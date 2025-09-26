Robyn: Ο θρύλος της cult-pop επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 7 χρόνια

Η παγκοσμίως αγαπημένη και βαθιά επιδραστική cult-pop σταρ Robyn φτιάχνει μουσική μόνο όταν το νιώθει – και αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Το τελευταίο της άλμπουμ ήταν το Honey, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018, σχεδόν επτά χρόνια πριν. Και το Honey ήταν το πρώτο της άλμπουμ μετά από εννέα χρόνια, καθώς ο κλασικός του προκάτοχος Body Talk είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2010. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν μπορούν να εξαφανίζονται για οκτώ ή εννέα χρόνια και να επιστρέφουν σε ένα διψασμένο κοινό – αλλά οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν είναι η Robyn.

Μέχρι στιγμής, η Robyn δεν έχει κάνει καμία δήλωση για νέο άλμπουμ, και δεν είναι από εκείνους που τροφοδοτούν με «teasers» το κοινό μήνες πριν. Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, ο μακροχρόνιος συνεργάτης της Klas Åhlund εμφανίστηκε στο podcast Nordmark Pod του παραγωγού Per Nordmark. Το σουηδικό Gaffe.se μετέφερε μια δήλωσή του, την οποία μετέφρασε στα αγγλικά ο Scott Lapatine: «Μόλις ολοκλήρωσα ένα νέο άλμπουμ της Robyn που έρχεται. Είμαι ενθουσιασμένος! Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό». Ενθουσιασμός δικαιολογημένος, καθώς ο Åhlund ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με τους Weezer και τους Show Me The Body.

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Robyn, Robyn Is Here, κλείνει τα 30 τον επόμενο μήνα, ενώ την Παρασκευή κυκλοφορεί η επετειακή 20ή έκδοση του θρυλικού self-titled LP της. Πέρσι, η Robyn συμμετείχε στο remix του "360" της Charli XCX και στο "Life" του Jamie xx. Φέτος, βρέθηκε στη σκηνή με τον David Byrne στο συναυλιακό αφιέρωμα SNL 50, με τον Jamie xx στην Κοπεγχάγη, αλλά και με την Gracie Abrams στο Lollapalooza. Την περασμένη εβδομάδα, εμφανίστηκε στο πάρτι γάμου της Charli XCX και του George Daniel, δίπλα σε προσωπικότητες όπως οι Yung Lean, Matty Healy, Caroline Polachek, Clairo, Troye Sivan και άλλα μέλη του εκτεταμένου "Brat universe".