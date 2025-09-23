Η Kate Bush επανακυκλοφορεί σπάνια κομμάτια με το "Best of The Other Sides"

Η Kate Bush δίνει ξανά στους θαυμαστές της την ευκαιρία να αποκτήσουν σπάνια και δυσεύρετα κομμάτια από τον κατάλογό της με το Best of The Other Sides, μια νέα συλλογή από B-sides και extra τραγούδια που δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε κάποιο από τα άλμπουμ της.

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ οι έγχρωμες βινυλιακές και CD εκδόσεις θα φτάσουν στις 31 Οκτωβρίου, μέσα από το δικό της label, Fish People. Τα pre-sales έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τα κομμάτια είχαν αρχικά κυκλοφορήσει ως μέρος του box set The Other Sides το 2018, μια συλλογή σπανίων ηχογραφήσεων που εξαντλήθηκε γρήγορα και πλέον δεν είναι διαθέσιμη.

«Κάναμε remaster στο "Experiment IV" και στο "You Want Alchemy?", και τα δύο περιλαμβάνουν μικρές επεμβάσεις», εξήγησε η Bush στην επίσημη ιστοσελίδα της. «Στο "Experiment IV" πρόσθεσα ένα μεγαλύτερο intro για να αναδειχθεί η υπέροχη κιθάρα του Alan Murphy. Στο "You Want Alchemy?" σφίξαμε λίγο το outro και κάναμε re-eq. Το ίδιο και στο Walk "Straight Down the Middle". Ελπίζω να απολαύσετε αυτές τις μικρές αλλαγές!»

Αν και το πλήρες tracklist του Best of The Other Sides δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, η ιστοσελίδα της Bush αναφέρει ότι το υπόλοιπο υλικό από το The Other Sides θα κυκλοφορήσει ξανά ψηφιακά σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τα νέα για το Best of The Other Sides έρχονται την ίδια στιγμή που το τραγούδι της Bush από το 1980, "Army Dreamers", γνωρίζει αναβίωση στο TikTok, με τα streams του να αυξάνονται σχεδόν κατά 1.300%.

Την περασμένη χρονιά, η animated αντιπολεμική μικρού μήκους ταινία της, Little Shrew, απέσπασε το βραβείο Best Animation στο New York Animation Festival, ενώ τιμήθηκε και με πολλά βραβεία στο World Film Festival στις Κάννες, μεταξύ των οποίων Best Animation Film, Best Cause-Driven Film και Best Female Director Short Film.

Στα τέλη του 2024, η Bush αποκάλυψε στο BBC ότι σχεδιάζει νέο άλμπουμ, δηλώνοντας ότι έχει «πολλές ιδέες» και πως ανυπομονεί «να επιστρέψει ξανά σε εκείνο τον δημιουργικό χώρο».