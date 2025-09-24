Οι Rolling Stones ξαναβγάζουν το "Black And Blue" σε επανέκδοση-θησαυρό

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν μια εκτενή επανέκδοση του άλμπουμ τους Black And Blue του 1976. Το box set, που θα κυκλοφορήσει σε έκδοση 5LP βινυλίου και σε 4CD, θα περιλαμβάνει επίσης ένα Blu-ray δίσκο, ένα σκληρόδετο βιβλίο εκατό σελίδων και αφίσα περιοδείας σε ρέπλικα, και για τις δύο εκδόσεις. Θα υπάρξουν και άλλες μορφές, όπως μια περιορισμένης έκδοσης κυκλοφορία 5LP, αλλά και μονές ή διπλές εκδόσεις δίσκων. Το άλμπουμ έχει δεχθεί πλήρες remix για το 2025 από τον Steven Wilson και το box set είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Το Black And Blue, 13ο άλμπουμ των Stones, ήταν το πρώτο μετά την αποχώρηση του Mick Taylor και σηματοδότησε την είσοδο του Ronnie Wood, πρώην μέλους των Faces, στη μπάντα. Ο Wood εμφανίζεται σε τρία κομμάτια του άλμπουμ, ενώ επίσημα εντάχθηκε στους Stones κατά την επόμενη αμερικανική περιοδεία τους.

Το box set περιλαμβάνει επίσης έναν δίσκο με έξι ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, ανάμεσα στις οποίες το "I Love Ladies" (γραμμένο από τους Jagger και Richards), αλλά και η διασκευή του συγκροτήματος στο "Shame, Shame, Shame" των Shirley & Company. Το τελευταίο θα κυκλοφορήσει με visualiser στις 25 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, περιέχεται μια πλήρης ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία στο Earls Court το 1976, καθώς και Blu-ray με τηλεοπτική μετάδοση από live εμφάνιση στο Παρίσι την ίδια χρονιά.