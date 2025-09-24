Πληροφορίες

Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν με το "Disco 5", γεμάτο remixes σε Noel Gallagher, Primal Scream, Paul Weller & Sleaford Mods

Το θρυλικό synth-pop δίδυμο ανακοινώνει το πέμπτο κεφάλαιο της σειράς "Disco", που κυκλοφορεί στις 21 Νοεμβρίου μέσω Parlophone, με 12 κομμάτια-εκπλήξεις, από ανατρεπτικά remixes μέχρι συνεργασίες με Soft Cell, Tina Turner και Olly Alexander.

Pet Shop Boys
Φωτ.: Eva Pentel
Avopolis Team

Οι Pet Shop Boys ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου remix άλμπουμ με τίτλο Disco 5, στο οποίο συμμετέχουν οι Noel Gallagher, Sleaford Mods, Paul Weller και Primal Scream. Το νέο κεφάλαιο της μακρόχρονης σειράς Disco θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου μέσω της Parlophone.

Το άλμπουμ θα περιέχει 12 κομμάτια, μεταξύ των οποίων νέες εκδοχές από τους Pet Shop Boys σε τραγούδια όπως το "Think Of A Number" των Noel Gallagher’s High Flying Birds, το "Innocent Money" των Primal Scream και το "Cosmic Fringes" του Paul Weller.

Επιπλέον, θα περιλαμβάνει το remix του ντουέτου στη διασκευή των Sleaford Mods στο "West End Girls" από το 2023, αλλά και τη συνεργασία τους με τους Soft Cell στο "Purple Zone". Στο tracklist βρίσκουμε ακόμα δικές τους εκδοχές σε κομμάτια της Tina Turner, του Claptone, του Wolfgang Tillmans και άλλων.

Υπάρχει, επίσης, μια νέα εκδοχή της συνεργασίας τους με τον Olly Alexander στο "Dreamland", καθώς και η παραγωγή τους για το "I’m In Love With a German Film Star" της Sam Taylor-Johnson, όπως και το "Let The Music Play" της Carroll Thompson, το οποίο οι Pet Shop Boys είχαν επιμεληθεί στις αρχές των ’90s για το soundtrack της ταινίας The Crying Game.

Το Disco 5 θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο ή πορτοκαλί βινύλιο και CD, καθώς και μέσω ψηφιακών πλατφορμών streaming. Δείτε την πλήρη λίστα κομματιών παρακάτω.

1. Noel Gallagher’s High Flying Birds – ‘Think Of A Number’ (PSB Magic Eye 12-inch remix)
2. Tina Turner – ‘Hot For You Baby’ (PSB Hot mix)
3. Claptone – ‘Queen Of Ice’ (PSB extended mix)
4. Carroll Thompson – ‘Let The Music Play’
5. Soft Cell and Pet Shop Boys – ‘Purple Zone’ (PSB Extended mix)
6. The Hidden Cameras – ‘How Do You Love?’ (PSB remix)
7. Sam Taylor-Johnson – ‘I’m In Love With A German Film Star’ (PSB Symphonic mix)
8. Wolfgang Tillmans – ‘Insanely Alive’ (PSB maxi-mix)
9. Primal Scream – ‘Innocent Money’ (PSB remix radio edit)
10. Pet Shop Boys feat. ‘Olly Alexander’ – Dreamland (PSB remix)
11. Paul Weller – ‘Cosmic Fringes’ (PSB Triad mix)
12. Sleaford Mods – ‘West End Girls’ (Pet Shop Boys remix)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Rolling Stones

Οι Rolling Stones ξαναβγάζουν το "Black And Blue" σε επανέκδοση-θησαυρό

Το θρυλικό άλμπουμ του 1976 αναγεννιέται με remix από τον Steven Wilson, ακυκλοφόρητες...
Pet Shop Boys

Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν με το "Disco 5", γεμάτο remixes σε Noel Gallagher, Primal Scream, Paul Weller & Sleaford Mods

Το θρυλικό synth-pop δίδυμο ανακοινώνει το πέμπτο κεφάλαιο της σειράς "Disco", που κυκλοφορεί στις 21...
Danny Brown

Ο Danny Brown ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ "Stardust"

Ο Danny Brown ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο "Stardust", γεμάτο συνεργασίες με "λαμπερά" ονόματα της...

Featured

Turboflow3000 - BΑSSOKATARAH / Deep Square Anthems

Λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του νέου τους lp, ακούμε το ατίθασο electro/rap κάλεσμα...

Racing Mount Pleasant – Racing Mount Pleasant

Αν νομίζεις ότι η indie έχει ξεμείνει από ιστορίες, οι Racing Mount Pleasant έρχονται να σε...
2 γυναίκες

Μουσικό catch-up: 2 γυναίκες από την τολμηρή πλευρά της πόλης

Σίσσυ Δουτσίου και Σεμέλη Ταγαρά εκφράζουν την τολμηρή πλευρά της πόλης μέσα από δύο τόσο...

Best of Network