Ο Kid Rock έφαγε ban από την Καλιφόρνια

Ο Kid Rock μόλις έφαγε ban από την Καλιφόρνια. Ναι, σωστά διαβάσατε: ο κυβερνήτης Gavin Newsom ανακοίνωσε (20 Σεπτεμβρίου) ότι ο "American Bad Ass" δεν θα ξαναπαίξει live εκεί, επειδή —κρατηθείτε— «η μουσική του είναι φρικτή». Κυριολεκτικά. Η επίσημη ανακοίνωση στο X (πρώην Twitter) ήρθε με κεφαλαία, σαν τον θείο σας που γράφει status μετά το τρίτο τσίπουρο: «ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Ο KID ROCK ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ! ΕΓΩ ΣΑΣ ΕΣΩΣΑ. – GCN».

Η απόφαση διαβάζεται σαν έμμεση απάντηση στο δράμα με τον Jimmy Kimmel, του οποίου η εκπομπή κόπηκε επ’ αόριστον από το ABC (αν και χθες επανήλθε). Προηγήθηκαν απειλές του προέδρου της FCC, Brendan Carr, επειδή ο Kimmel τόλμησε σε monologue να σχολιάσει το πώς οι «MAGA» προσπαθούν να ξαναγράψουν την αφήγηση για τη δολοφονία του Charlie Kirk. Προφανώς, το να κάνεις χιούμορ με τους ακροδεξιούς είναι πιο επικίνδυνο από το να βάζεις τον Kid Rock να τραγουδάει σε ανθρώπους.

Φυσικά, ο Trump πανηγύρισε στο Truth Social: «Μεγάλη Νίκη για την Αμερική: Ο Jimmy Kimmel ακυρώθηκε». Για κάποιον που γράφει με ύφος Caps Lock Is Life, ακούγεται περισσότερο σαν εφημερίδα ταμπούρλο παρά σαν πρώην πρόεδρος. Να θυμίσω πως λίγους μήνες πριν είχε χαρεί κιόλας που δεν ανανεώθηκε το Late Show With Stephen Colbert. Λογικά περιμένει στην ουρά να ακυρωθεί και ο Elmo.

Ο Newsom από την άλλη έχει βρει το κουμπί: απαντάει στον Trump με τον ίδιο τρόπο, μόνο που το κάνει με αυτοσαρκασμό και με παρατσούκλια όπως «Dozy Don» και «Garbage Greg Gutfeld». Εν ολίγοις, το Twitter/X μοιάζει με γηπεδάκι 5x5 όπου πολιτικοί, παρουσιαστές και ξεπεσμένοι ροκ σταρ παίζουν ξύλο με κεφαλαία γράμματα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ο Kid Rock μπορεί να μην παίξει στην Καλιφόρνια, αλλά δυστυχώς η μουσική του συνεχίζει να παίζει παντού αλλού.