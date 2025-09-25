Οι Florence + The Machine παρουσιάζουν το "One Of The Greats"

Οι Florence + the Machine κυκλοφορούν σήμερα το "One Of The Greats", ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της Florence Welch με τίτλο Everybody Scream, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου. Το κομμάτι είναι ήδη διαθέσιμο για streaming, μαζί με το συνοδευτικό visualizer.

Η Welch περιγράφει το τραγούδι ως ένα «μακρύ ποίημα για το τίμημα της μεγαλοσύνης», έναν στοχασμό πάνω στο γιατί συνεχίζει να επιδιώκει την τελειότητα παρά τις παλιότερες κριτικές και το προσωπικό κόστος της δημιουργικής της διαδικασίας. Το κομμάτι γράφτηκε σε μία λήψη με τον Mark Bowen των IDLES, με τη Welch να τραγουδάει τους στίχους ενώ εκείνος έπαιζε κιθάρα. Η τελική του μορφή απογειώθηκε με τη βοήθεια του Aaron Dessner.

«Νιώθω σαν να πεθαίνω λίγο κάθε φορά που φτιάχνω έναν δίσκο, και σχεδόν κυριολεκτικά παραλίγο να πεθάνω στην τελευταία περιοδεία», σημειώνει η Welch. «Κι όμως πάντα σκάβω ξανά τον εαυτό μου για να δοκιμάσω άλλη μια φορά, πάντα προσπαθώντας να ευχαριστήσω εκείνον τον έναν που δεν το εκτίμησε, ή να νιώσω επιτέλους ότι έφτιαξα κάτι τέλειο και μπορώ να αναπαυθώ».

Το "One Of The Greats" ακολουθεί το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου "Everybody Scream", που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Το άλμπουμ γράφτηκε και παράχθηκε από τη Welch μαζί με έναν στενό κύκλο συνεργατών, ανάμεσά τους ο Mark Bowen, ο Aaron Dessner και η Mitski.

Το Everybody Scream γεννήθηκε μετά την ανάρρωση της Welch από σωτήρια χειρουργική επέμβαση, την οποία χρειάστηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Dance Fever. Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να εξερευνήσει θέματα όπως ο πνευματικός μυστικισμός, η μαγεία, το folk horror, αλλά και τη γυναικεία φύση, τη συντροφικότητα, τη γήρανση και τον θάνατο.

Οι Florence + the Machine έχουν πλέον καταξιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα της γενιάς τους. Η Welch, γνωστή για τις δυναμικές live εμφανίσεις και τη μοναδική της φωνή, έχει υπάρξει headliner σε μεγάλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο και έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες-θρύλους όπως οι Rolling Stones, η Lady Gaga και η Taylor Swift. Είναι επίσης η συγγραφέας του Useless Magic, ενός βιβλίου με στίχους, ποιήματα και σχέδια.