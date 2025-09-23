Bitchin Bajas: Tο "Inland See" φέρνει την ψυχεδελική τελετουργία τους στο βινύλιο

Οι Bitchin Bajas κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ Inland See στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της θρυλικής indie δισκογραφικής Drag City. Το νέο LP είναι ένα καθαρά live εγχείρημα, γραμμένο στον δρόμο και ηχογραφημένο με ελάχιστα overdubs. Για να μην ανησυχεί κανείς, η μπάντα μοιράστηκε ήδη ένα 8λεπτο live βίντεο του κομματιού "Skylarking", σε σκηνοθεσία και μοντάζ του Michael Gaertner, που αποτυπώνει τους Bajas στην πιο εκρηκτική τους μορφή. Σύντομα, οι Bitchin Bajas ξεκινούν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με αρκετές εμφανίσεις μαζί με τους Stereolab.

Το συγκρότημα αποτελείται από τους Cooper Crain, Rob Frye και Daniel Quinlivan. Η στούντιο εκτέλεση του "Skylarking" βιντεοσκοπήθηκε στις 16 Ιουλίου 2025, με τον Michael Gaertner να μοιράζεται τη διεύθυνση φωτογραφίας με τον Michael Alejandro Marin. Τα visuals επιμελήθηκε ο μακροχρόνιος συνεργάτης των Bajas, Nick Ciontea, ενώ το σκηνικό δημιούργησε η ομάδα Video Waste.

Οι Bitchin Bajas σχηματίστηκαν στο Σικάγο από τον Cooper Crain (Cave) και στη συνέχεια πλαισιώθηκαν από τους Rob Frye και Daniel Quinlivan. Από το 2010 εξερευνούν μεθοδικά τα όρια της ambient, της minimal και της κοσμικής μουσικής, χτίζοντας ηχητικά τοπία που παντρεύουν αναλογικά synthesizers, πνευστά και tape loops. Η δισκογραφία τους, που περιλαμβάνει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως o Bonnie "Prince" Billy, έχει εδραιώσει τη φήμη τους ως μιας από τις πιο τολμηρές και οραματικές μπάντες της αμερικανικής πειραματικής σκηνής. Οι ζωντανές εμφανίσεις τους, συχνά συνοδευόμενες από ψυχεδελικά visuals, μετατρέπονται σε αξέχαστες τελετουργίες ήχου και φωτός που μεταφέρουν το κοινό σε μια εμπειρία έξω από τον χρόνο.