Ozzy & Judas Priest: Η τελευταία εκδοχή του "War Pigs" ως ντουέτο-φόρος τιμής

Η νέα αυτή εκδοχή του κομματιού από το άλμπουμ Paranoid του 1970, περιλαμβάνει φωνητικά μοιρασμένα ανάμεσα στον Ozzy και τον Rob Halford των Judas Priest και έρχεται λίγο μετά την πρώτη διασκευή του κομματιού από τους Priest, που κυκλοφόρησε στις 2 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Halford, λίγο μετά την κυκλοφορία εκείνης της εκτέλεσης, η σύζυγος και μάνατζερ του Ozzy, Sharon Osbourne, επικοινώνησε μαζί του προσφέροντας νέα φωνητικά του τραγουδιστή.

Ο Halford δήλωσε «Με πλησίασε με αυτή την ιδέα, λέγοντάς μου “Λατρεύω τη δική σας εκδοχή του "War Pigs". Υπάρχει τρόπος να βάλουμε μέσα και τον Ozzy;” Κι εγώ της απάντησα, “Με ρωτάς αν θέλω; Αυτό θα γίνει!”».

«Έτσι, τραγουδάει μια γραμμή ο Ozzy, μετά εγώ, μετά ξανά ο Ozzy και ξανά εγώ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που κατάφερα να κάνω ντουέτο με τον Ozzy και είμαι απίστευτα ευγνώμων και ευλογημένος γι’ αυτό».

Όλα τα έσοδα από το νέο War Pigs θα διατεθούν στις οργανώσεις Cure Parkinson’s και The Glenn Tipton Parkinson’s Foundation. Ο Ozzy είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον το 2019, ενώ ο κιθαρίστας των Priest, Glenn Tipton, το 2008. Οι Priest ίδρυσαν το Ίδρυμα Glenn Tipton το 2018 προς τιμήν του. Ο Tipton έχει αποσυρθεί από τις περιοδείες λόγω της κατάστασής του, ωστόσο εμφανίζεται συχνά στα encore συναυλιών τους.

Οι Priest είχαν κυκλοφορήσει την πρώτη τους διασκευή στο "War Pigs" ως φόρο τιμής στον Ozzy, πριν από τη συναυλία αποχαιρετισμού του Back To The Beginning, που έγινε στο Villa Park (δίπλα στη γειτονιά του Aston, Birmingham) στις 5 Ιουλίου. Οι Priest ήταν από τα ελάχιστα μεγάλα metal ονόματα που δεν εμφανίστηκαν στο event, με τον Halford να εξηγεί ότι υπήρχε σύγκρουση με τον εορτασμό των 60 χρόνων των Scorpions, όπου ήταν ήδη κλεισμένοι να παίξουν την ίδια μέρα.

Ο Ozzy πέθανε στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών, μόλις 17 μέρες μετά το Back To The Beginning, από καρδιακή προσβολή. Οι Priest έστειλαν τα συλλυπητήριά τους μέσω social media:

«Sharon, είθε ο Θεός να περιβάλλει εσένα και την όμορφη οικογένειά σου με αγάπη, ειρήνη και φως. Ozzy, ποτέ δεν θα μας αφήσεις».

Η μπάντα έδωσε συναυλία στο Scarborough του Ηνωμένου Βασιλείου την επομένη του θανάτου του και πρόσθεσε φόρο τιμής στη σκηνική της παρουσία, προβάλλοντας το πρόσωπο του Ozzy στο video backdrop κατά τη διάρκεια του Giants In The Sky.

Τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσουν δύο ντοκιμαντέρ για τα τελευταία χρόνια του Ozzy, κατά τα οποία πάλευε με τις συνέπειες του Πάρκινσον και πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη. Το ωριαίο Ozzy Osbourne: Coming Home θα προβληθεί από το BBC στις 2 Οκτωβρίου, ενώ η δίωρη ταινία Ozzy: No Escape From Now θα κυκλοφορήσει μέσω Paramount Plus στις 7 Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα θα εκδοθεί και η δεύτερη αυτοβιογραφία του με τίτλο Last Rites.