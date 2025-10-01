Πληροφορίες

Η Taylor Swift γεμίζει τη Νέα Υόρκη με Easter eggs για το νέο της άλμπουμ "The Life Of A Showgirl"

Η Taylor Swift μοιράστηκε στίχους από το επερχόμενο άλμπουμ της "The Life Of A Showgirl" και άλλα “Easter eggs” σε ένα pop-up event.

Η pop star ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον 12ο δίσκο της μεθαύριο, Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, ακολουθώντας το περσινό The Tortured Poets Department. Το άλμπουμ έχει ήδη σπάσει το δικό της ρεκόρ στο Spotify, με πάνω από πέντε εκατομμύρια προ-αποθηκεύσεις.

Για να γιορτάσει την επικείμενη κυκλοφορία, η Swift διοργάνωσε ένα τριήμερο pop-up shop στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Spotify, ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Στον χώρο υπήρχαν διάσπαρτα στοιχεία-υπονοούμενα για το νέο δίσκο, ανάμεσά τους και ύποπτοι στίχοι.

Ένας από αυτούς ήταν η φράση “Oftentimes it doesn’t feel so glamorous to be me”, γραμμένη με κραγιόν σε έναν καθρέφτη, που πολλοί θεωρούν πως είναι η πρώτη αράδα του εναρκτήριου κομματιού. Ένας θαυμαστής μάλιστα την έψαξε στο Spotify και εμφανίστηκε ως τίτλος τραγουδιού το Elizabeth Taylor.

Για να μπουν στο event, οι επισκέπτες περνούσαν από μια τεράστια πορτοκαλί πόρτα – στοιχείο που το Page Six συνέδεσε με την τελευταία εμφάνιση του Karma στην Eras Tour, συμβολίζοντας το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας άλλης.

Άλλα “Easter eggs” περιλάμβαναν το βιβλίο In Search of Ophelia της Amelia Elizabeth Walden (για ερωτικό τρίγωνο, τρίτο στη σειρά), μια μπανιέρα γεμάτη λουλούδια ως αναφορά στο lead single "The Fate Of Ophelia" εμπνευσμένο από τον Άμλετ, οπάλ μπάλες (αναφορά στο τρίτο κομμάτι της λίστας), μια κάρτα του Αγίου Βαλεντίνου, χειρόγραφο σημείωμα της ίδιας και έναν καθρέφτη με τη φράση “keep it 100”, που παραπέμπει σε σχόλιο του αρραβωνιαστικού της στο podcast New Heights.

Επίσης βρέθηκε ένα λουκέτο με τον συνδυασμό 1-2-1-2, που υπονοεί πιθανή νέα ανακοίνωση πριν από τα γενέθλια της Swift στις 13 Δεκεμβρίου, μια φωτογραφία με τη Sabrina Carpenter (που συμμετέχει στο ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ), αλλά και ένα μεγάφωνο με τον πιθανό στίχο “I heard you calling”.

 

 

