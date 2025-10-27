Δείτε το νέο βίντεο των Florence + The Machine με τίτλο "Sympathy Magic"

Σε κάποια στιγμή της καλλιτεχνικής πορείας της το χειροκρότημα έκρυβε τον πόνο... Η Florence Welch χόρευε στη σκηνή της Dance Fever tour το 2023, κι από κάτω χιλιάδες φωνές την αποθέωναν σαν ιέρεια κάποιας μυστικής τελετής. Κανείς δεν ήξερε πως εκείνη τη στιγμή το σώμα της είχε αρχίσει να προδίδει το θαύμα που κουβαλούσε μέσα του. Ένα θαύμα που μετατράπηκε σε απειλή. Ένα βήμα πιο δίπλα από τη ζωή — κι ένα ακόμη από τον θάνατο.

Η Florence πέρασε από χειρουργείο που της έσωσε τη ζωή. Ο γιατρός την επανέφερε, αλλά κάτι βαθύτερο είχε ήδη αλλάξει. Όπως το είπε αφοπλιστικά: «Η πιο κοντινή στιγμή μου στη δημιουργία ζωής ήταν και η πιο κοντινή μου στιγμή στον θάνατο».

Από αυτή τη ρωγμή γεννήθηκε το Everybody Scream. Ένα άλμπουμ που χρησιμοποιεί το σκοτάδι σαν καμβά. αλλά το χρησιμοποιεί ως καμβά. Που κοιτά την ουλή αλλά σαν υπενθύμιση. Το νέο single, "Sympathy Magic", είναι το τελευταίο προοίμιο πριν από την αποκάλυψη ολόκληρου του δίσκου. Η μουσική χτίζεται σαν ανάσα που μεγαλώνει, τα έγχορδα και τα beats στροβιλίζονται σαν καρδιά έτοιμη να εκραγεί και η φωνή της Welch καταρρίπτει κάθε ιδέα «καλοσύνης» που υποτίθεται ότι μας προστατεύει.

Το βίντεο, σκηνοθετημένο από την Autumn De Wilde, τη δείχνει να στέκεται σε ανεμοδαρμένες κορυφές μαζί με τέσσερις γυναίκες. Σαν να σχηματίζουν έναν κύκλο προστασίας. Ή σαν τέσσερις μάγισσες που ψάχνουν τον τρόπο να πάρουν πίσω τη ζωή από τα χέρια του φόβου. Και η Florence Welch τραγουδάει σαν να είναι η ίδια το φάντασμα που γύρισε πίσω, αποφασισμένο να ζήσει.