Πληροφορίες

Η Αγγελική Τουμπανάκη στο Book Fest στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Tην Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο Φωνητικός Κύκλος και το σύνολο Polyphony Melissa  που δημιούργησε και συντονίζει η Αγγελική Τουμπανάκη συναντούν την Ομάδα Γκαϊντατζίδων του Γιώργου Μακρή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. 

Αγγελική Τουμπανάκη
Avopolis Team

Στο πλαίσιο του 4ήμερου Xmas Book Fest, οι εκδόσεις Φουρφούρι και οι εκδόσεις ΟΞΥ, προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή εορταστική συναυλία γεμάτη ρυθμούς, φωνές και μουσικές από όλο τον κόσμο.

Γκάιντες και Φωνές συναντιούνται και, με τη δύναμη της μουσικής, μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί! Παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα, μουσικές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, πολυφωνίες, διαδραστικές και αυθόρμητες φωνητικές συνθέσεις, καθώς και αυτοσχεδιασμοί, συνθέτουν έναν ζωντανό, συμμετοχικό και βαθιά εορταστικό μουσικό κύκλο.

Η μουσική γίνεται κοινή γλώσσα, η φωνή εργαλείο σύνδεσης, ο ήχος της γκάιντας ξεσηκωτικός και η γιορτή μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους/όλες.

Για πρώτη φορά συμπράττουν:

Τα πολυφωνικά σύνολα «Φωνητικός Κύκλος» (Vocal Circle)  * και  η Polyphony Melissa του Δικτύου Μεταναστριών Melissa Network, τα οποία δημιούργησε και συντονίζει η Αγγελική Τουμπανάκη

Η Ομάδα Γκαϊντατζίδων του Γιώργου Μακρή (ΚΕΠΕΜ)

*Μάθε περισσότερα για το Φωνητικό Κύκλο

https://www.youtube.com/watch?v=BdgVNVLJOWQ

Η Αγγελική Τουμπανάκη μιλά στο Αvopolis και στον Γιάννη Παπαϊωάννου, για το πώς μετατρέπει τη φωνή σε συλλογικό παλμό και τη σκηνή σε χώρο μνήμης και συνάντησης.

https://www.avopolis.gr/interviews/interviews-greek/86856-aggeliki-toumpanaki-interview

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Perry Bamonte

Πέθανε ο Perry Bamonte, κιθαρίστας και κιμπορντίστας των Cure

Ο Perry Bamonte, κιθαρίστας και κιμπορντίστας των Cure, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.
Αγγελική Τουμπανάκη

Η Αγγελική Τουμπανάκη στο Book Fest στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Tην Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο Φωνητικός Κύκλος και το σύνολο Polyphony Melissa  που δημιούργησε και συντονίζει η...
Pink Floyd

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το επίσημο video του "Wish You Were Here" 50 χρόνια μετά

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το “Wish You Were Here”, 50 χρόνια μετά την...

Featured

Wall of Sound

Thank Jesus for "The Wall of Sound"

O Phil Spector και τα Κορίτσια του σ’ ένα χριστουγεννιάτικο album ποπ πεμπτουσίας.
Pan Pan

Pan Pan - Υπεραστική Μουσική

Στο νέο του άλμπουμ "Υπεραστική Μουσική" ο Pan Pan αποκαλύπτεται, τολμά και διευρύνει τα όρια του...
Lemmy

80 χρόνια από τη γέννηση του Lemmy

Με αφορμή τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Lemmy Kilmister, το Avopolis παρουσιάζει ένα ειδικό...

Best of Network