Ποια είναι τα σχήματα στα μπουζούκια για φέτος ;

Η νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας μπαίνει σε νέα τροχιά για τη σεζόν 2025-2026, με εντυπωσιακές συνεργασίες, απρόσμενα ντουέτα και προγράμματα που υπόσχονται να κρατήσουν το κέφι αμείωτο μέχρι το πρωί. Τα πιο γνωστά κέντρα της πόλης υποδέχονται κορυφαίους καλλιτέχνες, δημιουργώντας έναν «χάρτη» διασκέδασης που απλώνεται σε όλη την Αθήνα.

‘Ανοδος Live stage

Γονίδης Πλουταρχος είναι το δίδυμο που θα εμφανιστεί στο Άνοδος στην οδό Πειραιώς 171 . Μαζί τους η Κατερίνα Κακοσαίου μια σειρα νεαρών καλλιτεχνών Κέντρο Αθηνών

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της χρονιάς είναι αυτή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή. Οι δύο καλλιτέχνες, που ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους, ετοιμάζουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα γεμάτο σκηνική λάμψη, μεγάλες επιτυχίες και δυνατές στιγμές. Το Κέντρο Αθηνών αναμένεται και φέτος να είναι σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση της πρωτεύουσας.

Fantasia

Στη σκηνή του Fantasia επιστρέφει ο Νίκος Οικονομόπουλος, πιστός στο ραντεβού του με το κοινό του. Με το χαρακτηριστικό του πάθος και τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν, υπόσχεται γνήσιες λαϊκές βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες.

Έναστρον

Η φετινή σεζόν βρίσκει την Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Σάκη Ρουβά μαζί στο Έναστρον. Δύο καλλιτέχνες με διαφορετική μουσική ταυτότητα, αλλά κοινό πάθος για το τραγούδι, ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα όπου το λαϊκό συναντά την pop ενέργεια. Μια ακόμη συνεργασία που αναμένεται να ξεχωρίσει.

Nox athens

Στο Nox συναντιούνται φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, σε ένα σχήμα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη νυχτερινή Αθήνα. Οι φωνές τους, οι επιτυχίες τους και η χημεία τους στη σκηνή υπόσχονται ένα πρόγραμμα που θα απογειώσει τη διάθεση του κοινού.

Βοτανικός

Σαμπάνης Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στον Βοτανικό, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στη σύγχρονη ποπ και το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται, με κοινό στόχο τη διασκέδαση.

Αυτοκίνηση

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς συνεχίζουν για δεύτερη σεζόν την άκρως επιτυχημένη συνεργασία τους στην Αυτοκίνηση. Το λατρεμένο ζευγάρι της ελληνικής μουσικής επιστρέφει με νέες ιδέες, ρομαντισμό και στιγμές γεμάτες συναίσθημα και χιούμορ.

Romeo

Το Romeo Club υποδέχεται φέτος την Κατερίνα Λιόλιου και τον Νικηφόρο. Δύο καλλιτέχνες της νέας γενιάς, με φρέσκια ενέργεια και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που υπόσχεται ξέφρενο κέφι και χορό.

Posidonio

Ο Θοδωρής Φέρρης επιστρέφει στο Posidonio, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του την Ανδρομάχη. Μαζί, δημιουργούν ένα πρόγραμμα με έντονο ρυθμό, ερωτικές μπαλάντες και καλοκαιρινή αύρα, έτοιμο να κρατήσει το Posidonio στην κορυφή της διασκέδασης.

Vog

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου συνεργάζονται για πρώτη φορά στο Vog. Το σχήμα υπόσχεται φρεσκάδα και ενέργεια, με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και νέες επιτυχίες που θα ξεσηκώσουν το κοινό.

Η Πέγκυ Ζήνα και ο Αναστάσιος Ράμμος ενώνουν ξανά τις φωνές τους στο Mezzo. Η εμπειρία της Ζήνα και η σύγχρονη ματιά του Ράμμου δημιουργούν μια μοναδική μουσική συνύπαρξη που θα εντυπωσιάσει.



Cabaret Athens

Στο Cabaret ανεβαίνουν ο Νίκος Απέργης και η Josephine, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει pop ρυθμό και λαϊκό πάθος. Με τη σκηνική τους ενέργεια, δημιουργούν μία από τις πιο ανεβαστικές προτάσεις της φετινής σεζόν.



Theama Athens

Στο Theama, η Έλλη Κοκκίνου και ο Χρήστος Μενιδιάτης συναντιούνται επί σκηνής, συνδυάζοντας τη λαϊκή διαχρονικότητα με τη μοντέρνα ποπ αισθητική. Ένα πρόγραμμα γεμάτο, συναίσθημα και αληθινό ελληνικό κέφι

.Η νυχτερινή Αθήνα για τη σεζόν 2025-2026 αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει η καρδιά της ελληνικής διασκέδασης. Από τα μεγάλα ονόματα μέχρι τις νέες φωνές, από τα ιστορικά κέντρα μέχρι τα σύγχρονα stages, η πόλη ζει και αναπνέει μέσα από τη μουσική της.



