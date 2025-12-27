Η Αγγελική Τουμπανάκη στο Book Fest στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Στο πλαίσιο του 4ήμερου Xmas Book Fest, οι εκδόσεις Φουρφούρι και οι εκδόσεις ΟΞΥ, προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή εορταστική συναυλία γεμάτη ρυθμούς, φωνές και μουσικές από όλο τον κόσμο.

Γκάιντες και Φωνές συναντιούνται και, με τη δύναμη της μουσικής, μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί! Παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα, μουσικές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, πολυφωνίες, διαδραστικές και αυθόρμητες φωνητικές συνθέσεις, καθώς και αυτοσχεδιασμοί, συνθέτουν έναν ζωντανό, συμμετοχικό και βαθιά εορταστικό μουσικό κύκλο.

Η μουσική γίνεται κοινή γλώσσα, η φωνή εργαλείο σύνδεσης, ο ήχος της γκάιντας ξεσηκωτικός και η γιορτή μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους/όλες.

Για πρώτη φορά συμπράττουν:

Τα πολυφωνικά σύνολα «Φωνητικός Κύκλος» (Vocal Circle) * και η Polyphony Melissa του Δικτύου Μεταναστριών Melissa Network, τα οποία δημιούργησε και συντονίζει η Αγγελική Τουμπανάκη

Η Ομάδα Γκαϊντατζίδων του Γιώργου Μακρή (ΚΕΠΕΜ)

Η Αγγελική Τουμπανάκη μιλά στο Αvopolis και στον Γιάννη Παπαϊωάννου, για το πώς μετατρέπει τη φωνή σε συλλογικό παλμό και τη σκηνή σε χώρο μνήμης και συνάντησης.

