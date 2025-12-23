Πληροφορίες

Οι Queen φέρνουν στο φως ακυκλοφόρητο τραγούδι από τα αρχεία του "Queen II"

Ένα ακυκλοφόρητο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Queen, που «κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, σύμφωνα με τον κιθαρίστα Brian May.

Queen
Το τραγούδι με τίτλο "Not For Sale (Polar Bear)" ηχογραφήθηκε το 1974, κατά τη διάρκεια των sessions για το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, Queen II, όμως δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική έκδοση του δίσκου.

Πέντε δεκαετίες αργότερα, το κομμάτι ανασύρθηκε από τα αρχεία και μεταδόθηκε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά στο Planet Rock χθες (22 Δεκεμβρίου). Παράλληλα, θα περιλαμβάνεται και στην επερχόμενη επανέκδοση του Queen II, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

«Ίσως κάποιοι να έχουν ακούσει μια bootleg εκδοχή του “Not For Sale (Polar Bear)” από τους Smile — είναι ένα τραγούδι που πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο — αλλά, απ’ όσο γνωρίζω, αυτή την εκδοχή δεν την έχει ακούσει ποτέ κανείς», δήλωσε ο May.

Συμπλήρωσε επίσης: «Είναι ένα work in progress και θα εμφανιστεί στην επερχόμενη “αναδόμηση” του Queen II, που έρχεται την επόμενη χρονιά. Το βάζω όμως κρυφά στο Planet Rock special μου, γιατί με συναρπάζει να δω τι θα σκεφτεί ο κόσμος. Εύχομαι σε όλους υπέροχα Χριστούγεννα και μια εξαιρετική Νέα Χρονιά!».

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε αναφορά και στην εμβληματική Red Special, την κιθάρα που κατασκεύασε ο Brian May στις αρχές της δεκαετίας του ’60 μαζί με τον πατέρα του Harold, επειδή δεν μπορούσε να αγοράσει κάποιο ακριβό όργανο. Φτιαγμένη από μαόνι παλιού τζακιού και ταστιέρα από δρυ με κουμπιά από φίλντισι, η Red Special αποτέλεσε την κύρια κιθάρα του May στις συναυλίες των Queen στη δεκαετία του ’70 και του ’80 και ταυτίστηκε απόλυτα με τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος.

Τέλος, η σύζυγος του May, Anita Dobson, άφησε να εννοηθεί ότι, παρά το γεγονός πως οι Queen δουλεύουν πάνω σε νέα μουσική με τον Adam Lambert, είναι απίθανο να επιστρέψουν σε εκτεταμένες παγκόσμιες περιοδείες. «Θα κάνουν μικρά πράγματα εδώ κι εκεί, αλλά όχι μεγάλες περιοδείες», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Brian May υπέστη πέρσι ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο —όπως έχει δηλώσει— συνέβη «ξαφνικά, από το πουθενά» και τον άφησε προσωρινά χωρίς έλεγχο στο ένα του χέρι, μια εμπειρία που χαρακτήρισε «λίγο τρομακτική».

 

 

Queen

