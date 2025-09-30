Η Juana Molina ανακοινώνει το πρώτο της άλμπουμ από το 2017

Η Juana Molina επιστρέφει. Η τραγουδοποιός από την Αργενιτνή ανακοίνωσε το Doga, το πρώτο της άλμπουμ μετά το Halo του 2017. Την κυκλοφορία οδηγεί το κομμάτι “Siestas Ahí”, το οποίο έκαναν παραγωή η Molina και ο Emilio Haro.

Το Doga κυκλοφορεί στις 5 Νοεμβρίου από τη δική της δισκογραφική, Sonamos. Η Molina άρχισε να συλλαμβάνει την ιδέα για το άλμπουμ το 2019, όταν ετοιμαζόταν για μια σειρά αυτοσχεδιαστικών συναυλιών με τον πληκτρά Odín Schwartz. «Η ιδέα ήταν να παίζουμε σαν να βρισκόμασταν στο σπίτι, δηλαδή να αυτοσχεδιάζουμε», εξήγησε σε δήλωσή της. «Ήταν ένα ντουέτο που βασιζόταν κυρίως σε αναλογικά συνθεσάιζερ και sequencers. Καταγράψαμε τα πάντα — τόσες πολλές ώρες — γιατί δεν υπήρχε τρόπος να αναπαράγουμε ό,τι κάναμε· τόσο οι πρόβες όσο και οι συναυλίες ήταν μοναδικές. Κάποιες από αυτές τις ιδέες αξιοποιήθηκαν ξανά αργότερα.»

Η Molina συνέχισε να δουλεύει πάνω στη μουσική το 2022 και το 2024, ολοκληρώνοντας τελικά το άλμπουμ μαζί με τον Emilio Haro.

Η Juana Molina (γεννημένη το 1961 στο Μπουένος Άιρες) είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης αργεντίνικης και διεθνούς σκηνής, γνωστή για τον τρόπο που συνδυάζει την παράδοση της folk με πειραματικούς ηλεκτρονικούς ήχους. Ξεκίνησε την καριέρα της στη δεκαετία του ’80 ως ηθοποιός και τηλεοπτική περσόνα στην Αργεντινή, αλλά σύντομα στράφηκε ολοκληρωτικά στη μουσική.

Το 1996 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ Rara, όμως ήταν το Segundo (2000) και κυρίως το Tres Cosas (2002) που την καθιέρωσαν διεθνώς, με το περιοδικό Rolling Stone να το εντάσσει στη λίστα με τα καλύτερα άλμπουμ εκείνης της χρονιάς. Στη συνέχεια, δίσκοι όπως το Son (2006), το Un Día (2008) και το Wed 21 (2013) ανέδειξαν την ιδιότυπη μέθοδό της: χρήση loops, layers από κιθάρες και synths, πειραματική φωνητική προσέγγιση και ένας ήχος που ισορροπεί ανάμεσα στο ονειρικό και το ανήσυχο.

Το Halo (2017) εδραίωσε ακόμη περισσότερο το status της ως μιας καλλιτέχνιδας που κινείται έξω από εμπορικά στεγανά, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις της είναι γνωστές για τον αυτοσχεδιαστικό τους χαρακτήρα. Το 2025 επιστρέφει με το Doga, αποτέλεσμα χρόνων πειραματισμών και συνεργασιών, συνεχίζοντας να εξερευνά την ένωση folk ριζών και ηλεκτρονικής πρωτοπορίας.

Σήμερα η Juana Molina θεωρείται πρωτοπόρος της «folktronica» και σημείο αναφοράς για μουσικούς που αναζητούν τρόπους να γεφυρώσουν το παραδοσιακό με το πειραματικό, το οικείο με το απρόβλεπτο.