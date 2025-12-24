Ο Lemmy και το βρετανικό underground των πρώτων χρόνων του '70

Το βρετανικό underground των early 70s είχε ως επίκεντρο τις περιοχές Ladbroke Grove και Notting Hill του Λονδίνου. Ένα υπόγειο κύκλωμα στο οποίο κινούνταν συγκροτήματα που έπαιζαν σε συγκεκριμένα κλαμπ και προβάλλονταν σε περιοδικά και εφημερίδες που πρότειναν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, που συνδέονταν με τη χρήση κάνναβης και LSD και μια ισχυρή κοινωνικοπολιτική επαναστατική ατζέντα για τη δημιουργία μιας επαναστατικής κοινωνίας. Ήταν επίσης μια σκηνή έντονα επηρεασμένη από τους Αμερικανούς beat συγγραφείς, ειδικά από τον Alain Ginsberg και τον William Burroughs, καθώς και από τους πειραματισμούς με τα ψυχότροπα του Dr. Timothy Leary. Ένα παράδειγμα της διασταύρωσης της beat ποίησης και της μουσικής μπορεί να φανεί όταν ο Burroughs εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Phun City, το οποίο διοργανώθηκε στις 24-26 Ιουλίου 1970 από τον Mick Farren, με τις συμμετοχές underground συγκροτημάτων όπως οι Pretty Things, οι Edgar Broughton Band, οι Pink Fairies, οι Shagrat, η μπάντα του Kevin Ayers (ex-Soft Machine) και οι MC5 από το Ντιτρόιτ.

O δημοσιογράφος Mick Farren, τραγουδιστής τότε των Deviants, υποστήριξε ότι η σκηνή αυτή «ήταν ένας θύλακας φρικιών, μεταναστών και μποέμ πολύ πριν φτάσουν εκεί οι χίπις». Είχε απεικονιστεί στο μυθιστόρημα Absolute Beginners του Colin MacInnes, με θέμα την υποκουλτούρα των hipsters την εποχή των ταραχών στο Notting Hill τη δεκαετία του 1950. Ως όργανο του underground κινήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί η εφημερίδα, International Times (IT), η οποία άρχισε να εμφανίζεται το 1966, με ψυχή τον δημοσιογράφο και διοργανωτή συναυλιών John Hoppy Hopkins.

Η αστυνομική παρενόχληση των freaks του underground έγινε συνηθισμένο φαινόμενο, ιδιαίτερα εναντίον του underground Tύπου. Σύμφωνα με τον Farren, «η αστυνομική παρενόχληση, αν μη τι άλλο, έκανε τον underground Τύπο πιο δυνατό. Εστίαζε την προσοχή, ενίσχυε την αποφασιστικότητα και έτεινε να επιβεβαιώσει ότι αυτό που κάναμε θεωρούνταν επικίνδυνο για το κατεστημένο».

Η έννοια της community ήταν έντονη στα συγκροτήματα της εποχής. Underground μπάντες που συχνά εμφανίζονταν σε φιλανθρωπικές συναυλίες για διάφορους αξιόλογους σκοπούς ήταν οι Pink Floyd (με τον Syd Barrett ακόμα στη σύνθεσή τους), οι Soft Machine (με τον Kevin Ayers), οι Tomorrow και οι Pretty Things (αμφότεροι με τον Twink), οι Deviants (με τον Mick Farren), οι Tyrannosaurus Rex (με τους Marc Bolan & Steve Peregrin Took), και οι Edgar Broughton Band, Hawkwind, Pink Fairies (με τον Twink και τους πρώην Deviants), Shagrat (με τον Steve Peregrin Took, τον Mick Farren και τον Larry Wallis, μετέπειτα μέλος των αρχικών Motorhead).

Μέσα στην οδό Portobello βρισκόταν το Mountain Grill, ένα καφέ-στέκι (που απαθανατίστηκε στο σχετικό άλμπουμ των Hawkwind), το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 σύχναζαν αρκετοί Βρετανοί underground καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Hawkwind και των Pink Fairies.

