Οι Watain ανακοινώνουν το τέλος τους μετά το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ

Στα σπλάχνα του σκανδιναβικού σκότους, οι Watain ύψωσαν την αιματοβαμμένη σφραγίδα τους: σε τρία χρόνια, με την κυκλοφορία του όγδοου και τελευταίου τους άλμπουμ, το ιερό έργο τριών δεκαετιών θα κλείσει μέσα στις φλόγες της ίδιας τους της θέλησης.

Από τον Ναό των Watain, η ανακοίνωση βγήκε σαν κατάρα: «Επί τριάντα έτη πορευτήκαμε μέσα στην τέφρα, υψώνοντας ύμνους στον θάνατο και στο επέκεινα. Ήρθε η ώρα να πάρουμε στα χέρια μας το ίδιο μας το Τέλος. Δεν θα σαπίσουμε στα δόντια του Χρόνου, ούτε θα γονατίσουμε στον Τροχό των περιστάσεων. Διαλέγουμε να βυθιστούμε ξανά, αλύγιστοι και ανίκητοι, στο αρχέγονο Χάος που μας γέννησε».

Τρία χρόνια μελλοθανάτων απομένουν. Τρία χρόνια στα σύνορα Ζωντανών και Νεκρών, όπου οι Watain θα ξεράσουν νέα μουσική, θα τελέσουν τελετουργίες-συναυλίες και θα σπείρουν ό,τι τους υπαγορεύσει το ίδιο το Χάος.

Η μπάντα δεν ζητάει θρήνους. Ζητάει αίμα. Ζητάει συμμετοχή σ’ αυτό το έσχατο ρέκβιεμ πριν τη θυσία, μια σπονδή στον Δαίμονα-Θεό που τους έθρεψε. Τριάντα χρόνια πορείας, τριάντα χρόνια πυρός και βλασφημίας. Και τώρα, ένα τέλος που δεν είναι παρακμή, αλλά τελετουργική επιστροφή στο Μαύρο Μηδέν.

Οι ζωντανές εμφανίσεις των Watain απέκτησαν διαβόητη φήμη για την τελετουργική τους ατμόσφαιρα και την αίσθηση επικινδυνότητας που απέπνεαν, συχνά με πυροτεχνήματα, σατανιστικά σύμβολα, αλλά και αίμα και οστά ζώων. Ένα διαβόητο live το 2014 στο Μπρούκλιν έκανε πρωτοσέλιδα, όταν οι Watain έλουσαν το κοινό με αίμα ζώων (μια πρακτική που τότε ήταν σχεδόν «καθιερωμένη» στις συναυλίες τους) προκαλώντας σε μερικούς θεατές εμετούς.

Η καριέρα τους συνοδεύτηκε από σκάνδαλα: κατηγορίες για κακομεταχείριση ζώων αλλά και υποτιθέμενες συνδέσεις με την NSBM (National Socialist Black Metal) σκηνή. Ωστόσο, ο frontman Erik Danielsson υπήρξε ανοιχτά επικριτικός απέναντι στον αντισημιτισμό και τις ακροδεξιές ιδεολογίες στο heavy metal, δηλώνοντας το 2014 στο Invisible Oranges: «Αυτό είναι το ένα πράγμα που δεν μπορείς να εξυμνείς. Οι αντισημιτικές και συντηρητικές ακροδεξιές συνδέσεις για τις οποίες κατηγορείται εδώ και χρόνια το black metal δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που εκπροσωπούμε».

Τα τελευταία χρόνια, οι Watain βρέθηκαν αντιμέτωποι και με σοβαρά προβλήματα βίζας, εν μέρει λόγω της διαβόητης φήμης τους. Το 2019 ο κιθαρίστας Pelle Forsberg δεν μπόρεσε να μπει στις ΗΠΑ και αποκλείστηκε από περιοδεία, «βάσει αναζητήσεων στο Google και περιεχομένου στο κινητό του (μοτοσικλέτες, κυνήγι και διάφορα αντικείμενα σχετικά με τον σατανισμό, το black metal και γενικά την αντικουλτούρα)», σύμφωνα με δήλωση του συγκροτήματος. Αργότερα, το 2022, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν συμμετοχή τους σε περιοδεία με τους Mayhem λόγω νέων θεμάτων με τις άδειες εργασίας.

Η τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το άλμπουμ The Agony & Ecstasy of Watain (2022), ακολουθούμενο έναν χρόνο μετά από το live άλμπουμ Die in Fire – Live in Hell (Agony and Ecstasy Over Stockholm).