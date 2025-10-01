Τα χρόνια του David Bowie στο Βερολίνο γίνονται ντοκιμαντέρ από το BBC

Το BBC ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες ενός νέου ντοκιμαντέρ για τον David Bowie. Το φιλμ, με προσωρινό τίτλο Bowie In Berlin, θα καταγράψει τη μετακόμιση του Thin White Duke στη γερμανική πρωτεύουσα, μια κίνηση που γέννησε μερικά από τα πιο πειραματικά και ευρηματικά άλμπουμ του. Στο Βερολίνο δημιούργησε την περίφημη Berlin Trilogy – Low, “Heroes” και Lodger – ενώ παράλληλα παρήγαγε και συνυπέγραψε δύο εμβληματικούς δίσκους του Iggy Pop, The Idiot και Lust For Life.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Francis Whatley, γνωστός για τα προηγούμενα Bowie films Finding Fame, The Last Five Years και Five Years, ενώ την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει ο Louis Theroux, συνιδρυτής και Chief Creative Officer της Mindhouse, της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε το 2019.

Η ταινία, που προγραμματίζεται να προβληθεί το φθινόπωρο του 2026, θα αφηγηθεί την περίοδο του Bowie στο Βερολίνο μέσα από τα δικά του λόγια αλλά και μέσα από τις μαρτυρίες τεσσάρων γυναικών – Clare Shenstone, Romy Haag, Sarah-Rena Hine και Sydne Rome – οι οποίες «μοιράστηκαν τη ζωή του εκείνα τα χρόνια». «Καθεμία από αυτές τις ξεχωριστές γυναίκες προσφέρει τη δική της μοναδική ματιά στη ζωή, την τέχνη και τον χαρακτήρα του καλλιτέχνη», αναφέρει το δελτίο Τύπου, «προσφέροντας μια μυστική ιστορία της παραμονής του Bowie στην πόλη».

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ, ο Theroux το χαρακτήρισε «όνειρο πρότζεκτ». «Οι τρεις προηγούμενες ταινίες του Francis για τον Bowie είναι το χρυσό πρότυπο τόσο για τα Bowie documentaries όσο και για τα μουσικά docs γενικότερα», δήλωσε. «Το να επικεντρωθεί στην περίοδο του Βερολίνου – μέσα από το πρίσμα των γυναικών στη ζωή του Bowie – είναι ένας τέλειος συνδυασμός υλικού και δημιουργού. Υπάρχει μια υπέροχη ενότητα χρόνου και τόπου σε εκείνη την εποχή του Bowie στο Βερολίνο».