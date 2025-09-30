Οι Lamb Of God ετοιμάζουν την επιστροφή τους με ένα μυστηριώδες teaser

Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, οι Lamb Of God αποφάσισαν να παίξουν το αγαπημένο τους παιχνίδι: να αφήσουν τους οπαδούς να ψάχνουν στα σκοτάδια. Ένα μυστηριώδες site με το κωδικό όνομα s3ps1s.com εμφανίστηκε ξαφνικά στο διαδίκτυο, χωρίς εξηγήσεις, μόνο με σκόρπια στοιχεία και μια αίσθηση αποκάλυψης στον αέρα. Οι fans –εξοικειωμένοι πια με τα κρυπτογραφήματα της μπάντας– έπεσαν με τα μούτρα. Μέσα σε λίγες ώρες, τα κομμάτια του παζλ ενώθηκαν: κάτι καινούριο έρχεται.

Η ημερομηνία έχει γραφτεί: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Εκεί θα ακουστεί για πρώτη φορά νέο υλικό από τους Lamb Of God, το πρώτο τους κομμάτι για το 2025. Μέχρι τώρα, η μόνη τους πρόσφατη κίνηση ήταν η διασκευή στο “Children Of The Grave” των Black Sabbath. Τώρα όμως, το teaser υπόσχεται κάτι πιο μεγάλο – έναν ήχο που κουβαλάει την οργή, το groove και τη σφραγίδα της μπάντας που έμαθε να κάνει το metal να ακούγεται σαν καταιγίδα που σαρώνει τα πάντα.

Οι Lamb Of God, πιστοί στη φήμη τους, δεν ανακοίνωσαν τίποτα με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Αντίθετα, έστησαν μια μικρή τελετουργία κυνηγιού θησαυρού στο διαδίκτυο. Γιατί για τους ίδιους, η μουσική δεν είναι μόνο ήχος – είναι εμπειρία, προσμονή, μυστήριο. Και για τους οπαδούς, κάθε στοιχείο είναι άλλη μια απόδειξη πως ο θηριώδης μηχανισμός των Lamb Of God δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.