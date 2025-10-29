Oι Picture Parlour κυκλοφορούν το "The Travelling Show" γεμάτο κινηματογραφική ευαισθησία

Οι Picture Parlour κυκλοφόρησαν το νέο τους single, "The Travelling Show", μια στοιχειωμένη μπαλάντα με άξονα το πιάνο, παρμένη από το ντεμπούτο άλμπουμ τους The Parlour, που έρχεται στις 14 Νοεμβρίου. Το τραγούδι αποτυπώνει τη θυελλώδη σχέση της frontwoman Katherine Parlour με τη γενέτειρά της, το Λίβερπουλ, σαν ένας στοχασμός πάνω στους δεσμούς που μας κρατούν και την έλξη της νοσταλγίας όταν ζεις χρόνια μακριά από τον τόπο σου.

«Για μένα η πόλη συνδέθηκε με οικογενειακά τραύματα, ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε», λέει η Katherine. «Έφυγα από το σπίτι σε πολύ μικρή ηλικία και δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Αυτό το τραγούδι μιλά για το ότι μπήκα στο “τσίρκο” κάνοντας μουσική, και ύστερα παίρνω μια ανάσα για να ξαναδώ την ομορφιά του τόπου απ’ όπου προέρχομαι, και ίσως να μου λείπει λίγο».

Μετά το "Used To Be Your Girlfriend", το "The Travelling Show" συνεχίζει να εδραιώνει τη φήμη του συγκροτήματος για φορτισμένη αφήγηση και κινηματογραφική τραγουδοποιία. Με επιρροές από τη Northern Soul, το rock ’n’ roll των 70s και τα σκοτεινά μπαρ όπου πρωτοδιαμόρφωσαν τον ήχο τους, οι Picture Parlour συνδέουν μια μουσική γραμμή που περνά από τους Arctic Monkeys μέχρι τους Fleetwood Mac.

Οι Picture Parlour δημιουργήθηκαν όταν η Katherine Parlour και η κιθαρίστρια Ella Risi γνωρίστηκαν στο The Castle, στο Μάντσεστερ. Γύρω από το The Parlour έχτισαν ένα έντονο δημιουργικό σύμπαν, έναν σουρεαλιστικό δημιουργικό χώρο γεννημένο από κοινές εμπειρίες, όνειρα μετά τα μεσάνυχτα και τη βαθιά τους ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι που να αντέχει στον χρόνο. «Συνεχώς επιστρέφαμε στην ίδια νοητική κατάσταση, που έγινε γνωστή ως The Parlour», εξηγεί η μπάντα. «Είναι μαγικό που μπορούμε πλέον να παρουσιάσουμε αυτόν τον τόπο όπου ο κόσμος μπορεί να κρυφτεί μαζί μας και να ζήσει τον παράξενο κόσμο μας».