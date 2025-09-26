Primavera Sound '26: Οι Cure, Doja Cat, Gorillaz και My Bloody Valentine οδηγούν το πιο πολυσυλλεκτικό line-up

Το Primavera Sound Barcelona αποκάλυψε το line-up του για το 2026: Στην κορυφή βρίσκονται οι Cure. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει επίσης τη Doja Cat, τους The xx μετά από σχεδόν μια δεκαετία απουσίας, τους Gorillaz με τον ακούραστο Damon Albarn και νέο άλμπουμ με τίτλο The Mountain, την Addison Rae και τη θορυβώδη επανένωση των shoegaze θρύλων My Bloody Valentine. Πέντε δεκαετίες δημοφιλούς μουσικής – από παραμορφωμένο ροκ μέχρι hip-hop, από pop μέχρι αιχμηρή ηλεκτρονική – συμπυκνωμένες σε αυτά τα επτά ονόματα που υπογραμμίζουν την πολυδιάστατη ταυτότητα του φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση δίνει και το επίσημο σήμα εκκίνησης για το Primavera Sound Barcelona 2026, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις βασικές του μέρες από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου. Θα υπάρξει και ημέρα έναρξης την Τετάρτη, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί το ηλεκτρονικό party Primavera Bits (με Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH και Greta). Παράλληλα θα παρουσιαστεί και ένα ακόμη πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, μετατρέποντας την 24η έκδοση σε μια ολόκληρη εβδομάδα μουσικής. Παρότι το Parc del Fòrum παραμένει το συμβολικό κέντρο του φεστιβάλ, το Auditori Fòrum επιστρέφει έπειτα από ένα χρόνο απουσίας για κάποιες από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις. Όλη η Βαρκελώνη θα αντηχήσει ξανά από το Primavera Sound, ενώ το Primavera Pro – το σημείο συνάντησης των επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας – θα γιορτάσει τη 17η του έκδοση από 3 έως 7 Ιουνίου με συνέδρια και showcases που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα ονόματα ξεχωρίζουν οι Mac DeMarco, Father John Misty, η Bad Gyal με τη μοναδική της εμφάνιση σε φεστιβάλ το 2026, οι Big Thief, η Βρετανίδα ράπερ Little Simz, ο Alex G, οι Slowdive, οι Einstürzende Neubauten, οι Wet Leg, ενώ η Lola Young θα κάνει το ντεμπούτο της όχι μόνο στο Primavera αλλά και στην Ισπανία. Συμμετέχουν ακόμη ο Skrillex, η εκρηκτική Peggy Gou, η Pinkpantheress, η Ethel Cain και ο Blood Orange.

Η λίστα συνεχίζεται με Ravyn Lenae, Bestia Bebé, Knocked Loose, Annahstasia, MARINA, Touché Amoré, Role Model, τον Beverly Glenn-Copeland με την Elizabeth Copeland, καθώς και τους Rilo Kiley και Texas is the Reason. Παρόντες και οι Panda Bear, Water From Your Eyes, Smerz και Lucrecia Dalt με μερικά από τα σημαντικότερα άλμπουμ του 2025 ήδη στις αποσκευές τους. Οι οραματιστές του ήχου όπως οι Dijon, Oklou, rusowsky, 2hollis, Ralphie Choo, fakemink και NEW YORK δείχνουν ήδη τον δρόμο προς το αύριο. Και επειδή ο χρόνος στο Primavera Sound μοιάζει ελαστικός, ο Cameron Winter θα εμφανιστεί τόσο σόλο όσο και ως frontman των Geese.