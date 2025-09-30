Οι Verity Den επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Wet Glass" στις 24 Οκτωβρίου

Στο Carrboro της Βόρειας Καρολίνας, οι Verity Den γίνονται ξανά το όνομα που ψιθυρίζεται στις σωστές γωνιές της ανεξάρτητης σκηνής. Ένα χρόνο μετά το ομώνυμο ντεμπούτο τους –που βρέθηκε στη λίστα με τα 50 καλύτερα άλμπουμ πολλών ιντερνετικών περιοδικών πέρυσι– η μπάντα επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της. Ο τίτλος του, Wet Glass, μοιάζει σαν εικόνα: διάφανος, εύθραυστος, γεμάτος αντανακλάσεις.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου μέσω της Amish Records και ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο για το ομώνυμο lead track, ένα κομμάτι που συμπυκνώνει τον ήχο τους: μια σύγκρουση χρωμάτων και υφών, που άλλοτε θυμίζει κρυστάλλινη ησυχία κι άλλοτε καταιγιστικό ηλεκτρικό θόρυβο.

Η χρονιά που πέρασε βρήκε τους Verity Den να μοιράζονται τη σκηνή με ονόματα όπως οι Rosali, Horse Girl, Tropical Fuck Storm και Setting, χτίζοντας σταδιακά τη φήμη τους ως ένα σχήμα που δεν φοβάται να σταθεί δίπλα στους πιο τολμηρούς. Η χημεία ανάμεσα στους Casey Proctor, Trevor Reece, Mike Wallace και το νέο μέλος Reed Benjamin δείχνει να ανεβάζει το συγκρότημα σε άλλο επίπεδο, οδηγώντας τους «από δύναμη σε δύναμη», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Με το Wet Glass, οι Verity Den εκτός του ότι προσπαθούν να συνεχίσουν το εκρηκτικό ντεμπούτο τους επιχειρούν να χτίσουν κι έναν πιο δικό τους ήχο που θα αντανακλά την πολυπλοκότητα της εποχής και την ακατέργαστη ορμή μιας μπάντας που ωριμάζει μπροστά στα μάτια μας.