O Mick Farren μπορεί να θεωρηθεί ως ο οργανικός διανοούμενος της σκηνής. Ο ίδιος θυμάται: «Η δική μου αίσθηση είναι ότι όχι μόνο το σεξ, αλλά και ο θυμός και η βία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ροκ εν ρολ. Η ροκ συναυλία μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση στη βία, ως διέξοδος για τη βία. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά πράγματα που μας έκαναν πραγματικά θυμωμένους. Ήμασταν εξοργισμένοι ! Στις ΗΠΑ, οι νέοι στάλθηκαν στο Βιετνάμ και δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσαμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που το έκανε η κυβέρνηση. Το κάπνισμα κάνναβης και οι πράξεις για να μας ρίξουν στη φυλακή ήταν ο δικός μας τρόπος να εκφράσουμε τον θυμό μας και θέλαμε αλλαγή - πίστευα ότι το να πιάσουμε μια κιθάρα , όχι ένα όπλο, θα έφερνε αλλαγή».

Μέρος της αίσθησης του χιούμορ της underground μουσικής σκηνής, αναμφίβολα εν μέρει προκαλούμενης από τις επιπτώσεις τόσο των ναρκωτικών όσο και της ριζοσπαστικής σκέψης, ήταν η απόλαυση του να «ξεφεύγεις από τα καθιερωμένα». Ο Mick Farren θυμάται ενέργειες που σίγουρα θα προκαλούσαν την απαιτούμενη ανταπόκριση. «Το μπαρόκ διαμέρισμα του συγκροτήματος στο House of Usher στη λεωφόρο Shaftesbury του Λονδίνου είχε γίνει μάρτυρας προραφαηλιτικών χίπικων σκηνών, όπως η Sandy και ο Tony (σημ. η μπασίστρια και ο κατά καιρούς κιμπορντίστας των Deviants και των Pink Fairies) και ο νεαρός David Bowie, φρέσκος από το Beckenham Arts Lab, να κάνουν ηλιοθεραπεία στην ταράτσα, να φωτογραφίζονται ο ένας τον άλλον και να ποζάρουν ντροπαλά…»

Στην εικονογράφηση του underground, όπως εκδηλωνόταν σε περιοδικά όπως το Oz και εφημερίδες όπως η International Times, συνέβαλαν ταλαντούχοι γραφίστες, ιδιαίτερα ο Martin Sharp και η ομάδα των Nigel Waymouth-Michael English, Hapshash and the Colored Coa, οι οποίοι συνδύασαν τα art nouveau αραβουργήματα με τα ψυχεδελικά χρώματα του πορφυρού και της ματζέντα.

Σε όλο αυτό το πολύχρωμο και πολύβουο σκηνικό που περιεγράφηκε συνοπτικά πιο πάνω, ήταν κάπου χωμένος και ο νεαρός τότε Lemmy,

Rockin' Vickers

Ο Lemmy ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα γύρω στο 1960, επηρεασμένος, όπως πολλά αγγλικά συγκροτήματα, από την αμερικανική R&B σκηνή. Πέρασε περίπου πέντε χρόνια παίζοντας σε συγκροτήματα όπως οι Rainmakers και οι Motown Sect. Ωστόσο, το πρώτο συγκρότημα με το οποίο ηχογράφησε ήταν οι Rockin' Vickers που είχαν ως έδρα το Μπλάκπουλ.

Με το όνομα Ian Willis (το επώνυμο του πατριού του) εντάχθηκε στο ήδη ενεργό συγκρότημα το 1965. Έχοντας δώσει συναυλίες από το 1963, το συγκρότημα, όπως και πολλοί σύγχρονοί του, καθιερώθηκε μέσω ενός συνδυασμού θορυβωδών ζωντανών εμφανίσεων και τεχνασμάτων. Ενώ το συγκρότημα έπαιζε διασκευές σε κλασικά R&B κομμάτια, φορούσε ρόμπες και παραδοσιακές ενδυμασίες.

