Πληροφορίες

Megadeth: Το "Tipping Point" ανοίγει τον δρόμο για το τελευταίο τους άλμπουμ

Με ένα teaser 30" που δείχνει τον Dave Mustaine πιο σκληρό και σκοτεινό από ποτέ, οι Megadeth ανοίγουν το δρόμο για το τελευταίο τους άλμπουμ, με τον Vic Rattlehead να καίγεται στις φλόγες και τους fans να μετρούν αντίστροφα για τον επικό αποχαιρετισμό.

Megadeth
Avopolis Team

Οι Megadeth άφησαν το πρώτο τους στίγμα για το επικείμενο – και όπως όλα δείχνουν, τελικό – άλμπουμ της καριέρας τους, με το single "Tipping Point". Το κομμάτι παρουσιάστηκε μέσα από ένα teaser video 30" που ανέβηκε στα social media της μπάντας, ενώ η πλήρης κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Στο απόσπασμα, ακούμε μια εισαγωγή που λειτουργεί σαν πέρασμα, με τα riffs να φρενάρουν απότομα και να δίνουν χώρο σε μια σόλο κιθάρα, πριν η μπάντα φανεί έτοιμη να εκραγεί σε groove/thrash ρυθμούς. Η φωνή του Dave Mustaine δεσπόζει για λίγα δευτερόλεπτα, πιο σκληρή από ποτέ, με αποχρώσεις που θυμίζουν ακόμη και death metal.

Το "Tipping Point" συνοδεύεται από το artwork όπου ο Vic Rattlehead εμφανίζεται με σμόκιν τυλιγμένο στις φλόγες, ένα ακόμα στοιχείο που εντείνει την αίσθηση τελετουργικού φινάλε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το άλμπουμ, πέρα από την αρχική ανακοίνωση ότι τα pre-orders θα ανοίξουν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της μπάντας.

Οι Megadeth, με πάνω από τέσσερις δεκαετίες ιστορίας, φαίνεται να ετοιμάζουν το τελευταίο τους κεφάλαιο με τρόπο που αρμόζει στη βαριά τους κληρονομιά – αφήνοντας ήδη τους οπαδούς να αναρωτιούνται αν το "Tipping Point" είναι ο προάγγελος ενός επικού αποχαιρετισμού.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Primavera Sound Barcelona 2026

Primavera Sound '26: Οι Cure, Doja Cat, Gorillaz και My Bloody Valentine οδηγούν το πιο πολυσυλλεκτικό line-up

Η Βαρκελώνη ετοιμάζεται για μια εβδομάδα που θα συμπυκνώσει πέντε δεκαετίες μουσικής: από το...
Megadeth

Megadeth: Το "Tipping Point" ανοίγει τον δρόμο για το τελευταίο τους άλμπουμ

Με ένα teaser 30" που δείχνει τον Dave Mustaine πιο σκληρό και σκοτεινό από ποτέ, οι Megadeth...
Spotify

Το Spotify "στέλνει" 75 εκατομμύρια τραγούδια στη χωματερή του αλγόριθμου

Το Spotify σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αφαιρώντας 75 εκατομμύρια κομμάτια...

Featured

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen: Όταν η ροκ στέκεται όρθια απέναντι στη φθορά της πολιτικής

Με τον θρυλικό (πλέον) μονόλογο κατά του Τραμπ και μια επανέκδοση-σύμβολο του "Nebraska", ο...
Paul Weller

Το πορτρέτο του καλλιτέχνη στην εποχή της πλήρους ωριμότητας

Ο Θανάσης Μήνας διαβάζει την πρώτη εγκεκριμένη, προφορική βιογραφία του επονομαζόμενου Modfather...
Ζεστά Ποτά

Ζεστά Ποτά: Ένα βιβλίο-αφιέρωμα στα 40 χρόνια του δίσκου που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι

Τον Απρίλιο του 1985 οι Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, ένα άλμπουμ που έγινε...

Best of Network