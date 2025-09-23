Πληροφορίες

Bitchin Bajas: Tο "Inland See" φέρνει την ψυχεδελική τελετουργία τους στο βινύλιο

Με νέο άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου από τη Drag City, οι Bitchin Bajas συνεχίζουν το ταξίδι τους στην ambient και την κοσμική μουσική.

Bitchin Bajas
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Bitchin Bajas κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ Inland See στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της θρυλικής indie δισκογραφικής Drag City. Το νέο LP είναι ένα καθαρά live εγχείρημα, γραμμένο στον δρόμο και ηχογραφημένο με ελάχιστα overdubs. Για να μην ανησυχεί κανείς, η μπάντα μοιράστηκε ήδη ένα 8λεπτο live βίντεο του κομματιού "Skylarking", σε σκηνοθεσία και μοντάζ του Michael Gaertner, που αποτυπώνει τους Bajas στην πιο εκρηκτική τους μορφή. Σύντομα, οι Bitchin Bajas ξεκινούν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με αρκετές εμφανίσεις μαζί με τους Stereolab.

Το συγκρότημα αποτελείται από τους Cooper Crain, Rob Frye και Daniel Quinlivan. Η στούντιο εκτέλεση του "Skylarking" βιντεοσκοπήθηκε στις 16 Ιουλίου 2025, με τον Michael Gaertner να μοιράζεται τη διεύθυνση φωτογραφίας με τον Michael Alejandro Marin. Τα visuals επιμελήθηκε ο μακροχρόνιος συνεργάτης των Bajas, Nick Ciontea, ενώ το σκηνικό δημιούργησε η ομάδα Video Waste.

Οι Bitchin Bajas σχηματίστηκαν στο Σικάγο από τον Cooper Crain (Cave) και στη συνέχεια πλαισιώθηκαν από τους Rob Frye και Daniel Quinlivan. Από το 2010 εξερευνούν μεθοδικά τα όρια της ambient, της minimal και της κοσμικής μουσικής, χτίζοντας ηχητικά τοπία που παντρεύουν αναλογικά synthesizers, πνευστά και tape loops. Η δισκογραφία τους, που περιλαμβάνει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως o Bonnie "Prince" Billy, έχει εδραιώσει τη φήμη τους ως μιας από τις πιο τολμηρές και οραματικές μπάντες της αμερικανικής πειραματικής σκηνής. Οι ζωντανές εμφανίσεις τους, συχνά συνοδευόμενες από ψυχεδελικά visuals, μετατρέπονται σε αξέχαστες τελετουργίες ήχου και φωτός που μεταφέρουν το κοινό σε μια εμπειρία έξω από τον χρόνο.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Gwar

Ψεύτικα αίματα, αληθινή υστερία: Όταν οι GWAR τρόμαξαν την Αμερική του Τραμπ

Στο Riot Fest του Σικάγο, οι GWAR ξεκοίλιασαν έναν καρτουνίστικο ανδρείκελο του Τραμπ με ψεύτικα...
Bitchin Bajas

Bitchin Bajas: Tο "Inland See" φέρνει την ψυχεδελική τελετουργία τους στο βινύλιο

Με νέο άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου από τη Drag City, οι Bitchin Bajas συνεχίζουν το...
Kate Bush

Η Kate Bush επανακυκλοφορεί σπάνια κομμάτια με το "Best of The Other Sides"

Στις 26 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί ψηφιακά η νέα συλλογή της Kate Bush με B-sides και δυσεύρετα...

Featured

Plisskën 2025

Plisskën 2025: Για δύο νύχτες η Αθήνα ονειρεύτηκε με ανοιχτά μάτια

Δύο νύχτες, ένα φεστιβάλ, μια πόλη που δεν κοιμήθηκε. Το Plisskën του Σεπτεμβρίου μάς πήρε από το...
Άρης Νικολόπουλος

ΑΦΦ25: Kατάθεση ψυχής από τον Άρη Νικολόπουλο

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ ο Άρης Νικολόπουλος, εμπνευστής της ιδέας...
Nerrves

Nerrves: Mια μπάντα σαν καταιγίδα σε αργή έκσταση

Οι Nerrves με το νέο τους single "Changer" από την Patari Records (19/10) και την επερχόμενη...

Best of Network