Σε αυτό το σημείο, ο Lemmy έπαιζε ακόμα κιθάρα. Με το συγκρότημα, ηχογράφησε δύο singles, ίσως και μια ντουζίνα τραγούδια. Στο ρεπερτόριό τους υπήρχαν κομμάτια που θύμιζαν την R&B σκηνή της μέσης Αγγλίας, καθώς αυτή μεταβαλλόταν σε πιο ψυχεδελικούς ήχους. Το συγκρότημα, όπως σχεδόν όλοι οι σύγχρονοί του, έπαιρνε μοντέρνες ποπ συνθέσεις και τις ξαναηχογράφησε, συμπεριλαμβανομένων δύο κομματιών των Kinks ("Little Rosy" και "Dandy") και του "It's Alright" των Who.

Είναι ενδιαφέρον ότι το συγκρότημα έκανε επίσης την (ίσως) ασυνήθιστη επιλογή να παίξει μια εκδοχή του "Zing! Went the Strings of My Heart". Το "Zing!" χρονολογείται από το 1934 και έγινε αίσθηση αφού διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Frank Sinatra και η Judy Garland. Η εκδοχή των Rockin' Vickers είναι μια proto-punk εκτροπή, σχεδόν καταιγιστική: μια ελαφρά μπαλάντα που μετατράπηκε σε ένα hard rock κομμάτι.

Έφυγε από τους Rockin’ Vickers στις αρχές του 1967 για να πάει στο Λονδίνο, όπου έμεινε με έναν φίλο, τον Neville Chesters, ο οποίος εργαζόταν ως roadie για τους Jimi Hendrix Experience. Ο Chesters είχε επίσης συνεργαστεί με τους The Who και μοιραζόταν ένα διαμέρισμα με τον Noel Redding, τον μπασίστα του Hendrix. Ο Hendrix γινόταν εξαιρετικά δημοφιλής, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει δύο singles που έφτασαν στο νούμερο ένα στα βρετανικά charts. Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες, άνοιξε μια θέση για roadie και ο Lemmy την πήρε, δουλεύοντας για τον Hendrix για περίπου ένα χρόνο σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και περιοδείες σε όλη την Αγγλία.

Sam Gopal

Tο 1968, ο Lemmy εντάχθηκε στο γκρουπ του Sam Gopal (τάμπλα), το οποίο προηγουμένως έπαιζε με το όνομα Sam Gopal's Dream. Οι τελευταίοι θεωρούνταν ανερχόμενα αστέρια της πρώιμης βρετανικής ψυχεδελικής σκηνής, έχοντας εμφανιστεί μαζί με τους Pink Floyd, τους Soft Machine και τους Crazy World of Arthur Brown. Έπαιξαν μάλιστα και μια φορά σε ζωντανή συναυλία με τον Hendrix.

Με τον Lemmy, οι Sam Gopal κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Escalator το 1969 (ο το συγκρότημα επανενώθηκε για λίγο στη δεκαετία του 1990). Ο Lemmy κάνει φωνητικά και παίζει κιθάρα, αν και αργότερα αποκήρυξε σε κάποιο βαθμό το Escalator, ισχυριζόμενος ότι τα πάντα γράφτηκαν βιαστικά το βράδυ πριν από την ηχογράφηση.

Σε αντίθεση με τους Rockin’ Vickers, οι Sam Gopal ήταν απόλυτα σύμφωνοι με τον ακραίο πειραματισμό της ψυχεδελικής σκηνής. Τα τραγούδια έμοιαζαν αυθόρμητα, και όπως πολλά από τα όμοιά τους, κάπως περιπλανώμενα. Παρουσίαζαν επίσης ένα πιο στοιχειωτικό όραμα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έργα του Lemmy, σε κομμάτια όπως το "The Dark Lord".

Μετά τη διάλυση των Sam Gopal, ο Lemmy προσχώρησε για λίγο στους Opal Butterfly, οι οποίοι είχε ήδη μερικές ηχογραφήσεις, όμως τους εγκατέλειψε πολύ σύντομα, χωρίς να έχει ηχογραφήσει κανένα κομμάτι μαζί τους. Αφού άλλαξε το επώνυμό του από Willis σε Kilmister (το επώνυμο του του πατέρα του), ο Lemmy εντάχθηκε στους Hawkwind.

