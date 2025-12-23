Ο Morrissey υπέγραψε με τη Sire Records

Ο Morrissey βρήκε (επιτέλους) δισκογραφική στέγη για τη νέα του μουσική. Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο ιδρυτής των The Smiths υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Sire Records, τρία χρόνια μετά το «πάγωμα» ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ από την Capitol Records και πέντε χρόνια αφότου η BMG διέκοψε επίσημα τη συνεργασία της μαζί του.

Θυμίζουμε ότι το 2020 ο Morrissey είχε αποδώσει τη ρήξη με την BMG σε αλλαγές διοίκησης και σε πολιτικές «diversity», γράφοντας χαρακτηριστικά πως «ο νέος executive δεν θέλει άλλο άλμπουμ Morrissey» και ότι όλα τα προγραμματισμένα releases και reissues ακυρώθηκαν — ένα ακόμη επεισόδιο, όπως το περιέγραψε, «του αδυσώπητου γαλβανικού τρόμου του 2020».

Έκτοτε, ο Morrissey φλερτάρει διαρκώς με την ιδέα της επιστροφής, έχοντας ήδη έτοιμα δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ, διαδόχους του I Am Not a Dog on a Chain (2020). Το πρώτο, Bonfire of Teenagers, περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Chad Smith, τον Flea και τον Iggy Pop. Αν και αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει από την Capitol, τελικά μπήκε στο συρτάρι. «Κάθε μεγάλη δισκογραφική στο Λονδίνο έχει αρνηθεί το Bonfire of Teenagers, παρότι παραδέχονται ότι είναι αριστούργημα», είχε δηλώσει ο Morrissey στην Telegraph το 2024.

Λιγότερα είναι γνωστά για το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ, με τίτλο You’re Right, It’s Time. Το αν και πότε αυτά τα τραγούδια θα δουν τελικά το φως της δημοσιότητας, μένει να αποδειχθεί. Tο σίγουρο είναι πως, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, υπάρχει τουλάχιστον μία δισκογραφική πρόθυμη να πατήσει το κουμπί «κυκλοφορία».