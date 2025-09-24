Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν με το "Disco 5", γεμάτο remixes σε Noel Gallagher, Primal Scream, Paul Weller & Sleaford Mods

Οι Pet Shop Boys ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου remix άλμπουμ με τίτλο Disco 5, στο οποίο συμμετέχουν οι Noel Gallagher, Sleaford Mods, Paul Weller και Primal Scream. Το νέο κεφάλαιο της μακρόχρονης σειράς Disco θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου μέσω της Parlophone.

Το άλμπουμ θα περιέχει 12 κομμάτια, μεταξύ των οποίων νέες εκδοχές από τους Pet Shop Boys σε τραγούδια όπως το "Think Of A Number" των Noel Gallagher’s High Flying Birds, το "Innocent Money" των Primal Scream και το "Cosmic Fringes" του Paul Weller.

Επιπλέον, θα περιλαμβάνει το remix του ντουέτου στη διασκευή των Sleaford Mods στο "West End Girls" από το 2023, αλλά και τη συνεργασία τους με τους Soft Cell στο "Purple Zone". Στο tracklist βρίσκουμε ακόμα δικές τους εκδοχές σε κομμάτια της Tina Turner, του Claptone, του Wolfgang Tillmans και άλλων.

Υπάρχει, επίσης, μια νέα εκδοχή της συνεργασίας τους με τον Olly Alexander στο "Dreamland", καθώς και η παραγωγή τους για το "I’m In Love With a German Film Star" της Sam Taylor-Johnson, όπως και το "Let The Music Play" της Carroll Thompson, το οποίο οι Pet Shop Boys είχαν επιμεληθεί στις αρχές των ’90s για το soundtrack της ταινίας The Crying Game.

Το Disco 5 θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο ή πορτοκαλί βινύλιο και CD, καθώς και μέσω ψηφιακών πλατφορμών streaming. Δείτε την πλήρη λίστα κομματιών παρακάτω.

1. Noel Gallagher’s High Flying Birds – ‘Think Of A Number’ (PSB Magic Eye 12-inch remix)

2. Tina Turner – ‘Hot For You Baby’ (PSB Hot mix)

3. Claptone – ‘Queen Of Ice’ (PSB extended mix)

4. Carroll Thompson – ‘Let The Music Play’

5. Soft Cell and Pet Shop Boys – ‘Purple Zone’ (PSB Extended mix)

6. The Hidden Cameras – ‘How Do You Love?’ (PSB remix)

7. Sam Taylor-Johnson – ‘I’m In Love With A German Film Star’ (PSB Symphonic mix)

8. Wolfgang Tillmans – ‘Insanely Alive’ (PSB maxi-mix)

9. Primal Scream – ‘Innocent Money’ (PSB remix radio edit)

10. Pet Shop Boys feat. ‘Olly Alexander’ – Dreamland (PSB remix)

11. Paul Weller – ‘Cosmic Fringes’ (PSB Triad mix)

12. Sleaford Mods – ‘West End Girls’ (Pet Shop Boys remix)