Silver Machine

Μέχρι την εποχή που ο Lemmy εντάχθηκε στους Hawkwind το 1972, το συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ. Ειδικά το δεύτερο, το παντοδύναμο και αριστουργηματικό In Search of Space, δημιούργησε μια cult ακολουθία οπαδών γύρω από την μπάντα και άρχισε να χτίζει έναν ολόκληρο μύθο.

Οι Hawkwind σχηματίστηκαν το 1969, μέσω μιας διαφήμισης στο Melody Maker. Μαζί με τους κιθαρίστες Dave Brock και Mick Slattery, τον σαξοφωνίστα Nick Turner, τον μπασίστα John Harrison και τον Dikmik, ο οποίος πειραματιζόταν με τα ηλεκτρονικά, ξεκίνησαν εκτεταμένο ανοιχτό τζαμάρισμα. Αυτοαποκαλούμενοι Group X, έπαιξαν την πρώτη τους 15λεπτη συναυλία τον Αύγουστο του 1969, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί κάποια μελωδία. Οπλισμένοι με ένα φλας, το συγκρότημα άφησε άναυδο το κοινό. Αμέσως υπέγραψαν συμφωνία management και λίγο αργότερα άλλαξαν το όνομά τους σε Hawkwind.

Ο Lemmy είχε δει τους Hawkwind να εμφανίζονται και ήθελε να ενταχθεί σε αυτό το συγκρότημα ως κιθαρίστας. Η σχέση του μαζί τους ξεκίνησε με τον Michael Davies, γνωστό και ως Dikmik, ο οποίος έπαιζε ένα πειραματικό όργανο που προερχόταν από μια γεννήτρια ήχου. Ο Lemmy και ο Dikmik είχαν κοινό ενδιαφέρον για ορισμένα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένου του speed, όταν κάποτε έκαναν μαζί υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ που διήρκεσε δύο εβδομάδες.

Ο βασικός κιθαρίστας των Hawkwind, Huw Lloyd-Langton, είχε φύγει μετά τις χαοτικές, επηρεασμένες από LSD, εμφανίσεις μαζί τους στο φεστιβάλ Isle of Wight το 1970. Το συγκρότημα δεν προσκλήθηκε να μοιραστεί τη σκηνή με τα δημοφιλή μουσικά συγκροτήματα που είχαν κλείσει, οπότε αρχικά στήθηκαν έξω από την περίμετρο μέχρι που το φεστιβάλ κηρύχθηκε δωρεάν και τους επετράπη η είσοδος. Από τους 500.000 θεατές, οι 450.000 δεν είχαν εισιτήρια, και οι Hawkwind δημιούργησαν τεράστια εντύπωση στους χιλιάδες που τους είδαν, συμπεριλαμβανομένου του Jimi Hendrix, ο οποίος ήταν στο κοινό κατά τη διάρκεια μιας ολονύχτιας συναυλίας. Μετά το Isle of Wight, οι Hawkwind έγιναν ξαφνικά περιζήτητοι, έχοντας αποκτήσει ευρεία αξιοπιστία και ένα κοινό που οδήγησε σε μια σειρά από προσφορές για συναυλίες. Αφοσιωμένοι στα ιδανικά τους ως «λαϊκή μπάντα», σύντομα έπαιζαν σχεδόν κάθε βράδυ, συχνά σε φιλανθρωπικές συναυλίες και δωρεάν παραστάσεις.

Τον Αύγουστο του 1971, ο Lemmy πήγε με τον Dikmik σε μια συναυλία των Hawkwind, όπου θα εμφανίζονταν σε μια φιλανθρωπική συναυλία στο Notting Hill, και έμαθε για την αποχώρηση του Lloyd-Langton. Ο Dave Brock χειριζόταν την κιθάρα και μοιραζόταν τα φωνητικά, και ο Dave Anderson έπαιζε μπάσο. Όταν έφτασαν στον χώρο, το μπάσο του Anderson ήταν στο φορτηγό του συγκροτήματος, αλλά λόγω οικονομικής διαφωνίας, δεν είχε εμφανιστεί στη συναυλία. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η συναυλία και το συγκρότημα έψαχνε για μπασίστα, ο Dikmik συνέστησε τον Lemmy, παρόλο που ισχυρίστηκε ότι δεν είχε παίξει ποτέ μπάσο πριν. Η μουσικότητά του δεν αμφισβητήθηκε, οπότε ο Turner του έδωσε τη βασική δομή για το "You Shouldn't Do That" και του είπε να κάνει μερικούς θορύβους σε Μι.

