είδη και μόδες.

Lifetime Achievement Grammys 2026
Avopolis Team

Η Recording Academy ανακοίνωσε σήμερα τους τιμώμενους των Lifetime Achievement Awards για τα Grammy Awards 2026, και η λίστα μοιάζει περισσότερο με κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής ιστορίας παρά με απλή απονομή.

Ανάμεσα στα ονόματα που θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά βρίσκονται οι Fela Kuti, Whitney Houston και Paul Simon, τρεις καλλιτέχνες που, ο καθένας με τον τρόπο του, αναδιαμόρφωσαν το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη της μουσικής ως πολιτική πράξη, ως φωνή και ως αφήγηση. Την ίδια τιμή θα λάβουν επίσης η Cher, ο Carlos Santana και η Chaka Khan, συμπληρώνοντας ένα σύνολο που γεφυρώνει soul, pop, rock και παγκόσμιους ήχους.

Παράλληλα, τα Trustees Awards για το 2026 θα απονεμηθούν στους Bernie Taupin, Eddie Palmieri και Sylvia Rhone, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους πίσω από τα φώτα: στη σύνθεση, την παραγωγή και τη διαμόρφωση καριερών και ήχων. Το Technical Grammy Award θα δοθεί στον John Chowning, τον άνθρωπο που ανακάλυψε το FM synthesis το 1967, μια τεχνολογία που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η ηλεκτρονική μουσική και ο ήχος γενικότερα.

Οι τιμές αυτές θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της Special Merit Awards Ceremony, που πραγματοποιείται παραδοσιακά μία ημέρα πριν από την κύρια τελετή των Grammys, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Η κεντρική απονομή των Grammy Awards 2026 θα μεταδοθεί ζωντανά την 1η Φεβρουαρίου από το Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, τα αντίστοιχα Lifetime Achievement Awards είχαν απονεμηθεί σε καλλιτέχνες όπως ο Prince, οι The Clash, η Roxanne Shanté και ο Taj Mahal, μια υπενθύμιση ότι, πέρα από τις λίστες και τα trends, η μουσική ιστορία γράφεται σε βάθος χρόνου.

Οι φετινές επιλογές επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό: ότι η κληρονομιά δεν μετριέται σε streams, αλλά σε επιρροή, ρήγματα και αλλαγές που αντέχουν δεκαετίες.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

