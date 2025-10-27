Πληροφορίες

Δείτε το νέο βίντεο των Florence + The Machine με τίτλο "Sympathy Magic"

Η Florence Welch επιστρέφει με το "Sympathy Magic", τελευταίο single πριν το "Everybody Scream", ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από τη δική της μάχη για επιβίωση.

Florence + The Machine
Avopolis Team

Σε κάποια στιγμή της καλλιτεχνικής πορείας της το χειροκρότημα έκρυβε τον πόνο... Η Florence Welch χόρευε στη σκηνή της Dance Fever tour το 2023, κι από κάτω χιλιάδες φωνές την αποθέωναν σαν ιέρεια κάποιας μυστικής τελετής. Κανείς δεν ήξερε πως εκείνη τη στιγμή το σώμα της είχε αρχίσει να προδίδει το θαύμα που κουβαλούσε μέσα του. Ένα θαύμα που μετατράπηκε σε απειλή. Ένα βήμα πιο δίπλα από τη ζωή — κι ένα ακόμη από τον θάνατο.

Η Florence πέρασε από χειρουργείο που της έσωσε τη ζωή. Ο γιατρός την επανέφερε, αλλά κάτι βαθύτερο είχε ήδη αλλάξει. Όπως το είπε αφοπλιστικά: «Η πιο κοντινή στιγμή μου στη δημιουργία ζωής ήταν και η πιο κοντινή μου στιγμή στον θάνατο».

Από αυτή τη ρωγμή γεννήθηκε το Everybody Scream. Ένα άλμπουμ που χρησιμοποιεί το σκοτάδι σαν καμβά. αλλά το χρησιμοποιεί ως καμβά. Που κοιτά την ουλή αλλά σαν υπενθύμιση. Το νέο single, "Sympathy Magic", είναι το τελευταίο προοίμιο πριν από την αποκάλυψη ολόκληρου του δίσκου. Η μουσική χτίζεται σαν ανάσα που μεγαλώνει, τα έγχορδα και τα beats στροβιλίζονται σαν καρδιά έτοιμη να εκραγεί και η φωνή της Welch καταρρίπτει κάθε ιδέα «καλοσύνης» που υποτίθεται ότι μας προστατεύει. 

Το βίντεο, σκηνοθετημένο από την Autumn De Wilde, τη δείχνει να στέκεται σε ανεμοδαρμένες κορυφές μαζί με τέσσερις γυναίκες. Σαν να σχηματίζουν έναν κύκλο προστασίας. Ή σαν τέσσερις μάγισσες που ψάχνουν τον τρόπο να πάρουν πίσω τη ζωή από τα χέρια του φόβου. Και η Florence Welch τραγουδάει σαν να είναι η ίδια το φάντασμα που γύρισε πίσω, αποφασισμένο να ζήσει.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Hotel Lux

Νυχτερινές διαδρομές, μεθυσμένες αλήθειες και ένας νέος δίσκος για τους Hotel Lux στον ορίζοντα

Το λονδρέζικο κουαρτέτο επιστρέφει με το "Joy", πρώτο δείγμα από το άλμπουμ "The Bitter Cup" που...

Ο Thomas Bangalter των Daft Punk επέστρεψε στο DJ booth παρέα με τον Fred Again.. μετά από 16 χρόνια

Ο συνιδρυτής των Daft Punk ανέβηκε ξανά στα decks χωρίς μάσκα, σε ένα απρόσμενο B2B set με τον...
Florence + The Machine

Δείτε το νέο βίντεο των Florence + The Machine με τίτλο "Sympathy Magic"

Η Florence Welch επιστρέφει με το "Sympathy Magic", τελευταίο single πριν το "Everybody Scream",...

Featured

Nebraska

Nebraska: Ο δίσκος-φάντασμα που στοιχειώνει ακόμη τις πόλεις μας

Το Avopolis παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο "Nebraska" του Bruce Springsteen, έναν σκοτεινό,...
Πάνος Κόκκινος

Ο Πάνος Κόκκινος και ένα βινύλιο που ανασαίνει φωτιά στα 70s

Κρυμμένος θησαυρός των 70s: ο μοναδικός δίσκος του Πάνου Κόκκινου στην Pan Vox φλέγεται από τζαζ,...
Jim White

Jim White – Inner Day

Το "Inner Day" του Jim White είναι ένα καθηλωτικό σόλο άλμπουμ κρουστών: 13 κομμάτια σε 44 λεπτά...

Best of Network