Πληροφορίες

Primavera Sound '26: Οι Cure, Doja Cat, Gorillaz και My Bloody Valentine οδηγούν το πιο πολυσυλλεκτικό line-up

Η Βαρκελώνη ετοιμάζεται για μια εβδομάδα που θα συμπυκνώσει πέντε δεκαετίες μουσικής: από το shoegaze των My Bloody Valentine και το νέο άλμπουμ των Gorillaz, μέχρι την επιστροφή των The xx και τη λάμψη της Doja Cat, το Primavera Sound 2026 αποκαλύπτει την πολυδιάστατη ταυτότητά του.

Primavera Sound Barcelona 2026
Φωτ.: Unsplash
Avopolis Team

Το Primavera Sound Barcelona αποκάλυψε το line-up του για το 2026: Στην κορυφή βρίσκονται οι Cure. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει επίσης τη Doja Cat, τους The xx μετά από σχεδόν μια δεκαετία απουσίας, τους Gorillaz με τον ακούραστο Damon Albarn και νέο άλμπουμ με τίτλο The Mountain, την Addison Rae και τη θορυβώδη επανένωση των shoegaze θρύλων My Bloody Valentine. Πέντε δεκαετίες δημοφιλούς μουσικής – από παραμορφωμένο ροκ μέχρι hip-hop, από pop μέχρι αιχμηρή ηλεκτρονική – συμπυκνωμένες σε αυτά τα επτά ονόματα που υπογραμμίζουν την πολυδιάστατη ταυτότητα του φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση δίνει και το επίσημο σήμα εκκίνησης για το Primavera Sound Barcelona 2026, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις βασικές του μέρες από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου. Θα υπάρξει και ημέρα έναρξης την Τετάρτη, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί το ηλεκτρονικό party Primavera Bits (με Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH και Greta). Παράλληλα θα παρουσιαστεί και ένα ακόμη πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, μετατρέποντας την 24η έκδοση σε μια ολόκληρη εβδομάδα μουσικής. Παρότι το Parc del Fòrum παραμένει το συμβολικό κέντρο του φεστιβάλ, το Auditori Fòrum επιστρέφει έπειτα από ένα χρόνο απουσίας για κάποιες από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις. Όλη η Βαρκελώνη θα αντηχήσει ξανά από το Primavera Sound, ενώ το Primavera Pro – το σημείο συνάντησης των επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας – θα γιορτάσει τη 17η του έκδοση από 3 έως 7 Ιουνίου με συνέδρια και showcases που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα ονόματα ξεχωρίζουν οι Mac DeMarco, Father John Misty, η Bad Gyal με τη μοναδική της εμφάνιση σε φεστιβάλ το 2026, οι Big Thief, η Βρετανίδα ράπερ Little Simz, ο Alex G, οι Slowdive, οι Einstürzende Neubauten, οι Wet Leg, ενώ η Lola Young θα κάνει το ντεμπούτο της όχι μόνο στο Primavera αλλά και στην Ισπανία. Συμμετέχουν ακόμη ο Skrillex, η εκρηκτική Peggy Gou, η Pinkpantheress, η Ethel Cain και ο Blood Orange.

Η λίστα συνεχίζεται με Ravyn Lenae, Bestia Bebé, Knocked Loose, Annahstasia, MARINA, Touché Amoré, Role Model, τον Beverly Glenn-Copeland με την Elizabeth Copeland, καθώς και τους Rilo Kiley και Texas is the Reason. Παρόντες και οι Panda Bear, Water From Your Eyes, Smerz και Lucrecia Dalt με μερικά από τα σημαντικότερα άλμπουμ του 2025 ήδη στις αποσκευές τους. Οι οραματιστές του ήχου όπως οι Dijon, Oklou, rusowsky, 2hollis, Ralphie Choo, fakemink και NEW YORK δείχνουν ήδη τον δρόμο προς το αύριο. Και επειδή ο χρόνος στο Primavera Sound μοιάζει ελαστικός, ο Cameron Winter θα εμφανιστεί τόσο σόλο όσο και ως frontman των Geese.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Primavera Sound Barcelona 2026

Primavera Sound '26: Οι Cure, Doja Cat, Gorillaz και My Bloody Valentine οδηγούν το πιο πολυσυλλεκτικό line-up

Η Βαρκελώνη ετοιμάζεται για μια εβδομάδα που θα συμπυκνώσει πέντε δεκαετίες μουσικής: από το...
Megadeth

Megadeth: Το "Tipping Point" ανοίγει τον δρόμο για το τελευταίο τους άλμπουμ

Με ένα teaser 30" που δείχνει τον Dave Mustaine πιο σκληρό και σκοτεινό από ποτέ, οι Megadeth...
Spotify

Το Spotify "στέλνει" 75 εκατομμύρια τραγούδια στη χωματερή του αλγόριθμου

Το Spotify σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αφαιρώντας 75 εκατομμύρια κομμάτια...

Featured

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen: Όταν η ροκ στέκεται όρθια απέναντι στη φθορά της πολιτικής

Με τον θρυλικό (πλέον) μονόλογο κατά του Τραμπ και μια επανέκδοση-σύμβολο του "Nebraska", ο...
Paul Weller

Το πορτρέτο του καλλιτέχνη στην εποχή της πλήρους ωριμότητας

Ο Θανάσης Μήνας διαβάζει την πρώτη εγκεκριμένη, προφορική βιογραφία του επονομαζόμενου Modfather...
Ζεστά Ποτά

Ζεστά Ποτά: Ένα βιβλίο-αφιέρωμα στα 40 χρόνια του δίσκου που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι

Τον Απρίλιο του 1985 οι Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους, ένα άλμπουμ που έγινε...

Best of Network