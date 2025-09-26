Megadeth: Το "Tipping Point" ανοίγει τον δρόμο για το τελευταίο τους άλμπουμ

Οι Megadeth άφησαν το πρώτο τους στίγμα για το επικείμενο – και όπως όλα δείχνουν, τελικό – άλμπουμ της καριέρας τους, με το single "Tipping Point". Το κομμάτι παρουσιάστηκε μέσα από ένα teaser video 30" που ανέβηκε στα social media της μπάντας, ενώ η πλήρης κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Στο απόσπασμα, ακούμε μια εισαγωγή που λειτουργεί σαν πέρασμα, με τα riffs να φρενάρουν απότομα και να δίνουν χώρο σε μια σόλο κιθάρα, πριν η μπάντα φανεί έτοιμη να εκραγεί σε groove/thrash ρυθμούς. Η φωνή του Dave Mustaine δεσπόζει για λίγα δευτερόλεπτα, πιο σκληρή από ποτέ, με αποχρώσεις που θυμίζουν ακόμη και death metal.

Το "Tipping Point" συνοδεύεται από το artwork όπου ο Vic Rattlehead εμφανίζεται με σμόκιν τυλιγμένο στις φλόγες, ένα ακόμα στοιχείο που εντείνει την αίσθηση τελετουργικού φινάλε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το άλμπουμ, πέρα από την αρχική ανακοίνωση ότι τα pre-orders θα ανοίξουν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της μπάντας.

Οι Megadeth, με πάνω από τέσσερις δεκαετίες ιστορίας, φαίνεται να ετοιμάζουν το τελευταίο τους κεφάλαιο με τρόπο που αρμόζει στη βαριά τους κληρονομιά – αφήνοντας ήδη τους οπαδούς να αναρωτιούνται αν το "Tipping Point" είναι ο προάγγελος ενός επικού αποχαιρετισμού.