Οι Lush γιορτάζουν τα 35 χρόνια του "Gala" με πολυτελή επανέκδοση από τη 4AD

Οι Lush, το shoegaze, dream pop και Britpop συγκρότημα των ’90s, ανακοίνωσαν την 35η επέτειο επανέκδοση του Gala, της συλλογής του 1990 που συγκέντρωνε τα πρώιμα EPs και singles τους για την αμερικανική και ιαπωνική αγορά. Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 14 Νοεμβρίου μέσω της 4AD, σε πολυτελές box set αλλά και σε κανονικές εκδόσεις βινυλίου, CD και κασέτας.

Το box set θα περιλαμβάνει τρία χρωματιστά 12ιντσα και ένα 7ιντσο, με remastering του Kevin Vanbergen για το 2025. Το εξώφυλλο της deluxe έκδοσης υπογράφει ο Chris Bigg, βασισμένο σε πρωτότυπη δουλειά του δημιουργικού διδύμου v23 (Vaughan Oliver και Chris Bigg). Επιπλέον, θα περιλαμβάνεται μια νέα βιογραφία γραμμένη από τη Νορβηγίδα μουσικό Jenny Hval, ενώ η 4AD θα κυκλοφορήσει και περιορισμένο merchandise: δύο μπλουζάκια, κονκάρδες και αφίσες.

Το Gala συγκέντρωνε το μίνι-άλμπουμ Scar και τα EPs Sweetness and Light και Mad Love, μαζί με τη διασκευή του συγκροτήματος στο "Hey Hey Helen" των ABBA και το extended mix του "Scarlet" από τον Robin Guthrie των Cocteau Twins. Το άλμπουμ θεωρείται πλέον θεμελιώδες έργο της πρώιμης shoegaze σκηνής. Η τότε σύνθεση των Lush αποτελούνταν από τις Miki Berenyi, Emma Anderson, Chris Acland και Steve Rippon (ο οποίος αργότερα αντικαταστάθηκε στο μπάσο από τον Phil King).

Τα τρία στούντιο άλμπουμ τους (Spooky, Split, Lovelife) είχαν επανεκδοθεί ήδη το 2023 από τη 4AD. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1996, μετά και την τραγική αυτοκτονία του Acland. Επανενώθηκαν σύντομα το 2015–2016 για περιοδεία και την κυκλοφορία του νέου EP Blind Spot, πριν διαλυθούν ξανά. Πιο πρόσφατα, η Miki Berenyi ηγείται των Miki Berenyi Trio, που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο το ντεμπούτο τους άλμπουμ Tripla μέσω της Bella Union.