Ο Dikmik ήταν υπέρ της ένταξης του Lemmy στους Hawkwind, και για μουσικούς λόγους, ο Brock ήταν επίσης. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, ωστόσο, δεν ένιωθαν το ίδιο, δεδομένου του επιθετικού και δύσπιστου τρόπου του. Σύμφωνα με τον Turner, «Ο Lemmy ήταν επαγγελματίας μουσικός. Πίστευα ακόμα ότι, για τους υπόλοιπους από εμάς, τα χρήματα ήταν ένα υποπροϊόν της μουσικής. Ο Lemmy έβλεπε τα πράγματα αντίθετα».

Αμέσως μόλις εντάχθηκε στο συγκρότημα, οι Hawkwind ξεκίνησαν μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ο Lemmy ήταν στο στοιχείο του. Έφερε μια νέα και επείγουσα ποιότητα στη μουσική, ανεβάζοντας το συγκρότημα σε ένα νέο επίπεδο. Δεν είχε κατακτήσει το μπάσο, οπότε το προσέγγισε φυσικά σαν να έπαιζε ρυθμική κιθάρα - παίζοντας συγχορδίες. Από ανάγκη προέκυψε ο χαρακτηριστικός του ήχος, ένας ήχος που ήταν ταυτόχρονα πρωτόγονος.

Όταν ο Lemmy μπήκε στο συγκρότημα, άλλαξε σε μπάσο και το συγκρότημα ξεκίνησε αυτό που γενικά περιγράφεται ως η κλασική του περίοδος. Η πρώτη κίνηση του Lemmy στο συγκρότημα ήταν να ξανακοιτάξει τα φωνητικά για το "Silver Machine", ένα κομμάτι που είχε ήδη ηχογραφήσει τα backing tracks.

Γραμμένο και αρχικά τραγουδισμένο από τον ποιητή Robert Calvert, γράφτηκε για το ασημένιο ποδήλατό του και προοριζόταν ως μια αποστολή για το διαστημικό ταξίδι και τα σχέδια της NASA για την ανάπτυξη της επιφάνειας της σελήνης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής και μοντάζ, αποφασίστηκε ότι, ενώ το ζωντανό backing track ήταν στιβαρό, τα φωνητικά του Calvert δεν ήταν επαρκή, παρά τις έντονες ερμηνείες του σε άλλα κομμάτια στο σετ. Η δισκογραφική εταιρεία είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να αντικατασταθούν, και αυτό έγινε χωρίς να το γνωρίζει ο Calvert. Μετά από αρκετές προσπάθειες άλλων μελών του συγκροτήματος, ο Lemmy τα κατάφερε με μία ή δύο φορές. Η φωνή του ήταν δυνατή, είχε μια τραχιά, δυνατή ποιότητα και συνολικά ακουγόταν σίγουρος. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1972 αποκλειστικά ως single επτά ιντσών, και ανέβηκε στο νούμερο δύο στα βρετανικά charts.

Το "Silver Machine" έμελλε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην αέναη στον χρόνο πορεία των Hawkwind. Το συγκρότημα πάλλεται με ένα heavy-blues riff, καθώς εφέ επιστημονικής φαντασίας ακούγονται στο παρασκήνιο. Στη συνέχεια, τα μοναδικά φωνητικά του Lemmy εκτοξεύονται στο προσκήνιο, τραγουδώντας για πτήσεις στο διάστημα, αναμειγνύοντας ψυχεδελικά θέματα με εφηβικές φαντασιώσεις από κόμικς.

Λίγο αργότερα, ο Calvert εντάχθηκε στο συγκρότημα ως πλήρες μέλος, καθώς άρχισαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα του για μια ροκ όπερα μεγάλης κλίμακας με τίτλο The Space Ritual. Θυμωμένος που τα φωνητικά του στο "Silver Machine" είχαν αντικατασταθεί χωρίς να έχει συμβουλευτεί τον ίδιο, ο Calvert αντιμετώπισε τον Lemmy, ο οποίος το θεώρησε ως μια προσπάθεια να τον απομακρύνουν από το συγκρότημα. Καθώς το "Silver Machine" τους έφερνε νέα δημοτικότητα, ο Lemmy, ο νέος, ήταν αυτός που θα εκπροσώπησε το συγκρότημα στο εξώφυλλο του New Music Express.

