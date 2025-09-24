Ο Danny Brown ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ "Stardust"

Το άλμπουμ θα είναι το έβδομο στη δισκογραφία του πρωτοπόρου του πειραματικού rapper και πολιτιστικού trailblazer, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου μέσω της Warp.

Πρόκειται για τον πρώτο δίσκο που μοιράζεται ο Brown μετά τη νηφαλιότητά του, κάτι που αποτυπώνεται έντονα και στη γραφή του: η tracklist υπόσχεται νέα επίπεδα ατομικότητας και δημιουργικής διαύγειας. Σήμερα (Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου), παρουσίασε το πρώτο δείγμα, το εκρηκτικό "Starburst", ένα κομμάτι-καμβάς που συνεχίζει να σπρώχνει τα όρια του hip-hop.

Ο Brown έχει αποδείξει μέσα στα χρόνια το ένστικτό του να αναγνωρίζει ταλέντο πριν αυτό εκτοξευθεί, έχοντας συνεργαστεί από νωρίς με καλλιτέχνες όπως οι Charli XCX, Ashnikko, Evian Christ και Purity Ring.

Για το νέο άλμπουμ συνεργάζεται με εντυπωσιακή λίστα ονομάτων: Jane Remover, Frost Children, Quadeca, underscores, Femtanyl, JOHNNASCU, 8485, IssBrokie, Nnamdi, Ta Ukrainka και Zheani. Ηχητικά, το Stardust θα κινείται ανάμεσα σε πιο underground ηλεκτρονικά στοιχεία και μια πιο πειραματική pop κατεύθυνση, αποτυπώνοντας παράλληλα την καλλιτεχνική του θέση στο σήμερα. Με αφορμή την ανακοίνωση, ο Brown αποκάλυψε και λεπτομέρειες για μια νέα περιοδεία στις ΗΠΑ, που θα ξεκινήσει στα τέλη του 2025.