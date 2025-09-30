Πληροφορίες

Οι Dry Cleaning επιστρέφουν με το άλμπουμ "Secret Love" και το single “Hit My Head All Day”

Το βρετανικό συγκρότημα Dry Cleaning κυκλοφορεί στις 9 Ιανουαρίου το νέο του άλμπουμ "Secret Love" μέσω της 4AD. Προπομπός είναι το single "Hit My Head All Day", ένα τραγούδι για την παραπληροφόρηση και τον χειρισμό της καθημερινότητας.

Οι Dry Cleaning θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ Secret Love στις 9 Ιανουαρίου μέσω της 4AD. Λίγο πριν την άφιξη του LP, η βρετανική μπάντα μοιράστηκε το πρώτο single, “Hit My Head All Day.” Το συγκρότημα αποτελείται από τους στενούς φίλους Florence Shaw, Tom Dowse, Nick Buxton και τον μπασίστα Lewis Maynard.

Το Secret Love είναι η συνέχεια του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2023. Γεννήθηκε σε πρόβες στο Peckham, με τα τέσσερα μέλη να γράφουν, να παίζουν και να ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο στον ίδιο χώρο – στους Dry Cleaning η μουσική και οι στίχοι αποτελούν ένα αδιάσπαστο, δημιουργικό σύνολο. Στη συνέχεια ακολούθησαν sessions στο The Loft, το στούντιο του Jeff Tweedy στο Σικάγο, εκρηκτικές ηχογραφήσεις με τους Alan Duggan και Daniel Fox των Gilla Band στο Sonic Studios στο Δουβλίνο, αξιοποιώντας τις ηχητικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, και τέλος στο Black Box στην κοιλάδα του Λίγηρα με την παραγωγή της Cate Le Bon. Η Le Bon, που έχει δουλέψει με Deerhunter, Devendra Banhart, Wilco και Horsegirl, σχολίασε: «Το να βρίσκεσαι σε έναν χώρο μαζί τους και να ακούς αυτή τη ζωντάνια και τη δύναμη που υπάρχει ανάμεσά τους, είναι μια τόσο μοναδική εμπειρία».

Για το “Hit My Head All Day”, η Florence εξηγεί: «Το τραγούδι μιλάει για τον χειρισμό του σώματος και του μυαλού. Οι στίχοι αρχικά εμπνεύστηκαν από τη χρήση παραπληροφόρησης στα social media από την ακροδεξιά. Υπάρχουν ισχυροί άνθρωποι που προσπαθούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά μας για δικό τους όφελος: να αγοράσουμε συγκεκριμένα πράγματα, να ψηφίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Δυσκολεύομαι να διαβάσω τις προθέσεις των ανθρώπων και να αποφασίσω ποιον να εμπιστευτώ, ακόμη και στην καθημερινότητα. Είναι εύκολο να πέσεις υπό την επιρροή ενός σκοτεινού αγνώστου που μοιάζει με φίλο. Εμείς προσεγγίσαμε το τραγούδι με παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε κάποια φάση είχε φυσαρμόνικα αντί για φωνητικά. Στο στάδιο του demo εμπνευστήκαμε από το There’s a Riot Goin’ On των Sly and the Family Stone».

Το τραγούδι συνοδεύεται από visualiser με κίνηση από το χορευτικό δίδυμο BULLYACHE.

 

 

