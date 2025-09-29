Δύο νέα κομμάτια από το electro-pop ντουέτο Magdalena Bay

Το electro-pop ντουέτο Magdalena Bay από το Λος Άντζελες (κατά κόσμον Mica Tenenbaum και Matthew Lewin) κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια, τα "Second Sleep" και "Star Eyes". Το πρώτο συνοδεύεται από βίντεο που έκανε πρεμιέρα στις 12 μ.μ. (ET). Μπορείτε να ακούσετε και τα δύο παρακάτω, μαζί με τις επερχόμενες ημερομηνίες της περιοδείας τους.

Τα τραγούδια έρχονται μετά το Imaginal Disk, το δεύτερο άλμπουμ τους που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές όταν κυκλοφόρησε πέρυσι από τη Mom + Pop. Το συγκρότημα ανακοίνωσε πρόσφατα πως σύντομα θα κυκλοφορήσει και μια ταινία συνδεδεμένη με το άλμπουμ, σε σκηνοθεσία της Amanda Kramer, με σενάριο και μοντάζ από τους ίδιους τους Tenenbaum και Lewin. Η ακριβής ημερομηνία παραμένει άγνωστη.

Σε δελτίο Τύπου οι Magdalena Bay σχολίασαν για τα νέα τραγούδια: «Τα "Second Sleep" και "Star Eyes" είναι δύο κομμάτια που γράψαμε προς το τέλος του Imaginal Disk – λειτουργούν σαν ένα πνευματικό συνέχεια στη διάθεση και την συναισθηματική του καμπύλη. Μας αρέσει πώς αλληλοσυμπληρώνονται, γι’ αυτό και τα κυκλοφορούμε σαν ζευγάρι».

Το Imaginal Disk περιλαμβάνει τραγούδια όπως το "Death & Romance", το sci-fi video του ίδιου κομματιού με UFOs και portals, το "Image", το "Tunnel Vision" και το "That’s My Floor" (με ένα ακόμη ψυχεδελικό βίντεο).

Τον Οκτώβριο του 2024, η Grimes παρουσίασε το remix "Image (Grimes Special)", που έπαιζε με αναφορές από την κλασική ταινία A Christmas Story. Λίγες μέρες μετά, οι Magdalena Bay έκαναν το ντεμπούτο τους στην αμερικανική τηλεόραση, παίζοντας το "Image" στο Jimmy Kimmel Live!.

Το ντεμπούτο τους, Mercurial World (2021), ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, σε πολλές λίστες. Το 2022 κυκλοφόρησαν την deluxe edition του, με bonus tracks και remixes ενσωματωμένα στο αρχικό tracklist, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική ακουστική εμπειρία.