Το Spotify "στέλνει" 75 εκατομμύρια τραγούδια στη χωματερή του αλγόριθμου

Σε δήλωση που μοιράστηκε χθες (25 Σεπτεμβρίου), η streaming πλατφόρμα ανέφερε ότι παίρνει θέση ενάντια στη μουσική που σκοπό έχει να «μπερδέψει ή να εξαπατήσει τους ακροατές, να γεμίσει το οικοσύστημα με “σαβούρα” και να παρεμποδίσει αληθινούς καλλιτέχνες που προσπαθούν να χτίσουν την καριέρα τους».

Αυτό θα περιλαμβάνει μια νέα πολιτική κατά των απομιμήσεων, έπειτα από αναφορές ότι τραγούδια παραγόμενα από AI ανεβαίνουν σε προφίλ… νεκρών μουσικών, ένα ανανεωμένο φίλτρο spam και τυποποιημένες δηλώσεις χρήσης AI στα credits.

Το νέο φίλτρο spam, που θα τεθεί σε ισχύ το φθινόπωρο, θα αντιμετωπίζει «μαζικά uploads, διπλότυπα, SEO hacks, κατάχρηση τεχνητά σύντομων κομματιών και άλλες μορφές “σαβούρας” που έγιναν πιο εύκολες στην εκμετάλλευση καθώς τα εργαλεία AI επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να παράγει τεράστιους όγκους μουσικής». Το σύστημα θα επισημαίνει επίσης όσους ανεβάζουν τέτοιο περιεχόμενο και θα σταματά να το προτείνει στους χρήστες.

Παράλληλα, το Spotify αυξάνει τις επενδύσεις του ενάντια στο λεγόμενο «content mismatch», δηλαδή την απάτη όπου κάποιοι ανεβάζουν παραπλανητικά μουσική σε προφίλ άλλων καλλιτεχνών. Η εταιρεία συνεργάζεται με μουσικούς διανομείς για να «σταματήσει καλύτερα αυτές τις επιθέσεις στην πηγή» και μείωσε τον «χρόνο αναμονής για την αξιολόγηση» τέτοιου περιεχομένου, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να αναφέρουν προβλήματα ακόμα και πριν την επίσημη κυκλοφορία.

Επιπλέον, η πλατφόρμα εισάγει ένα νέο σύστημα που θα ενημερώνει τους ακροατές για τον ρόλο της AI στα κομμάτια που ακούνε, ώστε οι καλλιτέχνες που τη χρησιμοποιούν «υπεύθυνα» να μπορούν να είναι διαφανείς. Αυτό ισχύει για φωνητικά, σύνθεση, παραγωγή, όργανα, μίξη ή mastering.

Σε δελτίο Τύπου, το Spotify σημείωσε: «Ενώ η AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η μουσική, οι προτεραιότητές μας μένουν ίδιες. Επενδύουμε σε εργαλεία που προστατεύουν την ταυτότητα των καλλιτεχνών, βελτιώνουν την πλατφόρμα και παρέχουν περισσότερη διαφάνεια στους ακροατές. Υποστηρίζουμε την ελευθερία των καλλιτεχνών να χρησιμοποιούν την AI δημιουργικά, ενώ ταυτόχρονα καταπολεμάμε ενεργά την κατάχρησή της από “content farms” και κακόβουλους χρήστες», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Το Spotify δεν δημιουργεί ούτε κατέχει μουσική· είναι μια πλατφόρμα αδειοδοτημένης μουσικής όπου τα δικαιώματα πληρώνονται με βάση την ακρόαση, και όλα τα κομμάτια αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από τα εργαλεία με τα οποία φτιάχτηκαν».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά το σάλο που προκάλεσε η φαινομενικά AI-γεννημένη μπάντα The Velvet Sundown, η οποία νωρίτερα φέτος κατάφερε να φτάσει περίπου 400.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify – παρότι «υπήρχε» λιγότερο από έναν μήνα.