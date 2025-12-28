Πληροφορίες

To Decibel Rebel Festival επιστρέφει για τέταρτη φορά στην Καβάλα

Το Decibel Rebel Festival επιστρέφει για τέταρτη φορά στην Καβάλα και επιβεβαιώνει πως έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο συνεπείς και ουσιαστικούς underground metal θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας. 

Δημήτρης Τσούπρος

Από την πρώτη του διοργάνωση, το Decibel Rebel Festival χτίστηκε πάνω στην ιδέα της αυθεντικότητας. Από τους fans για τους fans. Η τέταρτη έκδοση του φεστιβάλ συνεχίζει ακριβώς σε αυτόν τον δρόμο, παρουσιάζοντας ένα line-up που ενώνει διαφορετικές εκφάνσεις του παραδοσιακού και ακραίου ήχου, με συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στον γνώριμο και φιλόξενο χώρο του Κατιναρά cafe bar στην Καβάλα.

Την κορυφή του bill καταλαμβάνουν οι Terrorhammer από τη Σερβία, μια μπάντα-σύμβολο του σύγχρονου occult black/thrash metal, γνωστή για τον ωμό, βλάσφημο ήχο της και τις εκρηκτικές live εμφανίσεις. Με χρόνια παρουσίας στο ευρωπαϊκό underground και μια δισκογραφία που τιμά τις ρίζες του ακραίου metal, όσοι τους είδαν το 2024 στην Αθήνα ξέρουν πολύ καλά για τι οδοστρωτήρα μιλάμε.

Το διεθνές στοιχείο συμπληρώνουν οι Damage Case από τη Ρουμανία, μια μπάντα που κινείται σε speed και thrash metal μονοπάτια, με την νεανική τους ενέργεια και το αλήτικο πνεύμα τους να μεταφέρεται ατόφιο στη σκηνή.

Από την ελληνική πλευρά, οι Sacral Rage εκπροσωπούν επάξια το δυναμικό πρόσωπο του εγχώριου heavy/progressive metal. Με δύο εκπληκτικούς δίσκους, τα Illusions of Infinite Void του 2015 και Beyond Celestial Echoes του 2018 έχουν ήδη εδραιωθεί ως μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις του νέο κύμματος τεχνικού metal. 

Δίπλα τους, οι Dark Nightmare, θα φέρουν τον κλασικό, επικό και μελωδικό heavy metal ήχο τους και θα μας μεταφέρουν στον κόσμο των ιστοριών τους. 

Τέλος, την βραδιά θα ανοίξουν οι τοπικοί ήρωες Mallevs. Από την Καβάλα ορμώμενοι έχουν ήδη γίνει μια από τις αγαπημένες μπάντες του Καβαλιώτικου (και όχι μόνο) κοινού, παραδίδοντας σταθερά καταπληκτικές ζωνταντές εμφανίσεις.

Το Decibel Rebel Festival IV είναι μια δήλωση παρουσίας της metal κοινότητας της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής. Μια υπενθύμιση πως ο underground ήχος συνεχίζει να ζει και να εξελίσσεται μέσα από ανθρώπους που τον πιστεύουν πραγματικά. Στις 21 Μαρτίου 2026, όλα δείχνουν πως η Καβάλα θα σπάσει ξανά κάθε decibelόμετρο.

 