Το Doremi Fasol Latido, το τρίτο άλμπουμ των Hawkwind, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1972. Ήταν το πρώτο που περιλάμβανε τον Lemmy και έφτασε στο νούμερο 14 στα βρετανικά charts. Επεκτείνεται στα θέματα που εισήγαγαν στο προηγούμενο άλμπουμ τους, In Search Of Space, ο εννοιολογικός καλλιτέχνης Barney Bubbles, ο στιχουργός Calvert και ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Michael Moorcock, καταλήγοντας τελικά στο The Space Ritual. Ο τίτλος, Doremi Fasol Latido, αναφέρεται στην ανάθεση συλλαβών σε βήματα της διατονικής κλίμακας και παραπέμπει στη μουσική των σφαιρών - μια θεωρία που εισήχθη στο συγκρότημα από τους Turner και Calvert, βασισμένη στο έργο του William Wilde Zeitler.

Bikers

Υπήρχε ένας πυρήνας μοτοσικλετιστών στο κοινό του συγκροτήματος, που χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του. Ο Lemmy αρχικά ήταν ένθερμος υποστηρικτής των Hell's Angels, αλλά στην πραγματικότητα, τότε ακόμα δεν ήταν biker ο ίδιος. Οι Hell's Angels στη Βρετανία συνήθιζαν να παρακολουθούν τις συναυλίες των Hawkwind και υπήρξαν περισσότερες από μία περιπτώσεις όπου ένα μέλος του κοινού ξυλοκοπήθηκε άγρια ​​από μοτοσικλετιστές απλώς επειδή έπεσε πάνω σε έναν από αυτούς ενώ χόρευε. Το συγκρότημα ήταν κατηγορηματικά αντίθετο στην πρόσληψή τους ως security και μερικές φορές οι συναυλίες γίνονταν πεδία μάχης για αντίπαλες συμμορίες μοτοσικλετιστών. Αυτό συνέβαινε παρά τις προσπάθειες των Turner, Brock ή Calvert να διατηρήσουν την ειρήνη από το σημείο που βρίσκονταν στη σκηνή.

Ο Ian Abrahams, συγγραφέας του βιβλίου Hawkwind: Sonic Assassins, έγραψε για την κληρονομιά του Lemmy στους Hawkwind: «Ήταν το ό,τι γεφύρωνε το χάσμα μεταξύ των χίπικων ριζών τους και των οπαδών των μοτοσικλετιστών τους. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μόλις το πανκ έκανε την εμφάνισή του στη μουσική σκηνή, υιοθετήθηκε από αυτήν. Ήταν ένα φυλαχτό για τους Hawkwind εκείνη την περίοδο, όταν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ήχου τους, παρόλο που αυτός ο χρόνος ήταν αρκετά σύντομος σε σχέση με όλα τα χρόνια που το συγκρότημα συνέχισε να προχωρά».

Όταν του ζητήθηκε να επεξηγήσει τον ρόλο του Lemmy στους Hawkwind όσον αφορά το κοινό των bikers, δήλωσε: «Αν σκεφτεί κανείς τη μουσική δύναμη που έφερε ο Lemmy στους Hawkwind, η οποία δεν υπήρχε στην ίδια μορφή πριν, και την εικόνα με την οποία περιέβαλλε τον εαυτό του, τότε αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για να καταλάβει κανείς γιατί θεωρείται η γέφυρα μεταξύ των χίπικων ριζών του συγκροτήματος από το Ladbroke Grove, οι οποίες τους ενσωμάτωσαν σε αυτή την αντικουλτούρα, και την ευρύτερη απήχηση που έφερε το "Silver Machine" στο συγκρότημα, καθιστώντας τους ιδιαίτερα προσιτούς στην αδελφότητα των bikers με τον τρόπο που ο heavy rock ήχος τους ορίζεται πραγματικά από τον τρόπο που ο Lemmy και ο Dave Brock συγχωνεύτηκαν. Ο Dave και ο Lemmy δημιούργησαν ουσιαστικά το space-rock που συνδέουμε ως προερχόμενο από τους Hawkwind, και αυτός ο ήχος τους έκανε ελκυστικούς τόσο στους μοτοσικλετιστές όσο και στους ψυχεδελικούς χίπηδες. Ενώ η μουσική είναι σχεδόν τα πάντα, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την εικόνα, και η εικόνα που πρόβαλε ο Lemmy, οπτικά και ως speed freak, έδωσε σε αυτόν και επομένως στο συγκρότημα κάτι με το οποίο οι μοτοσικλετιστές μπορούσαν να ταυτιστούν».

