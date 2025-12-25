Η ηλεκτρονική μουσική εντάσσεται στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Γαλλίας

Η συνεισφορά της χώρας στο είδος —που συχνά αναφέρεται ως French touch— περιλαμβάνει εμβληματικά έργα από καλλιτέχνες όπως οι Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix, Étienne de Crécy, M83 και Alan Braxe.

Πλέον, το είδος εντάχθηκε επίσημα στον γαλλικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, γεγονός που αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αναγνώριση ως πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Ο κατάλογος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς επιτρέπει στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της UNESCO να καταχωρίζουν «πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και δεξιότητες που οι κοινότητες αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς» — από τη μουσική και τη χειροτεχνία μέχρι τις μαγειρικές δεξιότητες, τα παραδοσιακά παιχνίδια και τα αθλήματα.

Η προσθήκη της ηλεκτρονικής μουσικής στο Μητρώο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναγνωρίζει ότι αυτή η μορφή τέχνης διαμορφώνει την καλλιτεχνική ταυτότητα της Γαλλίας.

«Η ηλεκτρονική μουσική έχει δικαιωματικά τη θέση της στην εθνική μας άυλη κληρονομιά», δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού Rachida Dati, μετά τον χαρακτηρισμό των clubs από το υπουργείο ως «χώρων καλλιτεχνικής έκφρασης και εορτασμού», σύμφωνα με το EuroNews.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Jean-Michel Jarre, ο οποίος κυκλοφόρησε το εμβληματικό άλμπουμ Oxygène το 1976, χρησιμοποιώντας πρώιμα synthesizers και χωρίς φωνητικά. Ο δίσκος θεωρείται καθοριστικός για την έμπνευση του ήχου French Touch που ακολούθησε, ενώ το 2021 ο Jarre τιμήθηκε με τη Γαλλική Λεγεώνα της Τιμής, την ανώτατη διάκριση της χώρας. Από το 1993 έχει επίσης διατελέσει Πρέσβης της UNESCO για τη Γαλλία.

«Χαίρομαι που βλέπω ότι η ηλεκτρονική μουσική παίρνει επιτέλους τη θέση της στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, ειδικά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες δέσμευσης ως Πρέσβης της UNESCO και εκπρόσωπος της άυλης κουλτούρας», ανέφερε ο Jarre σε ανάρτησή του στο Instagram, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «ιστορικό ορόσημο για την ηλεκτρονική μουσική».

Η είδηση έρχεται μετά την έκκληση του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron, τον περασμένο Ιούνιο, να απονεμηθεί στην γαλλική ηλεκτρονική μουσική καθεστώς πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.