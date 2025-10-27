Νυχτερινές διαδρομές, μεθυσμένες αλήθειες και ένας νέος δίσκος για τους Hotel Lux στον ορίζοντα

Οι Hotel Lux επέστρεψαν, και αυτή τη φορά, μοιάζουν να βρήκαν ξανά τον εαυτό τους μέσα στο χάος της Νότιας πλευράς του Λονδίνου. Το νέο τους single, "Joy", προέρχεται από το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ τους The Bitter Cup, που κυκλοφορεί στις 14 Νοεμβρίου, και είναι ένας ύμνος για τις μεθυσμένες νύχτες που λίγο πολύ μας διαμορφώνουν ενώ ταυτόχρονα μας καταστρέφουν λίγο-λίγο.

Το κομμάτι γράφτηκε (όπως λέει η μπάντα) σε μία μόνο πρόβα στο παλιό τους στούντιο, με έναν ρυθμό που δεν σταματά ποτέ. Σαν το τρένο που σε πάει από Deptford σε Peckham Rye με τα μάτια μισόκλειστα και το κεφάλι να γυρίζει από τον ιδρώτα και τις ιστορίες της προηγούμενης νύχτας. «Η ασταμάτητη φύση του κομματιού ταίριαζε τέλεια στο να εξερευνήσουμε τις έντονες, συχνά υπερβολικές στιγμές των τελευταίων χρόνων στο South London», σημειώνουν οι Hotel Lux. «Να γιορτάσουμε και να καταραστούμε ταυτόχρονα τις μέρες και τις νύχτες που περάσαμε τριγυρνώντας».

Το The Bitter Cup είναι μια περίοδος ανακάλυψης και επαναπροσδιορισμού, όχι μόνο του ήχου τους, αλλά και της ίδιας της παρέας τους, καθώς όλοι τους πλησιάζουν πλέον τα 30. Αυτή τη φορά, επέλεξαν να το παράγουν οι ίδιοι στα Big Jelly Studios. Όπως το θέτει ο κιθαρίστας Sam Coburn: «Ήταν κάτι απολύτως φυσικό, αλλά και απολύτως απαραίτητο». Και ο Max Oliver συμπληρώνει: «Αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, τότε ποιον;»

Το "Joy" είναι το πρώτο κύμα από την πικρή κούπα που οι Hotel Lux ετοιμάζουν να μας βάλουν να πιούμε. Κι αν ο τίτλος ακούγεται αισιόδοξος, η πραγματικότητα μέσα του είναι πιο σύνθετη: η χαρά, όπως και η πόλη, ποτέ δεν σου χαρίζεται... πάντα θα τη χρωστάς κάπου.