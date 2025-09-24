Πληροφορίες

Οι Rolling Stones ξαναβγάζουν το "Black And Blue" σε επανέκδοση-θησαυρό

Το θρυλικό άλμπουμ του 1976 αναγεννιέται με remix από τον Steven Wilson, ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, live του ’76 και σπάνιο αρχειακό υλικό. Μια κυκλοφορία-γιορτή για πενήντα χρόνια Stones χωρίς όρια.

Rolling Stones
Avopolis Team

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν μια εκτενή επανέκδοση του άλμπουμ τους Black And Blue του 1976. Το box set, που θα κυκλοφορήσει σε έκδοση 5LP βινυλίου και σε 4CD, θα περιλαμβάνει επίσης ένα Blu-ray δίσκο, ένα σκληρόδετο βιβλίο εκατό σελίδων και αφίσα περιοδείας σε ρέπλικα, και για τις δύο εκδόσεις. Θα υπάρξουν και άλλες μορφές, όπως μια περιορισμένης έκδοσης κυκλοφορία 5LP, αλλά και μονές ή διπλές εκδόσεις δίσκων. Το άλμπουμ έχει δεχθεί πλήρες remix για το 2025 από τον Steven Wilson και το box set είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Το Black And Blue, 13ο άλμπουμ των Stones, ήταν το πρώτο μετά την αποχώρηση του Mick Taylor και σηματοδότησε την είσοδο του Ronnie Wood, πρώην μέλους των Faces, στη μπάντα. Ο Wood εμφανίζεται σε τρία κομμάτια του άλμπουμ, ενώ επίσημα εντάχθηκε στους Stones κατά την επόμενη αμερικανική περιοδεία τους.

Το box set περιλαμβάνει επίσης έναν δίσκο με έξι ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, ανάμεσα στις οποίες το "I Love Ladies" (γραμμένο από τους Jagger και Richards), αλλά και η διασκευή του συγκροτήματος στο "Shame, Shame, Shame" των Shirley & Company. Το τελευταίο θα κυκλοφορήσει με visualiser στις 25 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, περιέχεται μια πλήρης ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία στο Earls Court το 1976, καθώς και Blu-ray με τηλεοπτική μετάδοση από live εμφάνιση στο Παρίσι την ίδια χρονιά.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Rolling Stones

Οι Rolling Stones ξαναβγάζουν το "Black And Blue" σε επανέκδοση-θησαυρό

Το θρυλικό άλμπουμ του 1976 αναγεννιέται με remix από τον Steven Wilson, ακυκλοφόρητες...
Pet Shop Boys

Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν με το "Disco 5", γεμάτο remixes σε Noel Gallagher, Primal Scream, Paul Weller & Sleaford Mods

Το θρυλικό synth-pop δίδυμο ανακοινώνει το πέμπτο κεφάλαιο της σειράς "Disco", που κυκλοφορεί στις 21...
Danny Brown

Ο Danny Brown ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ "Stardust"

Ο Danny Brown ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο "Stardust", γεμάτο συνεργασίες με "λαμπερά" ονόματα της...

Featured

Turboflow3000 - BΑSSOKATARAH / Deep Square Anthems

Λίγες μέρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του νέου τους lp, ακούμε το ατίθασο electro/rap κάλεσμα...

Racing Mount Pleasant – Racing Mount Pleasant

Αν νομίζεις ότι η indie έχει ξεμείνει από ιστορίες, οι Racing Mount Pleasant έρχονται να σε...
2 γυναίκες

Μουσικό catch-up: 2 γυναίκες από την τολμηρή πλευρά της πόλης

Σίσσυ Δουτσίου και Σεμέλη Ταγαρά εκφράζουν την τολμηρή πλευρά της πόλης μέσα από δύο τόσο...

Best of Network