Οι Refused πεθαίνουν ζωντανοί και ξαναγεννιούνται "χωρίς αποσκευές"

Οι Refused, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της σκανδιναβικής hardcore punk σκηνής, ανακοίνωσαν την τελευταία τους σειρά αποχαιρετιστήριων εμφανίσεων – αλλά και κάτι που μοιάζει με αναγέννηση: «μια νέα μπάντα γεννήθηκε», με τα ίδια μέλη.

Το συγκρότημα θα δώσει τον Δεκέμβριο τις τελευταίες headline συναυλίες του στη Σουηδία, με στάσεις στο Γκέτεμποργκ, το Νόρσεπινγκ, τη Στοκχόλμη και την Ούμεα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο που φέτος τους οδήγησε σε Βόρεια Αμερική, ευρωπαϊκά φεστιβάλ και προσεχώς σε μια σύντομη σειρά συναυλιών στη Νότια Αμερική, στο πλαίσιο του «Refused Are F**king Dead» tour.

«Οι τελευταίες από τις τελευταίες εμφανίσεις πλησιάζουν, κι έχουν δέσει καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε», έγραψε ο ντράμερ David Sandström, εξηγώντας πως τα lineups θα γεμίσουν με παλιούς φίλους, συντρόφους και συνεργάτες, αλλά και μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα νέα σχήματα της σκληρής, punk και βίαιης μουσικής σκηνής.

Όσο για τους λόγους του τέλους, ο Sandström υπήρξε ειλικρινής: η δυναμική μέσα στους Refused, ειδικά στη σχέση του με τον Dennis Lyxzén, δεν ήταν ποτέ εύκολη. Όμως μέσα από αυτή την ένταση γεννήθηκε κάτι νέο: μια καινούρια μπάντα με τον ίδιο κορμό (Mattias, Magnus, Dennis και David), αλλά χωρίς το «βάρος» του ονόματος και τις προσδοκίες του κοινού.

«Θέλουμε να εξερευνήσουμε αυτό το νέο σχήμα, χωρίς αποσκευές, χωρίς θαυμαστές να πρέπει να ικανοποιήσουμε, περιορισμένοι μόνο από τις πιο άγριες μουσικές μας ελπίδες και όνειρα. Ανυπομονούμε να τιθασεύσουμε αυτό το νέο θηρίο», δήλωσε.

Έτσι, οι Refused αποχαιρετούν, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν έναν νέο δρόμο. Ένα τέλος που μετατρέπεται σε αρχή∙ σαν κάθε καλή punk ιστορία που ξέρει να πεθαίνει με θόρυβο, μόνο και μόνο για να ξαναγεννηθεί λίγο πιο άγρια, λίγο πιο ελεύθερη.