Οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή μετά από 7 χρόνια αλλά χωρίς υποσχέσεις για νέο υλικό

Οι Radiohead αποκάλυψαν αν οι fans μπορούν να περιμένουν νέο υλικό από το συγκρότημα μετά τις συναυλίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Το συγκρότημα επιστρέφει στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από επτά χρόνια μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με τετραήμερες εμφανίσεις σε Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο, που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 4 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου. Όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα.

Αυτές θα είναι οι πρώτες συναυλίες των Radiohead μετά το τέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους για το A Moon Shaped Pool το 2018, με την 77η και τελευταία εμφάνιση αυτής της περιοδείας να έχει γίνει στο Wells Fargo Center της Φιλαδέλφειας τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Το συγκρότημα επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει νέο υλικό από τον ομώνυμο δίσκο του 2016 και σε νέα συνέντευξη στους The Sunday Times ρωτήθηκαν αν υπάρχουν σχέδια για ηχογράφηση και κυκλοφορία νέας μουσικής.

Όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν ποτέ νέα τραγούδια των Radiohead, ο Jonny Greenwood απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν έχουμε σκεφτεί πέρα από την περιοδεία», πρόσθεσε ο Thom Yorke. «Είμαι απλώς αποσβολωμένος που φτάσαμε μέχρι εδώ».

Αυτό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δήλωση του μπασίστα Colin Greenwood: «Θα είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που θα κάνουμε συναυλίες χωρίς να έχουμε νέο υλικό σε φάση εξέλιξης. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάτι να προκύψει ή όχι ή όπως να ’ναι, τέλος πάντων».

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης, επιβεβαίωσαν ότι οι συναυλίες θα δοθούν “in the round”, ενώ αποκάλυψαν πως έχουν περιορίσει την τεράστια δισκογραφία τους σε μια λίστα περίπου 65 κομματιών, τα οποία, όπως είπε ο Greenwood, «τα μαθαίνουμε όλοι μανιωδώς».

Ο Yorke, ο Ed O’Brien και ο Philip Selway αποτελούν την «επιτροπή setlist» της μπάντας, αποφασίζοντας το πρόγραμμα λίγες ώρες πριν από την κάθε συναυλία, και διαβεβαίωσαν τους fans ότι οι setlists θα αλλάζουν συνεχώς από βραδιά σε βραδιά. «Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια», είπε ο Yorke. Επίσης, έριξαν φως στο γιατί πέρασε τόσος καιρός μέχρι να ξαναπαίξει μαζί η μπάντα. «Υποθέτω ότι κάποια στιγμή οι ρόδες βγήκαν από τον άξονα, οπότε έπρεπε να σταματήσουμε», εξήγησε ο Thom Yorke. «Υπήρχαν πολλοί παράγοντες. Οι συναυλίες ήταν φανταστικές, αλλά ήταν σαν να λέγαμε: ας βάλουμε παύση πριν πέσουμε από τον γκρεμό».

Επίσης δήλωσε ότι οι Radiohead «απολύτως δεν» πρόκειται να επιστρέψουν στο Ισραήλ και ότι «δεν θα ήθελε να βρίσκεται ούτε 5.000 μίλια κοντά στο καθεστώς Νετανιάχου».

Το 2017, το συγκρότημα δέχτηκε έντονες αντιδράσεις όταν έπαιξε στο Τελ Αβίβ, παρά τις πιέσεις να ακυρώσουν τη συναυλία από το κίνημα Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), καθώς και την κριτική από τους Roger Waters, Thurston Moore, Young Fathers και άλλους.

Πέρυσι, ο Yorke συγκρούστηκε και με έναν διαδηλωτή κατά τη διάρκεια σόλο εμφάνισής του στη Μελβούρνη, καβγαδίζοντας με άτομο από το κοινό και αποχωρώντας από τη σκηνή, προτού στη συνέχεια εκδώσει μια εκτενή ανακοίνωση εξηγώντας την απόφασή του.

Εκείνη την περίοδο είχε επίσης δηλώσει: «Πιστεύω ότι ο [Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν] Νετανιάχου και η ομάδα των εξτρεμιστών του έχουν ξεφύγει τελείως και πρέπει να σταματήσουν, και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει όλη την πίεση που μπορεί για να τερματιστεί αυτό».

Μιλώντας στους The Sunday Times, όταν ρωτήθηκε αν θα έπαιζε ξανά στο Ισραήλ με τους Radiohead, απάντησε: «Με τίποτα. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε 5.000 μίλια κοντά στο καθεστώς Νετανιάχου, αλλά ο Jonny [Greenwood] έχει ρίζες εκεί. Οπότε το καταλαβαίνω».

«Μου λένε τι έχω κάνει με τη ζωή μου, και τι πρέπει να κάνω μετά, και ότι αυτά που πιστεύω δεν έχουν σημασία», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν αυτό που έχω δημιουργήσει, που σημαίνει τόσα πολλά σε εκατομμύρια ανθρώπους, και να με διαγράψουν. Αλλά αυτό δεν τους ανήκει — και δεν θεωρώ ότι είμαι κακός άνθρωπος».