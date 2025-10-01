Πληροφορίες

Τα χρόνια του David Bowie στο Βερολίνο γίνονται ντοκιμαντέρ από το BBC

Το BBC ετοιμάζει το "Bowie In Berlin", ένα νέο ντοκιμαντέρ για την πιο πειραματική περίοδο του David Bowie.

David Bowie
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Το BBC ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες ενός νέου ντοκιμαντέρ για τον David Bowie. Το φιλμ, με προσωρινό τίτλο Bowie In Berlin, θα καταγράψει τη μετακόμιση του Thin White Duke στη γερμανική πρωτεύουσα, μια κίνηση που γέννησε μερικά από τα πιο πειραματικά και ευρηματικά άλμπουμ του. Στο Βερολίνο δημιούργησε την περίφημη Berlin Trilogy – Low, “Heroes” και Lodger – ενώ παράλληλα παρήγαγε και συνυπέγραψε δύο εμβληματικούς δίσκους του Iggy Pop, The Idiot και Lust For Life.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Francis Whatley, γνωστός για τα προηγούμενα Bowie films Finding Fame, The Last Five Years και Five Years, ενώ την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει ο Louis Theroux, συνιδρυτής και Chief Creative Officer της Mindhouse, της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε το 2019.

Η ταινία, που προγραμματίζεται να προβληθεί το φθινόπωρο του 2026, θα αφηγηθεί την περίοδο του Bowie στο Βερολίνο μέσα από τα δικά του λόγια αλλά και μέσα από τις μαρτυρίες τεσσάρων γυναικών – Clare Shenstone, Romy Haag, Sarah-Rena Hine και Sydne Rome – οι οποίες «μοιράστηκαν τη ζωή του εκείνα τα χρόνια». «Καθεμία από αυτές τις ξεχωριστές γυναίκες προσφέρει τη δική της μοναδική ματιά στη ζωή, την τέχνη και τον χαρακτήρα του καλλιτέχνη», αναφέρει το δελτίο Τύπου, «προσφέροντας μια μυστική ιστορία της παραμονής του Bowie στην πόλη».

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ, ο Theroux το χαρακτήρισε «όνειρο πρότζεκτ». «Οι τρεις προηγούμενες ταινίες του Francis για τον Bowie είναι το χρυσό πρότυπο τόσο για τα Bowie documentaries όσο και για τα μουσικά docs γενικότερα», δήλωσε. «Το να επικεντρωθεί στην περίοδο του Βερολίνου – μέσα από το πρίσμα των γυναικών στη ζωή του Bowie – είναι ένας τέλειος συνδυασμός υλικού και δημιουργού. Υπάρχει μια υπέροχη ενότητα χρόνου και τόπου σε εκείνη την εποχή του Bowie στο Βερολίνο».

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

David Bowie

Τα χρόνια του David Bowie στο Βερολίνο γίνονται ντοκιμαντέρ από το BBC

Το BBC ετοιμάζει το "Bowie In Berlin", ένα νέο ντοκιμαντέρ για την πιο πειραματική περίοδο του...
Taylor Swift

Η Taylor Swift γεμίζει τη Νέα Υόρκη με Easter eggs για το νέο της άλμπουμ "The Life Of A Showgirl"

Η Taylor Swift μοιράστηκε στίχους από το επερχόμενο άλμπουμ της "The Life Of A Showgirl" και άλλα...
Dub FX

Dub FX live στο Fuzz: Ένα εκρηκτικό ταξίδι με το "Open Secret Society"

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Fuzz, ο μάγος του beatbox και της street art θα παρουσιάσει ζωντανά το...

Featured

Donny Hathaway

80 χρόνια από τη γέννηση του Donny Hathaway: Η τραγική ιστορία του soulman του θρυλικού "The Ghetto"

O Θανάσης Μήνας θυμάται έναν από τους κορυφαίους συνθέτες και ερμηνευτές της δεκαετίας του ’70.
Ρεμπέτικο

Ρεμπέτικο στην Αθήνα: 5 αυθεντικά στέκια για να ακούσεις τη γνήσια μουσική παράδοση

Η πρωτεύουσα είναι ταυτισμένη με ένα μοναδικό μουσικό είδος που αναπτύχθηκε στο λιμάνι της και...
5 album Οκτώβριο

5 album για τον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος γίνεται σάουντρακ και ημερολόγιο μαζί: πέντε άλμπουμ για να ακούσεις χωρίς διακοπή, να...

Best of Network