Η Björk εντάσσεται στο "No Music For Genocide" και αποσύρει τη δισκογραφία της από το streaming στο Ισραήλ

Η Björk είναι η πιο πρόσφατη καλλιτέχνιδα που εντάσσεται στο μαζικό μποϊκοτάζ "No Music for Genocide", αποσύροντας τον κατάλογο της μουσικής της από τις υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ.

Η Ισλανδή δημιουργός προστίθεται έτσι σε μια μεγάλη λίστα καλλιτεχνών, ανάμεσά τους οι Massive Attack, Hayley Williams και Paramore, Kneecap, Japanese Breakfast, Fontaines D.C., καθώς και εκατοντάδες ακόμη, που επιλέγουν να μπλοκάρουν γεωγραφικά τη μουσική τους στη χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του No Music for Genocide, η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση «στη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, στον εθνοκαθαρτικό χαρακτήρα της κατοχής στη Δυτική Όχθη, στο απαρτχάιντ εντός του Ισραήλ/’48, στην πολιτική καταστολή φιλοπαλαιστινιακών δράσεων διεθνώς και στους δεσμούς της ίδιας της μουσικής βιομηχανίας με τα όπλα και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Αν και η Björk δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη δήλωση για τη συμμετοχή της στο μποϊκοτάζ, έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στην Παλαιστίνη στο παρελθόν. Τον Νοέμβριο του 2023, είχε δημοσιεύσει στο Instagram χάρτες που απεικόνιζαν τις εδαφικές αλλαγές ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ, με το σχόλιο: «is this what you call sharing?»

Η καλλιτέχνιδα έχει επίσης τοποθετηθεί επικριτικά για τις πλατφόρμες streaming, χαρακτηρίζοντας το Spotify ως «πιθανότατα το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στους μουσικούς».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Björk παρουσίασε την κινηματογραφική εκδοχή της συναυλιακής παράστασης Cornucopia σε αίθουσες ανά τον κόσμο, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή τον επόμενο μήνα.