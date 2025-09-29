Ο Jonny Greenwood υπογράφει το νέο έπος του Paul Thomas Anderson, "Μια Μάχη Μετά την Άλλη"

Ο Jonny Greenwood κυκλοφόρησε το αυθεντικό soundtrack για τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, "Μια Μάχη Μετά την Άλλη". Μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.

Στο One Battle After Another πρωταγωνιστεί ο Leonardo DiCaprio ως πρώην επαναστάτης, του οποίου η έφηβη κόρη (Chase Infiniti) γίνεται στόχος ενός παρανοϊκού στρατιωτικού διοικητή (Sean Penn). Αυτή είναι η σύντομη εκδοχή, καθώς ο Anderson έχει δημιουργήσει ένα συγκλονιστικά επίκαιρο και ταυτόχρονα πολύ αστείο action έπος για την εποχή μας. Το συνοδευτικό soundtrack του Greenwood, βασισμένο κυρίως στο πιάνο, είναι συχνά λιτό, εκτός από τις στιγμές που τα έγχορδα και τα τύμπανα ανεβάζουν την ανησυχία σε εκρηκτικά επίπεδα.

Ο Greenwood συνεργάζεται με τον Anderson από το 2007 και το There Will Be Blood, έχοντας υπογράψει επίσης τη μουσική για τα The Master, Licorice Pizza, Phantom Thread και Inherent Vice. Μια συνεργασία που του χάρισε τουλάχιστον μία υποψηφιότητα για Όσκαρ ως κιθαρίστα των Radiohead — και που ίσως φέρει κι άλλες, αν η νέα ταινία του Anderson αποδειχθεί δυνατός παίκτης στη φετινή awards season.