The Space Ritual

Στις αρχές Νοεμβρίου 1972, οι Hawkwind ξεκίνησαν την περιοδεία για να υποστηρίξουν το Doremi Fasol Latido, μια κοσμική παραγωγή πλήρους κλίμακας που ονόμασαν The Space Ritual. Η καλλιτεχνική και σκηνική ιδέα σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Bubbles και το όραμά του επεκτάθηκε μέσω φωτισμού, ειδικών εφέ, κοστουμιών, χορογραφίας και μικτών μέσων. Δύο από τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορά ήταν το The Psychedelic Experience Manual του Timothy Leary και το The Doors of Perception του Aldous Huxley.

Περιγράφοντας το The Space Ritual σε μια συνέντευξη στο Melody Maker, ο Calvert δήλωσε: «Η βασική ιδέα είναι ότι μια ομάδα διαστημοπλοίων βρίσκεται σε κώμα, σε κατάσταση αναστολής κίνησης, και η όπερα είναι μια παρουσίαση των ονείρων που βλέπουν στο βαθύ διάστημα. Είναι μια μυθολογική προσέγγιση σε ό,τι συμβαίνει σήμερα. Δεν προβλέπει τι θα συμβεί. Είναι η μυθολογία της διαστημικής εποχής, με τον τρόπο που οι πύραυλοι και τα διαπλανητικά ταξίδια είναι ένας παραλληλισμός με τα ηρωικά ταξίδια του ανθρώπου σε παλαιότερες εποχές. Ίσως υπάρχει και λίγη ύπνωση σε αυτό, με τον ηλεκτρονικό ήχο και τα φώτα που αναβοσβήνουν».

Ο σκηνογράφος Barney Bubbles τοποθέτησε κάθε μέλος του συγκροτήματος στη σκηνή σε αστρολογική ευθυγράμμιση. Σε μια παράσταση, πίστευε ότι αν το συγκρότημα παρήγαγε τη σωστή ενέργεια στη σωστή ένταση, θα λειτουργούσε ως διαστημόπλοιο, τροφοδοτούμενο από το κοινό, και η ίδια η σκηνή θα απογειωνόταν στο διάστημα. Εκτός από τους επτά μουσικούς του συγκροτήματος, υπήρχε επίσης η ομάδα φωτισμού των Liquid Len and the Lensmen, η οποία αποτελούνταν από πέντε τεχνικούς φωτισμού, τρεις χορευτές - τη Stacia, τη δεσποινίδα Renee και τον καλλιτέχνη παντομίμας Tony Carrera, και έναν σχεδιαστή κοστουμιών.

Οι Hawkwind βρίσκονταν στο απόγειο της δημιουργικής τους δύναμης. Το άλμπουμ που προέκυψε από τις ζωντανές ηχογραφήσεις αυτής της περιοδείας ήταν το Space Ritual Alive. Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1973 ως διπλό LP, ο Bubbles σχεδίασε το περίτεχνο πτυσσόμενο εξώφυλλο, με την χορεύτρια Stacia να ανεβαίνει μέσα από φλόγες στα βάθη του διαστήματος, και τύπωσε εσωτερικά μανίκια με ψυχεδελικά μοτίβα. Ένα «πολύπλευρο, γνήσιο αριστούργημα βαριάς διαστημικής ροκ», ήταν το άλμπουμ τους με την υψηλότερη θέση στα charts όλων των εποχών, φτάνοντας στο νούμερο ένα στα βρετανικά charts τον Ιούνιο. «Αυτό ήταν το άλμπουμ των Hawkwind», είπε ο Lemmy σε μια συνέντευξη. «Το artwork ήταν επίσης τόσο ωραίο. Ο Barney Bubbles ήταν απίστευτα υπέροχος».

