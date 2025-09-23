Ψεύτικα αίματα, αληθινή υστερία: Όταν οι GWAR τρόμαξαν την Αμερική του Τραμπ

Αν υπάρχει κάτι πιο αστείο από το θέαμα ενός εξωγήινου με κέρατα να ξεκοιλιάζει έναν ψεύτικο Τραμπ στη σκηνή, είναι η αγανάκτηση της αμερικανικής ακροδεξιάς που αντιμετώπισε το performance των GWAR σαν απειλή για τη Δημοκρατία. Γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, οι ίδιοι που φοράνε μπλουζάκια "Hang Mike Pence" και χειροκροτούν τα Proud Boys, σοκάρονται όταν το ψεύτικο αίμα εκτοξεύεται προς το κοινό σε ένα φεστιβάλ μέταλ.

Οι GWAR, το συγκρότημα που εδώ και δεκαετίες "σκοτώνει" στη σκηνή οποιονδήποτε από πρόεδρο μέχρι τον Χριστό και τον Έλον Μασκ, θεωρούνται τώρα όργανο των Δημοκρατικών επειδή ένας πράσινος εξωγήινος κάρφωσε ένα ανδρείκελο που υποτίθεται ήταν ο Τραμπ, μια καρικατούρα δηλαδή. Και τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι που βλέπουν το Fox News σαν Ευαγγέλιο μιλούν για "προώθηση βίας", λες και το χυδαίο πολιτικό τους ρεπερτόριο είναι παράδειγμα ειρήνης και μετριοπάθειας.

Η αλήθεια είναι απλή: οι GWAR δεν χρειάζονται να "κανονικοποιήσουν" καμία βία, γιατί η αμερικανική πολιτική σκηνή το έχει ήδη κάνει πολύ καλύτερα. Όπως είπε και εκπρόσωπός τους, «οι GWAR είναι στη βία ό,τι η New York Post στη δημοσιογραφία: γελοίο». Και το γεγονός ότι το MAGA πλήθος χάνει τον ύπνο του από ένα σόου που γελοιοποιεί εξίσου Ρέιγκαν, Ομπάμα και Μπάιντεν, δείχνει πόσο εύθραυστη είναι τελικά η «πατριωτική» τους αυτοπεποίθηση.

Στην Αμερική του 2025, βέβαια, οι φανατικοί οπαδοί του Τραμπ βλέπουν παντού απειλές και συνωμοσίες, ακόμα και ένα θεατρικό μουσικό σόου μετατρέπεται σε πολιτική «επίθεση». Γι' αυτό στο Riot Fest του Σικάγο, οι GWAR (ένα θρυλικό shock-metal συγκρότημα που εδώ και τέσσερις δεκαετίες «σκοτώνει» επί σκηνής τους πάντες) έφεραν στη σκηνή έναν ηθοποιό ντυμένο Τραμπ, κι ένας άλλος, ντυμένος ως πράσινος εξωγήινος με οπλές, τον κάρφωσε με σπαθί, ξεκοίλιασε τα ψεύτικα έντερα, και το κοστούμι εκτόξευσε τόνους ψεύτικου αίματος προς το κοινό. Ο κόσμος ζητωκραύγαζε για ένα ακόμη κεφάλαιο στο διαχρονικό, αιματοβαμμένο (και απολύτως σατιρικό) θέατρο των GWAR.

Όμως για το στρατόπεδο MAGA αυτό δεν είναι αστείο. Δεξιοί λογαριασμοί όπως το Libs of TikTok ξεσήκωσαν θύελλα, κατηγορώντας τους GWAR ότι «οι Δημοκρατικοί χαίρονται να βλέπουν τέτοιες σκηνές». Κι εκεί ακριβώς κρύβεται η ουσία. Η ακροδεξιά Αμερική, βυθισμένη στην υποκρισία της, αγνοεί πώς το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα ψεύτικα έντερα σε μια σκηνή, αλλά τα πραγματικά αίματα στους δρόμους της. Η μουσική, ακόμα και όταν φοράει μάσκες τεράτων και παίζει με πλαστικά σπαθιά, έχει τη δύναμη να δείχνει τον καθρέφτη της εξουσίας. Να σαρκάζει τα είδωλα που ζητούν λατρεία και να εκθέτει το γελοίο της εξουσιολαγνείας, από το οποίο, αντικειμενικά πάσχει ο πρόεδρος. Άρα αν κάτι μας διδάσκουν οι GWAR, είναι ότι η τέχνη δεν χρειάζεται να είναι «σοβαρή» για να είναι επικίνδυνη, αρκεί να γελοιοποιεί αυτούς που μας θέλουν φοβισμένους. Και σε μια κοινωνία που συνηθίζει στην πραγματική βία, ίσως το πιο επαναστατικό πράγμα είναι να την κάνεις καρικατούρα με αίματα και φτηνά κοστούμια.

Γιατί στο τέλος, αυτό που πραγματικά εξοργίζει τους αυτόκλητους κηδεμόνες της ηθικής δεν είναι το ψεύτικο αίμα αλλά η αλήθεια πίσω από αυτό: η μουσική εξακολουθεί να είναι ένα από τα τελευταία οχυρά αντίστασης. Όσο κι αν οι πολιτικοί θορυβούν, οι εταιρείες λογοκρίνουν και τα social media χειραγωγούν, η σκηνή παραμένει ένας τόπος όπου το παράλογο, το βλάσφημο και το γελοίο μπορούν να ξεσκεπάσουν το υποκριτικό πρόσωπο της εξουσίας. Αν η εξουσία ζει από τον φόβο και την κανονικότητα, τότε η μουσική (ακόμα και με στολές εξωγήινων και πλαστικά σπαθιά), θυμίζει ότι η ελευθερία γεννιέται εκεί όπου γελάμε με τα ιερά τους σύμβολα και βάφουμε με ψεύτικο αίμα το σκηνικό της υποκρισίας τους.