Οι Show Me The Body «σαμποτάρουν» με Beastie Boys – Νέα διασκευή του "Sabotage" με μήνυμα αλληλεγγύης

Οι Show Me The Body παρουσιάζουν το νέο τους single, "Sabotage", ένα κομμάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο των live εμφανίσεών τους τα τελευταία χρόνια. Το "Sabotage" είναι μια νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού των Beastie Boys από το άλμπουμ τους Ill Communication (1994). Σε παραγωγή του Kenneth Blume, το κομμάτι συνοδεύεται από βίντεο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο δημοσιογραφικό οργανισμό Popular Front, γνωστό για την κάλυψη ένοπλων συγκρούσεων. Το οπτικοακουστικό υλικό συνδυάζει στιγμές από το πρόσφατο pop-up show της μπάντας στο Southwark Park του Λονδίνου (σε συνεργασία με το Popular Front) με αρχειακό υλικό του οργανισμού. Μαζί με το κομμάτι κυκλοφόρησε και ένα συλλεκτικό t-shirt συνεργασίας.

Ο Julian Cashwan Pratt δήλωσε: «Στηρίζω και καταναλώνω ανεξάρτητη δημοσιογραφία γενικά, αλλά για να είμαι ειλικρινής, είμαι μεγάλος φαν του Popular Front. H ομάδα τους δουλεύει σκληρά για να πει αληθινές ιστορίες ή όπως λένε οι ίδιοι “ειλικρινή ρεπορτάζ”. Η συνεργασία μας στο Sabotage είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Μια μπάντα από τη Νέα Υόρκη με ένα τραγούδι της Νέας Υόρκης απλώνει το χέρι στον κόσμο που βρίσκεται σε πόλεμο, με μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης».

Η πρώτη εμφάνιση της διασκευής "Sabotage" έγινε τον Αύγουστο του 2023 σε μια αιφνιδιαστική συναυλία στο Tompkins Square Park. Τώρα κυκλοφορεί λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία για τα 10 χρόνια του άλμπουμ Body War, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο 99 Scott στο Μπρούκλιν, με αφορμή και την επετειακή βινυλιακή έκδοση του δίσκου. Στη σκηνή θα εμφανιστούν καλλιτέχνες της Νέας Υόρκης όπως οι Roc Marciano, Wiki, Fatal Realm, Baby Osama, Ferment, μαζί με τους Show Me The Body.

Οι Show Me The Body ιδρύθηκαν το 2009 από τον Julian Cashwan Pratt (φωνή, μπάντζο) και τον Harlan Steed (μπάσο). Μέσα σε 16 χρόνια κυκλοφόρησαν αρκετά EPs και τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ: Body War (2016), Dog Whistle (2019) και Trouble The Water (2022), ενώ περιόδευσαν σε όλο τον κόσμο με εκρηκτικά live σε σκηνές, υπόγεια και μικρούς χώρους.

Παράλληλα, η μπάντα έχει δημιουργήσει μια ευρύτερη κοινότητα μέσα από το label και το δίκτυο αλληλεγγύης CORPUS, που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη και πλέον έχει διεθνή εμβέλεια. Το CORPUS διοργανώνει μη παραδοσιακούς DIY χώρους για τη νεολαία της πόλης, τελετουργικές ζωντανές εμφανίσεις, underground punk και hip-hop περιοδείες και υποστηρίζει ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Μέσα από αυτό, οι Show Me The Body έχουν συνεργαστεί ή μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Nick Hakim, Eartheater, Militarie Gun, Princess Nokia, Jesus Piece, Corbin, B L A C K I E, High Vis, ZeelooperZ, Special Interest και πολλοί άλλοι. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται καθαρά στις συλλογές CORPUS I και CORPUS II, με το δεύτερο mixtape να έχει κυκλοφορήσει το 2022.