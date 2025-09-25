Πληροφορίες

Οι Butthole Surfers επέστρεψαν από το πουθενά και τα έκαναν όλα άνω κάτω στο Χόλιγουντ

Στο Egyptian Theatre, εκεί όπου προβαλλόταν το νέο τους ντοκιμαντέρ, οι θρυλικοί αναρχικοί της αμερικανικής σκηνής άφησαν το Q&A και ανέβηκαν στη σκηνή για ένα ξαφνικό, εκρηκτικό σετ τριών κομματιών – την πρώτη τους εμφάνιση από το 2017.

Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Σε μια από εκείνες τις βραδιές που μοιάζουν βγαλμένες από μύθο της αμερικανικής underground ιστορίας, οι Butthole Surfers έκαναν την απρόσμενη επανεμφάνισή τους. Τρίτη βράδυ, 23 Σεπτεμβρίου, στο Egyptian Theatre του Χόλιγουντ, όπου προβαλλόταν το νέο ντοκιμαντέρ για την μπάντα με τίτλο The Hole Truth and Nothing Butt (σκηνοθεσία Tom Stern), οι θεατές περίμεναν απλώς μια προβολή κι ένα Q&A. Αντ’ αυτού, βρέθηκαν μπροστά σε μια μίνι συναυλία.

Μετά την ταινία, ο Gibby Haynes και η υπόλοιπη παρέα ανέβηκαν ξαφνικά στη σκηνή, σκορπώντας ενθουσιασμό. Το σετ, μικρό αλλά εκρηκτικό, περιλάμβανε τα "Cherub", "The Colored FBI Guy" και "The Shah Sleeps in Lee Harvey’s Grave".

Ήταν η πρώτη φορά που οι Butthole Surfers έπαιξαν live από το 2017 στο San Pedro, και μόλις η τρίτη φορά από το 2011. Παρότι δεν διαλύθηκαν ποτέ επίσημα, η μπάντα βρισκόταν ουσιαστικά σε σιωπηλή αδράνεια την τελευταία δεκαετία. Εκείνο το βράδυ, όμως, με τους Haynes, Paul Leary, King Coffey και Jeff Pinkus να μοιράζονται ξανά τη σκηνή, το Egyptian Theatre μετατράπηκε σε μικρό ναό της ψυχεδελικής αναρχίας τους.

Μια στιγμή-δώρο για τους παρευρισκόμενους, που αντί για ένα απλό Q&A πήραν ένα κομμάτι από τον τρελό, ατίθασο παλμό των Butthole Surfers, σαν να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα από τις πιο ένδοξες και χαοτικές εποχές τους.

 

 

