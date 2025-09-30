Πληροφορίες

Η Madonna μιλά για την πνευματικότητα και τον φόβο του θανάτου

Στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast, η Madonna δεν περιορίστηκε σε αναμνήσεις από την περιπέτειά της με την υγεία της, αλλά άνοιξε ξανά το κεφάλαιο της πνευματικότητάς της, μιλώντας για την Καμπάλα, τη ριζική αποδοχή και γιατί δεν φοβάται τον θάνατο.

Madonna
Avopolis Team

 

Η Madonna αποφάσισε να μιλήσει για τον χρόνο που πέρασε σε κώμα το 2023, και φυσικά το έκανε με τον πιο σύγχρονο τρόπο: στο πρώτο της podcast. Γιατί τι είναι μια σχεδόν μεταθανάτια εμπειρία αν δεν την αφηγηθείς με μικρόφωνο και ακουστικά;

Χθες (29 Σεπτεμβρίου), η Βασίλισσα της Pop εμφανίστηκε στην εκπομπή On Purpose του Jay Shetty και αφηγήθηκε την περιπέτειά της με μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που την άφησε αναίσθητη για τέσσερις μέρες. Τότε, οι συγγενείς της είχαν αρχίσει να «προετοιμάζονται για τα χειρότερα», αλλά εκείνη έκανε την ανατροπή και ανάρρωσε πλήρως.

Κατά τη συζήτηση, αποκάλυψε ότι είδε «στην άλλη πλευρά» τη μητέρα της, που πέθανε από καρκίνο όταν η Madonna ήταν πέντε ετών. Εκείνη τη ρώτησε αν θέλει να την ακολουθήσει, αλλά η pop star απάντησε «Όχι». (Και κάπως έτσι η αιωνιότητα έχασε ένα encore.)

Η Madonna εξήγησε ότι η άρνηση αυτή δεν ήταν μόνο προς τη μητέρα της αλλά και προς τις μνησικακίες της. Ήταν σαν ένα εσωτερικό wake-up call: να συγχωρήσει, να κλείσει λογαριασμούς. Μία από τις πληγές που αποφάσισε να επουλώσει ήταν η δύσκολη σχέση με τον αδερφό της, Christopher Ciccone, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο. Παρότι τα είχαν κόψει από τότε που εκείνη έγινε διάσημη, βρήκαν ξανά έναν δίαυλο επικοινωνίας όταν εκείνος αρρώστησε.

Έτσι, το πρώτο podcast της Madonna δεν ήταν απλώς μια εξομολόγηση, αλλά μια αφήγηση που συνδύασε κώμα, οικογενειακά δράματα και μια δόση new age αυτοβελτίωσης. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς περιμένεις από μια ποπ σταρ που ακόμα ξέρει πώς να παραμένει στο επίκεντρο.

Κατά τη συζήτησή της με τον Jay Shetty, η Madonna μίλησε εκτενώς για το πνευματικό της ταξίδι που κρατά δεκαετίες, ξεκινώντας το 1996 όταν ανακάλυψε την Καμπάλα – μια εβραϊκή μυστικιστική παράδοση ερμηνείας της Βίβλου.

Η ίδια είπε: «Πρέπει να είσαι πνευματικός για να είσαι επιτυχημένος. Η επιτυχία είναι να έχεις μια πνευματική ζωή, τελεία. Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν είχα… Ο σκοπός της ψυχής μου είναι να φανερώνει φως στον κόσμο μέσα από ό,τι κάνω. Τα θέλω όλα, αλλά τα θέλω για να τα μοιράζομαι, όχι για να τα κρατάω για μένα.»

Και συνέχισε: «Η πνευματική σοφία δεν είναι χρήσιμη όταν όλα πηγαίνουν καλά. Είναι χρήσιμη όταν δοκιμάζεσαι και όταν είσαι χαρούμενος. Είναι καλό να θυμάσαι ότι ανά πάσα στιγμή, σε μια στιγμή, όλα μπορεί να τελειώσουν. Μην τα θεωρείς δεδομένα. Να έχεις ταπεινότητα. Η ριζική αποδοχή σημαίνει να αποδέχεσαι ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι γραφτό να σου συμβεί — και ότι τελικά θα είσαι καλά.»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Madonna μιλάει δημόσια για την πνευματικότητά της – νωρίτερα τον Φεβρουάριο είχε ανεβάσει προσωπικό σημείωμα στα social media, εξηγώντας γιατί δεν φοβάται τον θάνατο, αποδίδοντάς το σε μεγάλο βαθμό στην πίστη και την πνευματικότητά της.

 

 

 

