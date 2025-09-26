Ο Blawan βουτά στην καρδιά της techno με το προσωπικό του μανιφέστο "SickElixir"

Ο Blawan, κατά κόσμον Jamie Roberts, ξεκίνησε από το Barnsley της Αγγλίας, σε ένα σκληρό μετα-βιομηχανικό περιβάλλον που σημάδεψε τη μουσική του ταυτότητα. Οι πρώτες του εμπειρίες με τον ωμό, βιομηχανικό ήχο συνδέονται με τη δουλειά του σε φάρμα εκτροφής σκουληκιών, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε metal μπάντες που διαμόρφωσαν το επιθετικό του ηχόχρωμα. Η πραγματική του στροφή ήρθε μέσα από την επαφή του με το West Indian Centre στο Λιντς, όπου ανακάλυψε το πλήρες φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ως Blawan εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010 με κυκλοφορίες σε labels όπως η Hessle Audio και η Hinge Finger, φέρνοντας μια σκληρή, ρυθμική και βιομηχανική προσέγγιση στην techno. Σύντομα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του underground ήχου, με εκρηκτικά club sets και παραγωγές που ισορροπούν ανάμεσα στον ωμό ήχο και την προσεκτικά δομημένη πολυπλοκότητα. Τα τελευταία χρόνια εμβάθυνε ακόμα περισσότερο στον προσωπικό του κόσμο μέσα από τα EPs BouQ, Dismantled Into Juice και Woke Up Right Handed, φτάνοντας σήμερα στο SickElixir, το πιο εσωτερικό και εξομολογητικό του έργο.

Τώρα κυκλοφόρησε το νέο single του "Rabbit Hole", προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ SickElixir, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου από την XL Recordings. Γραμμένο μεταξύ Βερολίνου, Λιντς, Παρισιού και Λισαβόνας, το SickElixir αποτελεί το πιο προσωπικό έργο του μέχρι σήμερα· ένα μανιφέστο μέσα από το οποίο διοχετεύει το πένθος, τα οικογενειακά τραύματα και τις σεισμικές αλλαγές της ζωής του. Το άλμπουμ χτίζει πάνω στα πρόσφατα EPs του – BouQ, Dismantled Into Juice και Woke Up Right Handed – και βουτά βαθιά στον χαοτικό, προσεκτικά δουλεμένο ηχητικό κόσμο του Blawan.