tap2ride: Η πόλη τις γιορτές κινείται αλλιώς, κι εσύ μαζί της

Δεκέμβρης στην Αθήνα σημαίνει φώτα, κίνηση, ραντεβού που μπλέκονται, ψώνια της τελευταίας στιγμής και βαλίτσες που ετοιμάζονται βιαστικά. Εκεί που η πόλη ανεβάζει ρυθμό, το tap2ride είναι εδώ για να κόβει ένα άγχος από τη μέρα σου.

Εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, η υπηρεσία tap2ride λειτουργεί στα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (μετρό, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ και express γραμμές αεροδρομίου) κάνοντας τις μετακινήσεις πιο απλές, ειδικά στις περιόδους που όλα και όλοι τρέχουν.

Ένα tap, λιγότερη σκέψη

Αποφασίζεις να βγεις για ένα ποτό στο κέντρο και το τελευταίο τρόλεϊ πλησιάζει. Έχεις ραντεβού και δεν θες να ψάχνεις μηχανήματα εισιτηρίων. Φεύγεις για ταξίδι και κρατάς βαλίτσα, κινητό και… τίποτα άλλο. Με το tap2ride, απλώς ακουμπάς μία τραπεζική κάρτα (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) ή το κινητό / smartwatch απευθείας στον επικυρωτή, η πράσινη ένδειξη ανάβει και η διαδρομή σου ξεκινάει. Χωρίς εισιτήριο, χωρίς ουρές και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Όταν ο χρόνος μετράει

Στις γιορτές, ο χρόνος δεν περισσεύει. Το tap2ride ταιριάζει σε εκείνες τις μέρες που η πόλη ζητά ταχύτητα και απλότητα: από τις χριστουγεννιάτικες βόλτες στο κέντρο μέχρι τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο για το επόμενο ταξίδι σου. Κι έτσι, ένα tap αρκεί για να συνεχίσεις.

Μια υπηρεσία που έχει ήδη γίνει συνήθεια

Αυτή η νέα υπηρεσία, είναι μια πολύ χρήσιμη καθημερινή πρακτική. Ήδη από τις αρχές του 2025, το tap2ride χρησιμοποιείται ήδη ευρέως, με σημαντικό ποσοστό επιβατών στις γραμμές προς το αεροδρόμιο να επιλέγουν την κάρτα τους αντί για εισιτήριο. Απλούστατα, γιατί όταν κάτι δουλεύει, μένει.

Τι είναι το tap2ride;

Η υπηρεσία του ΟΑΣΑ, με την υποστήριξη της Visa, που σου επιτρέπει να μετακινείσαι με οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Πώς λειτουργεί:

• Βγάζεις την κάρτα σου ή ανοίγεις το digital wallet στο κινητό σου.

• Την ακουμπάς στον επικυρωτή.

• Ανάβει πράσινο.

• Η χρέωση γίνεται αυτόματα.

*Tip: Χρησιμοποίησε την ίδια κάρτα σε κάθε διαδρομή για να έχεις σωστό υπολογισμό.