Warrior on the Edge

Ο Lemmy ηχογράφησε δύο ακόμη άλμπουμ με το συγκρότημα μετά από αυτό, το Hall of the Mountain Grill του 1974 και το δαιδαλώδες Warrior on the Edge of Time, που κυκλοφόρησε το 1975. Αυτά τα άλμπουμ σηματοδότησαν την αποχώρηση των Dikmik και Calvert, με τον βιολονίστα και συνθεσάιζερ Simon House να τους αντικαθιστά, και στο Warrior on the Edge of Time, προσθέτοντας επίσης τον προφορικό λόγο του Moorcock και του δεύτερου ντράμερ Alan Powell.

Ήταν κατά τη διάρκεια της περιοδείας ΗΠΑ/Καναδά τον Μάιο του 1975 που ο Lemmy αποχώρησε/εκδιώχθηκε από τους Hawkwind. Το Warrior on the Edge of Time είχε μόλις φτάσει στο νούμερο 13 στα βρετανικά charts, αλλά ο ίδιος είχε διαφωνήσει με τα υπόλοιπα μέλη σχετικά με την κατεύθυνση της μπάντας. Οι υπόλοιποί είχαν βαρεθεί τη στάση του και την άστατη συμπεριφορά του, που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών. Μια φορά, στη διάρκειας μιας περιοδείας, ο Lemmy εξαφανίστηκε σε ένα βενζινάδικο, οπότε το συγκρότημα έφυγε χωρίς αυτόν, αφήνοντάς τον αβοήθητο. Κάνοντας ωτοστόπ όλη τη νύχτα στο Ντιτρόιτ ενώ ήταν υπό την επήρεια acid, έφτασε στο ξενοδοχείο το επόμενο πρωί, εγκαίρως για να παίξει την βραδινή του συναυλία.

Ενώ διέσχιζαν τα καναδικά σύνορα καθ' οδόν για να εμφανιστούν στο Τορόντο, οι τελωνειακοί βρήκαν τον Lemmy να έχει στην κατοχή του μια λευκή σκόνη, την οποία λανθασμένα αναγνώρισαν ως κοκαΐνη. Αφού συνελήφθη και κρατήθηκε, το συγκρότημα πήρε τη συλλογική απόφαση ότι έπρεπε να αντικατασταθεί. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτό που είχε στην κατοχή του δεν ήταν κοκαΐνη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν speed - ένα μικρότερο αδίκημα. Έφτασε στο Τορόντο εγκαίρως για να παίξει στην παράσταση στις 18 Μαΐου, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία του με τους Hawkwind.

Αν και αναφέρεται ότι η χρήση ναρκωτικών ήταν η αιτία της απόλυσής του, ο Lemmy, ο οποίος εξακολούθησε να φαίνεται πικραμένος, δήλωνε ότι η χρήση ναρκωτικών από μέρους του δεν ήταν πιο υπερβολική από οποιονδήποτε άλλον στο συγκρότημα. Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν τον έδιωξαν επειδή έκανε χρήση ναρκωτικών, αλλά «για λάθος είδος ναρκωτικών».

H αποχώρηση του Lemmy θα επηρέαζε άμεσα το επόμενο βήμα του. Το τελευταίο κομμάτι που έγραψε και ηχογράφησε με τους Hawkwind εξυμνούσε τον κίνδυνο, το να είσαι εθισμένος στην ταχύτητα: “Motorhead”

Πηγές:

Lemmy (with Janiss Garza), White Line Fever: The Autobiography (Simon & Schuster, 2002)

Ian Abrahams, Hawkwind: Sonic Assassins ‎(S A F Pub Ltd, 2004)

Nik Turner & Dave Thompson, The Spirit Of Hawkwind: 1969-1976 (Cleopatra Books, 2016)